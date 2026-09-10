Pogačarova kola: čtvrt kila laku i odmítnutí týmu Sky. Benčík o zákulisí značky Colnago
Líbí se vám kola, na kterých jezdí Tadej Pogačar? A víte, že si úplně stejné, když si našetříte, můžete i sami pořídit? Petr Benčík, zástupce firmy Colnago, vysvětluje, proč si na něj však budete muset pár měsíců počkat. Také přiblížil fascinující příběh a filozofii zakladatele firmy Ernesta Colnaga. Zajímá vás, proč letos v poslední etapě Tour de France jeli všichni jezdci UAE Emirates na žlutých kolech? A kdy a proč Pogačar používá kola „bez laku“? Vše se dozvíte ve videorozhovoru s někdejším mistrem ČR.
Silniční cyklistika je fascinující sport. Je zajímavé pronikat do tajů odvětví, kde zásadně rozhoduje týmová taktika, ale současně i výkon jedince. Není však jen o tom, co se děje na silnici. Zajímavé je dostat se i do zákulisí. Právě to vám umožní videorozhovor s Petrem Benčíkem, zástupcem firem Colnago a Assos, v němž došlo na opravdu různorodá témata.
Co prozradil na Tadeje Pogačara
„U Tadeje se ví, že několikrát za poslední roky změnil posed, změnil geometrii, experimentuje se u něj s délkou klik, s posedem.“
Proč vozí „nenalakovaná“ kola?
„Lak kola může vážit 250, 300 gramů. Umím si představit i víc, i míň, ale řekněme čtvrt kila, orientačně. Zároveň ale nejde nechat otevřený karbon, pokud ho chcete nějak uchovat a chcete na něm mít logo a tak. Takže často se uchylují výrobci k tomu, že stěnu karbonového rámu jenom zafoukají, zalakují matným černým lakem, který jen uzavře póry, aby se kolo dalo po etapě umýt. Když jde pak do tuhého, jsou opravdu extrémně těžké horské etapy nebo dojezdy na velké kopce, tak váha trošičku víc vystupuje z požadavků jezdce, protože tam hraje větší roli, a přistupuje se k tomuhle. Ale zase není to úplně všechno. Třeba Tadej Pogačar si zvolil model Y1Rs, který je trošku těžší než vrchařské speciály, ale je pevnější a není tam pak ztráta energie.“
O zajímavých prvenstvích Ernesta Colnaga
„Jedním z nich, možná dneska úsměvné, je třeba vícebarevné provedení kol. Do té doby někdo vzal štětku, natřel to zelenou a bylo. Ernesto začal kombinovat barvy. Přišel taky s rovnou vidlicí. Riskoval krk, protože sponzoroval tehdejší Mapei, který byl nejsilnější na světě, a přišli s tím třeba týden před Paříž-Roubaix: Dáme rovné vidle, bude to líp fungovat. A pak první karbonový rám. To bylo díky přátelství s Enzem Ferrarim,“ přidává Benčík historické perličky.
O první Pogačarově výhře na Tour
„Sice se vědělo, že Eddy Merckx vyhrál dvě Tour de France na Colnagu, ale na kole měl nápis Eddy Merckx, ne Colnago. Tohle přinesl až Tadej Pogačar.“
O přístupu k zákazníkům
„Od začátku jsem chtěl volit trochu jiný přístup. Takže když přijdete k nám, tak si nejdřív sedneme, dáme si kafe a budeme si povídat o tom, jak jezdíte na kole, kolik najedete kilometrů, jaká je vaše váha, jestli jezdíte v lese nebo na silnici, jestli bydlíte za Prahou nebo někde v horách. Jaké potřebujete převody. Jak chcete pohodlný posed. A já celou dobu poslouchám a už si to skládám. Takže koncept našeho obchodu ve Vysočanech je: Přijďte a já vás provedu tím, co bude pro vás nejlepší od A do Z,“ vysvětluje Benčík.
- Chcete vědět třeba i to, jaké jsou dodací lhůty kol a proč si na některá musíte počkat trochu déle?
- Co radí Benčík hobíkům ohledně délky klik a dámám ohledně nášlapů? Proč Ernesto Colnago před léty odmítl Sky?
Pusťte si celý rozhovor a nahlédněte pod pokličku světa, kde se téměř raketové inženýrství potkává s ryzí cyklistickou vášní!