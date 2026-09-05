Pogačar se rozhodl, letos už závodit nebude! A s týmem prodloužil smlouvu do roku 2032
- Tadej Pogačar po pádu a odstoupení ze španělské Vuelty oficiálně potvrdil, že v letošní sezóně už do žádných dalších závodů nenastoupí.
Slovinský cyklista byl po operaci klíční kosti propuštěn do domácího ošetřování a veškerou energii nyní věnuje plnému zotavení a rehabilitaci.
Tým UAE Emirates současně oznámil prodloužení smlouvy s hvězdným jezdcem až do konce roku 2032, čímž potvrdil oboustrannou dlouhodobou důvěru.
Přichází zásadní oznámení. To, na které celý cyklistický svět čekal. Týden po svém pádu a odstoupení ze španělské Vuelty Tadej Pogačar potvrdil to, o čem se zatím mohlo jen spekulovat. V této sezoně už do závodů nenastoupí a bude se věnovat rehabilitaci, aby se mohl v roce 2027 vrátit v plné síle a zcela zdravý. Mimo to také tým UAE Emirates s nejlepším cyklistou současnosti prodloužil kontrakt.
Po operaci klíční kosti už je Tadej Pogačar v domácím ošetřování. Z nemocnice jej propustili ve středu večer. Teprve nyní ale přichází velmi důležitá zpráva. Byť ji celek UAE Emirates tak trochu schoval do pro ně důležitějšího oznámení.
V sobotu kolem poledne vydal tým z Emirátů na sociálních sítích příspěvek, v němž oznamuje, že s Pogačarem prodloužil kontrakt do konce roku 2032. Dosud měl slovinské fenomén v plánu končit po sezoně 2030.
Dát tělu čas, který potřebuje
„Od samého začátku je pro mě tento tým jako rodina. Za ty roky jsme společně vyrostli a mohli sdílet neuvěřitelné momenty, takže jsem velmi rád, že můžu prodloužit smlouvu do roku 2032,“ uvádí tým Pogačarova slova.
K tomu ještě přidává: „Je toho ještě spousta, čeho chci v tomto sportu dosáhnout, a věřím, že toto je to správné místo, kde to udělat. Jsem velmi vděčný za důvěru, kterou ve mně tým vložil a těším se na to, co spolu ještě můžeme vytvořit.“
Až po těchto větách teprve přichází oznámení, se kterým mnozí počítali, jiní doufali, že k němu nedojde. A to, že v této sezoně už Pogačar do žádných závodů nezasáhne a plně se zaměří na uzdravení a rehabilitaci.
„V tuto chvíli je nejdůležitější pořádně se uzdravit a dát mému tělu čas, který potřebuje,“ vysvětluje sám pětinásobný šampion Tour de France.
Článek pokračuje pod příspěvkem
Pogačar si při pádu v 8. etapě Vuelty a Espaňa minulou sobotu zlomil klíční kost, krční obratel C7 a přivodil otřes mozku. Právě kvůli němu museli lékaři o dva dny odložit operaci klíční kosti, která měla být podle šéfa týmu UAE Emirates Maura Gianettiho náročná. Na zákrok šel v pondělí odpoledne, ve středu pozdě večer jej lékaři propustili do domácího ošetřování.
Zlomenina klíční kosti by podle odborníků, byť byla dislokovaná, tak velký problém nepředstavovala. Ovšem stabilní zlomenina krčního obratle C7 už je něčím jiným, i když je dobrou zprávou, že nedošlo k žádnému posunu obratle.
„Minimální doba primárního hojení je i tak 14 dní, než se vytvoří takzvaný svalek. Potom se kost standardně hojí další 4-6 týdnů. Takže určitě budou sledovat, jak se vyvíjí hojení krčního obratle. Ten je alfa a omega,“ vysvětli pro deník Sport David Vrbický, vedoucí fyzioterapeut Ústřední vojenské nemocnice v Praze.
To je pravděpodobně ten důvod, proč se dvojnásobný mistr světa přeci jen rozhodl, že už letos do žádného závodu nenastoupí, byť například jeho manažer ještě před operací prohlašoval, že Pogačar stihne mistrovství světa. To se jede v Montrealu 27. září, dále měla cyklistická hvězda v plánu mistrovství Evropy doma ve Slovinsku 4. října a 10. října pak jeho oblíbený monument Kolem Lombardie, kterému kraloval posledních pět let.