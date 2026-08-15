Američan August ovládl druhou etapu Czech Tour za sebou, výhru věnoval Tarlingovi (†19)
Americký cyklista Andrew August vyhrál i předposlední 3. etapu Czech Tour. Po závěrečném stoupání na Dlouhé stráně zopakoval páteční triumf na Ještědu a mírně si upevnil průběžné vedení. Nejlepší z českých jezdců Václav Ježek dokončil 171 kilometrů dlouhou královskou etapu jako čtvrtý a celkově mu patří sedmé místo.
Dvacetiletý August, který je nejmladším lídrem v historii Czech Tour, zaútočil dva kilometry před cílem. Krok s ním udržel jen Ital Alessandro Fancellu, druhý muž celkové klasifikace. Americký jezdec stáje Netcompany INEOS před ním vede o 11 sekund. Sobotní vítězství věnoval Finlayu Tarlingovi, který v pátek tragicky zemřel na závodě Kolem Portugalska. Jeho starší bratr Joshua jezdí právě za INEOS.
Jednadvacetiletý Ježek dorazil do cíle se ztrátou 13 sekund na vítěze. V průběžném pořadí ztrácí na Augusta 52 sekund a na stupně vítězů má bezmála půlminutové manko. Třetí pozici drží třiačtyřicetiletý italský veterán Domenico Pozzovivo.
Elitní český vrchař Jan Hirt skončil ve třetí etapě na 14. místě a celkově je dvanáctý.
Závod, který je poprvé součástí druhé nejvyšší série ProSeries, vyvrcholí v neděli etapou z Kroměříže na Pustevny dlouhou 160 km.
Cyklistický závod Czech Tour - 3. etapa Pardubice - Dlouhé stráně (171 km):
1. August (USA/Netcompany INEOS) 4:03:39, 2. Fancellu (It./MBH Bank CSB Telecom Fort) -1, 3. Pozzovivo (It./Solution Tech NIPRO Rali) -6, 4. Ježek (ČR/Kasper crypto4me), 5. Breuillard (Fr./TotalEnergies), 6. Svestad-Baardseng (Nor./Netcompany INEOS) všichni -13, ...14. Hirt (ČR/NSN) -25, 22. Monti (ČR/ATT Investments) -54.
Průběžné pořadí: 1. August 11:26:02, 2. Fancellu -11, 3. Pozzovivo -23, 4. F. Turconi (It./Bardiani CSF 7 Saber) -40, 5. Bock (Něm./Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies) -48, 6. Breuillard, 7. Ježek oba -52, ...12. Hirt -1:04, 19. Monti -1:45.