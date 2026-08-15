Pogačarova nadvláda? Musíme hledat závody, kde nejede, přiznává španělská hvězda
Vybral si delší závodní pauzu kvůli pádu na dubnovém závodu v Baskicku. Jeho hlavním cílem se tak v této sezoně stala Vuelta a Espaňa. Pro Mikela Landu, hvězdu celku Soudal-Quick Step, domácí závod. Před ním ale vůbec poprvé zavítal na Czech Tour. V rozhovoru pro deník Sport povyprávěl nejen o svých cílech, ale také zavzpomínal na léta, kdy pomáhal Chrisi Froomeovi vyhrávat na Tour de France.
V pelotonu patří už k těm zkušenějším borcům. A i mezi fanoušky k těm hodně známým. Během našeho rozhovoru na startu Czech Tour v Praze se rychle, jak Mikela Landu (36) zmerčili, začali před autobusem belgické sestavy Soudal-Quick Step shlukovat fanoušci. Ti jen poslouchali, jak ve španělštině vypráví své vzpomínky na léta strávená ve Sky nebo jak vnímá Tadeje Pogačara. A čekali, až se s baskickým rodákem budou moci vyfotit. Takové hvězdy totiž v Česku nestartují každý den.
Vítejte v Praze. Byl jste už někdy předtím v Česku?
„Nebyl, toto je má první návštěva tady a musím říct, že jsem moc rád, že mohu navštívit Prahu a Českou republiku.“
Jaké je pro účastníka mnoha Grand Tour jet takovéto menší závody?
„Jsem za to rád. Jsou to závody, které neznám, a já rád poznávám jiné druhy soutěží, jiné země. Takže jsem se na to těšil.“
Jste tady v roli lídra na celkové pořadí. Jaké to je být tímto lídrem v době Tadeje Pogačara, Jonase Vingegaarda, Remca Evenepoela a dalších těchto silných borců?
„No, příležitostí, které máme, když jsou na startu jezdci jako Pogačar a Vingegaard, je málo, to je všem jasné. Takže musíme hledat jiné závody, kde nejedou, abychom se mohli trochu zviditelnit.“
Vaše kariéra už trvá dvacet let. Jak se za tu dobu cyklistika změnila?
„Je to dost let, že? (usměje se) Vyvíjí se to kupředu opravdu rychle. Je tady spousta mladých závodníků, kteří mají velké ambice, hodně příležitostí a každý chce vyniknout. Nikdo nechce čekat několik let, než se prosadí, jako to bývalo dřív. Což je na jednu stranu dobře, cyklistika i díky tomu teď zažívá velmi úspěšné období. Z hlediska zájmu fanoušků a sledovanosti našeho sportu je tato změna určitě dobrá.“
Mezi těmi, kteří se prosadili rychle ještě jako mladí, patří i Pogačar. Je podle vás nejlepším cyklistou v historii?
„Myslím, že může být. Nezažil jsem Eddyho Merckxe, který je tím druhým velkým, nejlepším cyklistou. Ale myslím, že dnes je cyklistika mnohem specializovanější. Máme tady závodníky, kteří se zaměřují hlavně na klasiky, jiní zase na Grand Tours, a Tadej je schopen porazit všechny. Takže na základě toho si myslím, že je nejlepší v historii.“
Vuelta bude velmi těžká
Během své kariéry jste jezdil také za tým Sky a dělal jste domestika Chrisi Froomeovi, který v této době dvakrát vyhrál Tour de France. Jak na to vzpomínáte?
„To byla skvělá léta. Byl jsem v tom nejlepším týmu světa, ve Sky, dominovali jsme Tour de France, Froome vyhrával. Upřímně řečeno, ty roky jsem si opravdu užil.“
Máte nějakou speciální vzpomínku?
„V mém druhém roce, i když jsem pomáhal Froomeovi, jsem na Tour skončil čtvrtý, jen sekundu od stupňů vítězů. To se mi navždy vrylo do paměti.“
Czech Tour máte jako přípravu na španělskou Vueltu. Jak se vám líbí letošní trasa Vuelty, která je hodně jiná od těch předchozích?
„To je pravda, je jiná, je těžká, opravdu velmi, velmi těžká. Ale díky tomu myslím, že to dá šanci mnoha únikům, z nichž by jezdci mohli bojovat o etapy. A uvidíme, jestli se tam do některých dostaneme i my.“
Vuelta jede tentokrát na jih, kde se očekávají hodně vysoké teploty. Je to pro vás problém?
„Ano, je to fakt utrpení. Takové horko se snáší těžko, ale co se dá dělat. Pro všechny je to stejné.“
Jaké to je jet Vueltu pro vás jakožto Španěla?
„Je to skvělé. Cítíte se jako doma. Je to pohodlnější, znáte jazyk, tamní silnice, fanoušci vás také povzbuzují mnohem víc, takže je to jednodušší.“
Navíc se určitě přijde podívat i rodina.
„Ano, rodina také na některé etapy dorazí. Takže opravdu jak jsem říkal, je to jako jet doma, kolem vašeho domu.“
Teď jsme na Czech Tour, tak jaký je váš cíl pro tento závod?
„Je to složitější, tato sezona pro mě nebyla jednoduchá, teprve nedávno jsem se zotavil ze zranění. Rád bych tady byl konkurenceschopný, a když se bude dařit, snad se mi v některé etapě povede přiblížit k vítězství.“
S čím tedy půjdete potom do Vuelty? Protože tam bude i Pogačar.
„Rád bych se zapojil do některého z úniků a pokusil se o výhru v etapě. Myslím, že by se nějaké příležitosti mohly naskytnout a doufám, že u toho budu i já.“