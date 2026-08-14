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Tragédie na závodě Kolem Portugalska. Cyklistický talent (†19) zemřel po srážce s autem

Finlay Tarling zemřel po nehodě na závodě Kolem Portugalska
Finlay Tarling zemřel po nehodě na závodě Kolem PortugalskaZdroj: Profimedia.cz
Cyklisté na závodě Kolem Portugalska
Cyklisté na závodě Kolem Portugalska
Cyklisté na závodě Kolem Portugalska
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Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Cyklistika
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Devatenáctiletý britský cyklista Finlay Tarling zemřel po nehodě v páteční osmé etapě závodu Kolem Portugalska. Oznámili to organizátoři závodu, kteří etapu neutralizovali. Podle portugalské televize se Tarling srazil s protijedoucím autem.

Mladší bratr Joshe Tarlinga z Ineosu byl od loňska členem rozvojového týmu profesionální stáje NSN. Časovkářský specialista sbíral úspěchy i na dráze, kde získal medaile z juniorských evropských šampionátů.

Podle zpráv portugalské televizní stanice RTP byl Finlay sražen řidičem, který vjel na trasu závodu a jel proti směru jízdy pelotonu. K nehodě došlo údajně přibližně 20 kilometrů od cíle ve městě Fafe. Organizátoři závodu zatím okolnosti nehody nepotvrdili.

Hlavní tým NSN aktuálně jede v Česku na Czech Tour, pořadatelé vydali krátké prohlášení. „Cyklistický svět dnes zasáhla zpráva, která přesahuje hranice sportu. Celý organizační tým našeho závodu vyjadřuje nejhlubší soustrast Finlayho rodině, všem jeho přátelům i kolegům z týmu NSN, který startuje i na Czech Tour. Finlayho památku uctíme minutou ticha před startem sobotní 3. etapy v Pardubicích.“

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