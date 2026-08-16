Czech Tour vyhrál Američan August, poslední etapu ovládl Ital. Nejlepší Čech celkově sedmý
Cyklistický závod Czech Tour vyhrál dvacetiletý Američan Andrew August před Italem Alessandrem Fancelluem, jenž ovládl závěrečnou čtvrtou etapu. Václav Ježek projel cílem na Pustevnách po 160 kilometrech jako čtvrtý, předstihli ho ještě August a Francouz Nicolas Breuillard.
V celkovém pořadí zůstal jednadvacetiletý český cyklista na sedmém místě s více než minutovou ztrátou na Augusta. Do první desítky se posunul ještě Jan Hirt, který obsadil v konečné klasifikaci devátou příčku.
Šestadvacetiletý Fancellu vybojoval na závěr závodu, který byl poprvé součástí druhé nejvyšší série ProSeries, premiérové vítězství mezi profesionály. Za Augustem v celkovém hodnocení zaostal o sedm sekund.
Ježek zopakoval čtvrté místo ze sobotní etapy s cílem na Dlouhých stráních. „Dneska jsem chtěl víc, ale kluci byli prostě lepší. V kopci jsem si hodně dával. Dal jsem do toho maximum, takže jsem spokojený,“ řekl České televizi člen týmu Kasper crypto4me.
Před závěrečným stoupáním muselo čelo závodu zastavit na železničním přejezdu kvůli projíždějícímu vlaku, po restartu měli uprchlíci znovu náskok 50 sekund. „Bylo to náročné, velké vypětí, velký stres. Ale podmínky měli všichni stejné. Nemůžu si na nic stěžovat,“ prohlásil Ježek.
Fancellu se dočkal etapového vítězství poté, co v pátek na Ještědu i v sobotu na Dlouhých stráních skončil druhý za Augustem. Při útoku těsně před cílem sice vytrhl tretru z pedálu, přesto dokázal své soupeře utrhnout. Díky bonifikaci snížil manko na Augusta v konečném pořadí na sedm sekund.
„Konečně se mi povedlo vyhrát. Chtěl jsem zaútočit v posledním stoupání, ale INEOS udával rychlé tempo, takže jsem se rozhodl počkat na finiš. Podařilo se mi ho dobře načasovat,“ uvedl italský cyklista.
August se stal nejmladším vítězem Czech Tour. Ovládl i hodnocení mladých jezdců a bodovací soutěž. Mezi vrchaři skončil druhý. „Je to neuvěřitelné. Sezona mi vychází úžasně. Vyhrát poprvé etapák je skvělý pocit. Konec byl náročný. Jsem hrdý na svůj tým, který mi hodně pomohl nejen dneska, ale v každé etapě,“ prohlásil jezdec stáje Netcompany INEOS.
Cyklistický závod Czech Tour - 4. etapa Kroměříž - Pustevny (160 km):
1. Fancellu (It./MBH Bank CSB Telecom Fort) 3:44:41, 2. August (USA/Netcompany INEOS), 3. Breuillard (Fr./TotalEnergies) oba stejný čas, 4. Ježek (ČR/Kasper crypto4me), 5. F. Turconi (It./Bardiani CSF 7 Saber), 6. Pekala (Pol./ATT Investments) všichni -5, ...12. Hirt (ČR/NSN) -14, 20. Monti (ČR/ATT Investments) -57.
Konečné pořadí: 1. August 15:10:37, 2. Fancellu -7, 3. Pozzovivo (It./Solution Tech NIPRO Rali) -40, 4. F. Turconi (It./Bardiani CSF 7 Saber) -51, 5. Breuillard -54, 6. Bock (Něm./Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies) -59, 7. Ježek -1:03, ...9. Hirt -1:24, 18. Monti -2:48.