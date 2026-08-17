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Vingegaard po zranění z Tour ukončil sezonu: Teď bych se nedostal na vrcholnou úroveň

Jonas Vingegaard už v této sezoně závodit nebude
Jonas Vingegaard už v této sezoně závodit nebudeZdroj: Profimedia.cz
Tadej Pogačar a Jonas Vingegard během Tour de France
Jonas Vingegaard v 15. etapě po pádu odstoupil z Tour de France
Tadej Pogačar a Jonas Vingegard během Tour de France
Jonas Vingegaard během první etapy
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ČTK, iSport.cz
Cyklistika
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Dvojnásobný vítěz Tour de France Jonas Vingegaard už letos nebude závodit. Dánský cyklista, který letos přidal do sbírky prestižních triumfů Giro d'Italia, se po červencové zlomenině klíční kosti rozhodl ukončit sezonu. Oznámila to jeho stáj Visma-Lease a Bike.

Devětadvacetiletý Vingegaard se zranil při pádu v 15. etapě Tour de France. V té době figuroval na druhém místě průběžné klasifikace za suverénním Tadejem Pogačarem. Nucenou pauzu si teď prodlouží až do konce roku a vynechá i zářijové mistrovství světa v Montrealu.

„Po dlouhém a intenzivním závodním období jsme po Tour de France tak jako tak plánovali delší pauzu na zotavenou. Kvůli zranění klíční kosti jsem (ale) musel odložit začátek přípravy, takže není v mé moci se v nejbližší době dostat zpět na vrcholnou úroveň,“ uvedl Vingegaard v prohlášení týmu.

„Zaměříme se teď na optimální přípravu na cíle v sezoně 2027. Konkrétně o nich budeme s týmem teprve diskutovat,“ dodal jezdec, který letos vyhrál také závody Paříž-Nice a Kolem Katalánska.

Květnovým triumfem při své premiéře na Giru d'Italia se Vingegaard zařadil po bok legendárních cyklistů, kteří dokázali vyhrát všechny tři Grand Tour. Navázal na vítězství na Tour de France z let 2022 a 2023 a loňské prvenství na Vueltě. Všechny tři slavné závody před ním ovládli Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali a Chris Froome.

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