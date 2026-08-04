Šéf Czech Tour Kolář: Máme na startu velké jméno. Co udělat pro účast Pogačara?
Tour de France už je minulostí, ale i Česko má svou Tour. Czech Tour. Díky ní mohou vidět fanoušci cyklistiky i v blízkosti svých domovů kvalitní závod. Letos konkrétně v termínu 13.-16. srpna. V minulých letech zde startoval třeba i čtyřnásobný vítěz Staré dámy Chris Froome. A jak prozradil prezident závodu Robert Kolář, také letos se podařilo domluvit významné cyklistické jméno, tentokrát ze Španělska. Co vše za tímto podnikem stojí a proč láká i týmy z první ligy?
Výjezd na Ještěd jako novinka letošního ročníku Czech Tour. To je jen jedno z lákadel závodu, který si i ve světě buduje dobrou pověst. Díky termínu krátce před španělskou Vueltou si jej hlavně vrchaři vybírají jako součást své přípravy. Letos se tak mohou fanoušci těšit například na Mikela Landu, lídra týmu Soudal-Quick Step pro španělskou Grand Tour. A nejen na něj, ale i na další významné zahraniční a české cyklisty. Navíc, jak láká šéf závodu Robert Kolář, je nečeká jen samotný závod o čtyřech etapách, ale také bohatý doprovodný program v místech startů a dojezdů etap. Vrcholná cyklistika vám už nemůže být blíž.
Lidé nedávno sledovali převážně v televizi Tour de France. Čím byste je přilákal, aby přišli fandit k trati na Czech Tour?
„Letos jsme poprvé přešli do kategorie ProSeries, druhé nejvyšší třídy. S tím souvisí to, že týmy mají lepší startovné a finanční podmínky, co se týče prize money. A hlavně si na této úrovni závodů vyjedou lepší body do žebříčku UCI. Tím pádem je závod pro týmy atraktivnější. Díky tomu můžeme fanoušky lákat na worldtourové týmy jako Ineos, Soudal-Quick Step, NSN a tím i na skvělé závodníky. Zatím z Ineosu potvrdili Jacka Haiga, který byl třetí v celkovém pořadí na španělské Vueltě nebo Bena Swifta, důležitého pomocníka na řadě Grand Tour. Máme připravený i skvělý doprovodný program do startovních a cílových míst.“
Když už jsme u konkrétních jmen, máte už potvrzené některé české závodníky z těchto velkých týmů?
„Ano, pojede například Jan Hirt, který vyhrál horskou etapu na Giro d´Italia. Když pominu první klasikářskou etapu do Karlových Varů, tak zbývající tři etapy s cílem na Ještědu, Dlouhých stráních a Pustevnách jsou vrchařské, takže Honza se v profilu závodu určitě najde. Ale strašně důležité je i to, že prostor zúčastnit se závodu této úrovně a vedle těchto známých jmen dostávají i české týmu, ať už jsou to tradičně ATT Investments, Kasper crypto4me, nebo třeba Pardus Prostějov. Pro některé z kluků z těchto týmů je to někdy dosavadní vrchol kariéry. Navíc se to vysílá v televizi a mohou se tak na ně podívat jejich rodiče, prarodiče, kamarádi.“
Kolik týmů můžete v kategorii ProSeries postavit na start?
„To vychází spíš z toho uspořádat závod tak, aby byl pro všechny bezpečný. Takže maximum, na které jsme schopní jít jako pořadatel, je 22 týmů. Vedle závodníků je tu ještě doprovod jako sportovní ředitelé, manažeři, mechanici a podobně, které musíme ubytovat. Chceme jim zajistit ubytovací kapacity co nejblíž startu etapy. Navíc místo ubytování není v cyklistice jen o tom, že je tam postel a jídlo, ale mechanici se někde musí postarat o kola, umýt je, vyprat dresy a podobně. Proto se i trať snažíme přizpůsobovat, aby to bylo pro závodníky a jejich týmy co nejvlídnější. Takže třeba letos budou spát tři noci na jednom místě, v Praze, což je pro ně velká výhoda.“
Czech Tour má i nyní ve vyšší kategorii čtyři etapy. Jak dlouho trvá jejich příprava?
