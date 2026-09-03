Jacquelin to myslí s cyklistikou vážně. Biatlon jde stranou, má manažera a shání si tým
Čtyřnásobný olympijský medailista v biatlonu Émilien Jacquelin se na jaře rozhodl odložit biatlonovou přípravu a místo toho se plně vrhl za svým snem. Pokusit se stát profesionálním cyklistou. Teď je jasné, že tomu obětuje minimálně příští biatlonovou sezonu. Sehnal si věhlasného manažera a společně hledají angažmá na rok 2027. Teď jede závod proti borcům z UAE Emirates nebo Filippu Gannovi.
O jeho vášni pro cyklistiku se toho napovídala už spousta. Během letošních zimních olympijských her dokonce biatlonista Émilien Jacquelin závodil v Anterselvě s půjčenou náušnicí, která patřila jeho vzoru Marco Pantanimu. A vybojoval s ní bronz ve stíhacím závodu a zlato ve štafetě.
Možná právě tento artefakt ho ještě popostrčil, aby se pokusil splnit svůj sen. V březnu oznámil, že nenastoupí do biatlonové přípravy a místo toho nasedl na kolo a začal se připravovat s development týmem Decathlon CMA CGM.
Jeho čísla a výsledky byly tak dobré, že si ho od srpna vzali jako stážistu do hlavního týmu, jehož největší hvězdou je mladíček Paul Seixas. Jacquelin začal objíždět závody. Vrcholem pro pětinásobného světového šampiona v biatlonu bylo, že jej sportovní ředitelé nominovali na závod Kolem Británie, který odstartoval ve středu.
Jde o etapový závod druhé nejvyšší kategorie, na němž závodí v týmu například s výborným sprinterem Olavem Kooijem, vítězem etapy na letošní Tour de France, dále s rychlíkem Ceesem Bolem či časovkářem Daanem Hoolem. Proti sobě pak má borce z UAE Emirates, například Mikkela Bjerga, Nilse Politta, Timma Wellense nebo Filippa Gannu z celku Netcompany Ineos.
V první etapě dojel Jacquelin na 93. místě se ztrátou 8:54 minuty na vítězného Lewise Askeyho z celku NSN. Jeho dosavadním nejlepším umístěním byla 26. příčka v etapě na závodu Kolem Limousinu, který spadá do třetí kategorie.
Všechny tyto výsledky a čísla z tréninků utvrdily francouzského biatlonistu v tom, že by si svůj sen mohl splnit. S příští zimní sezonou už zjevně nepočítá, a kdo ví, jak to bude s těmi dalšími.
Snil jsem o tom už jako dítě, přiznává Francouz
Jacquelin si už našel i renomovaného manažera, což je v cyklistice pro získání smlouvy velmi důležitá věc. Podepsal smlouvu se skupinou LC Management, za kterou stojí Joona Laukka. Mezi jeho klienty patří již zmiňovaný Seixas, Dorian Godon (Netcompany Ineos), Benoit Cosnefroy (UAE Emirates), Sören Waerenskjold (Uno X-Mobility) a řada dalších jezdců z kategorie World Tour.
„Jsem velmi hrdý na to, že se Émilien připojil k LC Management. Přechod z jednoho sportu na druhý na této úrovni vyžaduje obrovskou odvahu, pokoru a schopnost přizpůsobit se. Émilien je ochoten vydat se na neznámou půdu, objevovat nová pravidla, nové nároky a nový způsob závodění. To, čeho již dosáhl od svých prvních závodů letos v létě, je ohromující. Rychle se učí, pozoruje, pracuje a především se zdá, že ho tato nová výzva nesmírně baví,“ pěje chválu Laukka.
Jacquelin tak prozatím hledá angažmá pro sezonu 2027. Vyloučené není ani to, že by mohl zůstat v týmu, který mu dal jako první šanci, tedy v Decathlonu, manažer se však poohlíží i jinde.
„Ve svých 31 letech mám neocenitelnou příležitost prožít něco, o čem jsem snil už jako dítě. Plně si uvědomuji, jaké mám štěstí, že mohu otevřít tyto nové dveře a objevovat svět, který mě vždy přitahoval. Moje první závody byly uspokojivé. Samozřejmě se stále učím: každý závod, každý trénink a každá výměna názorů s ostatními závodníky a lidmi v mém okolí má pro mě obrovský přínos,“ uvedl Jacquelin v prohlášení pro LC Management.
Oproti biatlonu prý také objevuje nový způsob, jak se připravovat na závod. Ačkoliv jde v obou případech o vytrvalostní sporty, v cyklistice musí podávat mnohem delší výkon. „Proto se učím, jak rozvrhovat síly, jak číst průběh závodu a jak najít své místo v pelotonu. V tomto prostředí se ale cítím dobře a především mám chuť se dál učit. Prostě chci v této výzvě pokračovat, zlepšovat se a zjistit, kam mě toto dobrodružství může zavést,“ prohlásil Francouz.