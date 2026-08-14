Pochvala pro diváky na Czech Tour. Díky nim byla bolest o něco menší, řekl vítěz etapy
Ačkoliv v pelotonu Czech Tour, která v těchto dnech brázdí české silnice, najdete zvučná cyklistická jména, vítězství ve druhé etapě s dojezdem na Ještědu oslavil teprve dvacetiletý Američan Andrew August. U nadějného cyklisty ale pro změnu najdete zvučné jméno týmu. Závodí totiž za Netcompany Ineos. Nejlepším českým jezdcem byl Václav Ježek, jenž dojel ve stejném čase jako Jan Hirt.
Po hromadném dojezdu v Karlových Varech se v pátek přesunula Czech Tour už k horským etapám. Tou první byl dojezd na Ještěd. Během dne byli v úniku vidět i čeští závodníci. Jedním z nich byl Michal Schuran, který měl jasný cíl – puntíkovaný dres.
„Jediný, kdo měl větší zájem o body, byl Martin Voltr, a ten ve druhém kopci odpadl, takže jsem měl motivaci, že tam vydržím s klukama a vezmu body,“ říkal po etapě Schuran, který nakonec dres pro nejlepšího vrchaře udržel.
Věděl to už před dojezdovým kopcem, takže si tam už mohl užít skvělou atmosféru. Tu si pochvalovali i další jezdci, jako třeba Jakub Otruba, nebo i vítěz etapy a nový majitel žlutého dresu lídra závodu Andrew August. „Oceňuju skvělou atmosféru, spousta fanoušků podél cesty! Díky tomu byla ta bolest v nohách o něco menší, ale stejně to hodně bolelo,“ prohlásil dvacetiletý závodník celku Netcompany Ineos.
Závěr etapy, kterou mu dobře rozjeli týmoví kolegové, byl pro něj ale nesmírně obtížný. „Byly to jedny z nejtěžších posledních stovek metrů v mém životě. Každý cyklistický závod bolí. Ale dneska to bolelo ještě extra,“ vyprávěl už oblečený do žlutého dresu.
Také Otruba měl velký zážitek s fanoušky. Jenže ještě předtím musel řešit jiný problém. Tím bylo výrazné zbrzdění. „Čtyři kilometry do cíle to přede mnou padlo. Byl to docela velký pád. Musel jsem úplně zastavit a než jsem se z toho vymotal, tak jsem měl velkou ztrátu. Vyjel jsem to pak už v klidu. V sobotu na Dlouhé stráně to zkusím znovu,“ vysvětloval rodák z Olomouce, který se těší na téměř domácí etapu.
Užívá si ale celý český závod. Po zkušenosti s Tour de France v tomto roce už totiž pro něj pětikilometrové kopce nepředstavují takový problém. „Navíc je tu spousta kamarádů v balíku, z ATT z Elkovu. Pokecám si cestou do cíle, takže mě to baví,“ usmíval se Otruba.
Nejlepšími Čechy v cíli byli Václav Ježek a Jan Hirt. Účastník letošního Gira už nedokázal reagovat na závěrečné zrychlení. „Ten konec byl ostrý, poslední kilometr. Já to vsazení prostě nemám,“ vysvětloval Hirt, proč se v závěru neudržel s nejlepšími. V sobotu čeká celý peloton výjezd na Dlouhé stráně a Czech Tour uzavře nedělní etapa s cílem na Pustevnách.
Cyklistický závod Czech Tour - 2. etapa: Mladá Boleslav - Ještěd (156 km):
1. August (USA/Netcompany INEOS) 3:37:28, 2. Fancellu (It./MBH Bank CSB Telecom Fort) -2, 3. Pozzovivo (It./Solution Tech NIPRO Rali) -5, 4. F. Turconi (It./Bardiani CSF 7 Saber) -7, 5. Vansevenant (Belg./Soudal Quick-Step) -9, 6. Covili (It./Bardiani CSF 7 Saber) -13, ...13. Ježek (ČR/Kasper crypto4me), 14. Hirt (ČR/NSN) oba -19, 15. Monti (ČR/ATT Investments) -31.
Průběžné pořadí: 1. August 7:22:33, 2. Fancellu -6, 3. Pozzovivo -11, 4. F. Turconi -17, 5. Vansevenant -19, 6. Covili -23, ...10. Ježek, 13. Hirt oba -29, 15. Monti -41.