„V podstatě závod skončí 16. srpna a my už v září začínáme diskutovat o etapách příštího ročníku. Třeba už teď jsme řešili, jak dalece se rozšiřovat po České republice v rámci oněch čtyř etap. My bychom samozřejmě do budoucna byli rádi, aby byl v Česku worldtourový závod (nejvyšší kategorie), což ale půjde nejdřív v roce 2029. A tam bychom mohli eventuelně žádat o šestietapový závod. Což je podle mě maximum pro všechny, kdy závod splňuje to, co má.“
Vraťme se ale ještě k přípravě současného závodu.
„Ano. Čili v září obvykle diskutujeme etapy, to, jestli je nějak měnit, jestli třeba v příštím roce neudělat start mimo Prahu a rozšířit se dál v rámci České republiky. Nicméně Czech Tour a Závod míru U23 jsou v povědomí týmů a jezdců za těžký závod. Třeba letos má Czech Tour na 650 kilometrech trasy převýšení téměř deset tisíc metrů. A podle mě, ať už to bude kdekoliv, bychom tuhle pověst měli držet a být závodem pro vrchaře. Protože díky srpnovému termínu můžeme být podnikem, kde se chtějí vrchaři rozjíždět před Vueltou.“
I Czech Tour je o velkých jménech
Po návrhu trati asi přichází administrativní řízení, že?
„Je to tak. Využíváme totiž takzvanou klouzavou uzávěru silnic, a pro tu musíme mít povolení. To začínáme řešit už na podzim, abychom přibližně v dubnu měli většinu povolení. Ale občas se stane, že kvůli nějakým změnám v opravách silnic a podobně nám třeba v březnu sdělí, že most, se kterým jsme počítali, bude uzavřený kvůli rekonstrukci. Takže to pak musíme změnit. Například na Ještěd jsme chtěli jet už dřív, ale kvůli rekonstrukci mostu jsme museli ještě počkat.“
Splnili jste si sen postoupit do ProSeries. Co je teď vaším nejbližším cílem?„Hlavně asi to udělat závod atraktivním a dostat sem víc worldtourových týmů. Protože závod dělají vždy týmy. A jedna věc jsou týmy, třeba i zvučných jmen, ale druhá je, koho sem vezmou. Vidím to třeba i z pohledu Závodu míru U23, kdy jsme tady před pár lety měli třeba Isaaca del Tora, o kterém v té době nikdo nic nevěděl, ale teď vyhrál bílý dres na Tour de France. Každopádně i při Czech Tour je to o velkých jménech. Před dvěma lety jsme tady měli Chrise Froomea v týmu Israel-PremierTech. A řekněme si to na rovinu, Chris v té době nejezdil velké výsledky, dokonce Czech Tour nedokončil. Ale co se dělo po trati? Lidé si vyráběli vlastní cedule na jeho podporu, v místech startu byl blázinec, přicházeli tam s knížkami, chtěli podpisy a tak dále. Při jednom startu byl tak obklopen fanoušky, že jsme měli strach, abychom stihli odstartovat včas. No a vedle těžkých tras a dobrých závodníků je důležité také udržet vizibilitu.“
Můžete to trochu vysvětlit?
„Jde o to, abychom udrželi pořád to, že jsme na Eurosportu a jsme dostupní i v rámci České televize na neplaceném kanále pro české fandy. Jen aby si čtenáři udělali představu, jak nákladné je odvysílat závody do 190 zemí. Čtyři dny na Eurosportu vyjdou na miliony korun. Zásah je obrovský, stejně tak propagace Česka a jeho nejkrásnějších míst. Přenos také musí někdo vyrobit. Řešíme slabý mobilní signál, vrtulníky, veškerou logistiku, kterou znáte třeba z Tour de France. A to výrobu opět prodražuje. Takže jen to, že jsme v televizi, nás stojí nějakých 18 milionů korun. Ale jestliže máme ambici být worldtourovým závodem, tak tohle musíme udržet. Musíme být v televizi.“
I když jste o kategorii výš, pořád máte jen čtyřdenní závod. Je vaším cílem do následujících let dostat to aspoň na pět dnů i v rámci kategorie ProSeries?
