Pár smolařů: Pogačarova přítelkyně Žigartová v závodu spadla a znovu si zlomila čelist
- Cyklistka Urška Žigartová si při pádu ve 3. etapě závodu ve Francii obnovila zlomeninu čelisti a zřejmě přijde o zbytek sezony.
Pětadvacetiletá Slovinka se zranila krátce poté, co sezona kvůli zlomeninám předčasně skončila i jejímu partnerovi Tadeji Pogačarovi.
Kvůli opakované zlomenině Žigartová s vysokou pravděpodobností zmešká nadcházející mistrovství světa v Kanadě i Evropy ve Slovinsku.
Jako by si letos vybírali určitou daň za úspěch. Tadej Pogačar a Urška Žigartová tvoří pár, současně jsou oba profesionálními cyklisty. Jenže v tuto chvíli oba ve stavu zraněných. Žigartová doplnila svého partnera na nemocenské po těžkém pádu v sobotní etapě závodu Faun Tour Femmes. Při něm si obnovila zlomeninu čelisti, kterou prvotně utrpěla v červnu v děsivém pádu při podniku Kolem Švýcarska. Nyní to vypadá, že i ona přijde o mistrovství světa v Kanadě a evropský šampionát na domácí půdě.
Tato sezona je pro ni jako na houpačce. Slovinská cyklistka Urška Žigartová nejprve zajela skvělé celkové šesté místo na květnové španělské Vueltě, o měsíc později byla také na italském Giru v Top 10. Pak ale přišel děsivý pád na závodu Kolem Švýcarska, který ženy objížděly ve stejném termínu jako muži. Právě mužského závodu se účastnil i Tadej Pogačar, který okamžitě po etapě spěchal do nemocnice za svou přítelkyní, které lékaři diagnostikovali zlomeninu čelisti.
Další hrozivý pád
Teď se Žigartová dostávala do skvělé kondice, na francouzském etapovém podniku Faun Tour Femmes byla po dvou etapách na průběžné třetí příčce. Jenže v sobotu se devětadvacetiletá Slovinka nevyhnula dalšímu ošklivému pádu a už zahojené zranění si obnovila.
„Po jejím pádu během 3. etapy závodu Faun Tour de l'Ardèche další lékařská vyšetření odhalila novou zlomeninu čelisti,“ oznámil tým AG Insourance-Soudal, jehož dres Žigartová obléká.
Konec sezony jako Pogačar?
Doplnila tak na marodce svého přítele, který dva týdny před ní musel kvůli zlomenině klíční kosti a krčního obratle odstoupit z Vuelty a Espaňa, kterou tou dobou vedl. Následně tým UAE Emirates-XRG vydal zprávu, že Pogačar už letos závodit nebude.
V případě Žigartové zatím tým ukončení sezony neoznámil, podle jeho zástupců je to však velmi pravděpodobné.
„Vzhledem k povaze zranění a skutečnosti, že se jedná o opakovanou zlomeninu, Urščina sezona 2026 pravděpodobně předčasně skončí. To by také znamenalo, že zmešká nadcházející mistrovství světa.“
Právě na světový šampionát v Kanadě a následně na mistrovství Evropy ve Slovinsku byla Žigartová nominovaná. Dokonce se mluvilo i o tom, že Pogačar do Kanady přeci jen poletí, právě aby podpořil svou partnerku a celý slovinský tým.
„Urščina pozornost se nyní plně přesune na její zotavení. Tým bude proces hojení pečlivě sledovat, než učiní definitivní rozhodnutí o zbytku její sezony,“ uvedl tým.