„Už loni jsme zkoušeli udělat z toho pětidenní závod, že bychom uspořádali v Praze nějaký prolog. Jet po Praze by bylo divácky atraktivní. Ale UCI (Mezinárodní cyklistická unie) chtěla udržet čtyřdenní režim kvůli nabitému kalendáři. Ale chceme se s nimi o tom dál bavit.“
Láká sem kategorie ProSeries víc worldtourových týmů?
„Myslím, že láká, ale je to hodně i o penězích. Cyklistika je drahý sport z pohledu týmů. Ty worldtourové totiž mají v soupisce 30 závodníků, ti mají nějaké platy, soustředění a další náklady. Takže rozpočty jsou vysoké. Roli hraje i startovné. Když dáte třeba 30 tisíc eur, když to přeženu, pustíte do světa informaci, že na Czech Tour je startovné 30 tisíc eur, tak vám sem nějakou sestavu pošlou, protože jsou to dobré příjmy do rozpočtů. Druhá věc je pak startovné, když vám přivezou nějakou hvězdu.“
Tadej by českou cyklistiku vystřelil do vesmíru
Uvedl byste nějaký konkrétní příklad?
„Uvedu to na příkladu Chrise Froomea. Tehdy jsme byli v kategorii 2.1 (třetí nejvyšší) a dávali jsme startovné týmům, jako byl ten izraelský (tehdy druhodivizní – pozn. red.), osm tisíc eur. A oni přišli s tím, že když přivezou Froomea, tak chtějí 20 tisíc. Nakonec jsme se potkali někde na půl cesty. Takže je to i o financích, protože oni taky musí z něčeho žít. Kdyby nám třeba UAE Emirates řekli, že přivezou Tadeje Pogačara, jsme ochotni zvednout startovné, protože to je tak velké jméno, které vám přinese ohromnou vizibilitu.“
Můžete prozradit, jakou maximální sumu by si Czech Tour mohla dovolit zaplatit za Pogačara?
„Tadej by Czech Tour i celkově cyklistiku v Česku vystřelil do vesmíru, takže bychom byli ochotni sáhnout hlouběji do kapsy. Je obrovským fenoménem, přitáhl by mimořádnou pozornost. Ale konkrétní částky vždy závisí na konkrétním jednání.“
Přibližte, jak to funguje u cyklistických závodů, co vše musíte týmům zaplatit?
„Jde o startovné, zaplatíme jim ubytování a prize money. A vedle finančního plnění si ještě vyjedou body do UCI žebříčku (ty pak rozhodují po tříletém období o zařazení do jednotlivých kategorií týmů). Co si platí oni, to je doprava.“
Zmiňoval jste Froomea, byl tady už i Julian Alaphilippe, loni Yves Lampaert či Cian Uijtdebroeks. Jak vypadají vyjednávání o těchto jménech? Předpokládám, že toto řeší Leopold König, který se zná se spoustou jezdců a manažerů ze svých závodních let.
„Přesně tak, dlouhé roky závodil na nejvyšší úrovni, má skvělé, často i neformální kontakty. Vedle zmíněných jmen můžu prozradit, že letos by měl přijet další velký závodník, kterým je Mikel Landa za Soudal-Quick Step. Pro příznivce cyklistiky je to hodně známé jméno. Je to majitel vrchařského trikotu na Giro d´Italia, vyhrál etapy na Giru i Vueltě, byl dvorním domestikem Froomea ve Sky při jeho výhrách na Tour 2016 a 2017. Samozřejmě je v 36 letech už spíš v závěrečné fázi kariéry, ale také se připravuje na Vueltu a výkonnost pořád má.“
Spekulovalo se také o tom, že by mohl přijet třeba i Primož Roglič. V jeho případě to tedy už spíš nevypadá?
„Pokoušeli jsme se o něj, ale řekl bych, že tohle už reálné není.“ (v tuto chvíli kvůli srážce autem v tréninku vynechal klasiku San Sebastian a Kolem Burgosu a chystá se výhradně na Vueltu a España – pozn. red.)