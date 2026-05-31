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Jaké odměny brali cyklisté na Grand Tours: Mas je s výhrou na Vueltě chudý příbuzný

Vítězové letošních Grand Tours
Vítězové letošních Grand ToursZdroj: Koláž iSport
Tadej Pogačar dojel v časovce na druhém místě se ztrátou 28 sekund na Remca Evenepoela
Tadej Pogačar dojel v časovce na druhém místě se ztrátou 28 sekund na Remca Evenepoela
Tadej Pogačar přišel v 16. etapě Tour de France o 28 sekund svého náskoku, i tak stále suverénně vede
Tadej Pogačar přišel v 16. etapě Tour de France o 28 sekund svého náskoku, i tak stále suverénně vede
Tadej Pogačar přišel v 16. etapě Tour de France o 28 sekund svého náskoku, i tak stále suverénně vede
Tadej Pogačar dojel v 18. etapě Tour de France na třináctém místě se ztrátou čtyři a půl minuty
Tadej Pogačar v cíli 19. etapy
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Romana Barboříková
Cyklistika
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Před startem Vuelty se počítalo s tím, že Tadej Pogačar k odměně z Tour de France přihodí ještě další miliony korun i ze španělské Grand Tour. Po jeho odstoupení se nakonec z výhry a prize money těší Enric Mas. V porovnání se zbývajícími třítýdenními etapovými podniky ale shrábl rodák z Mallorcy přibližně jen sumu, kterou třeba na Tour bral třetí muž pořadí a nyní „bronzový“ Felix Gall ji vydělal na Giru za druhé místo. Jak to letos na Grand Tours bylo s odměnami a na kolik si přišli vítězové?

GIRO D´ITALIA

Celkové prize money: 1,6 milionu eur 

Odměna pro vítěze: 265 tisíc eur

Vítězství v etapě: 11 010 eur

Růžový dres v etapě: 2000 eur/den

První Grand Tour sezony pořádá italská společnost RCS Sport, která vedle Gira organizuje také další významné cyklistické podniky nejen v Itálii. Vedle toho se věnuje třeba i běžeckým akcím. Stejně jako ASO (Tour de France) je známá tím, že se s cyklistickými týmy nechce dělit o zisky z televizních práv.

VÍTĚZNÝ TÝM

Visma-Lease a Bike: 408 912 eur (9 920 000 Kč)

Na největší sumu na prize money si díky odměně pro celkového vítěze přijde většinou právě jeho tým. Na letošním Giru se o to vedle Jonase Vingegaarda zasloužil ještě Davide Piganzoli, jenž skončil celkově osmý a přidal i nějaké sumy za umístění v Top 20 etap. Na přilepšení k platu, který cyklisté od týmu měsíčně pobírají, se podílel také Sepp Kuss, který mimo jiné vyhrál jednu horskou etapu.

VÍTĚZ GIRA

Jonas Vingegaard: 359 172 eur (8 713 000 Kč)

Dánský cyklista, jenž na tomto Giru díky celkové výhře zkompletoval vítězné Grand Tours, připsal také pět etapových výher, strávil sedm dnů v růžovém dresu a skončil celkově druhý v soutěži vrchařů, za což do společné pokladny přidal další pěkné sumy. Je třeba připomenout, že ačkoliv vítězové největších cyklistických závodů roku dostávají bonusy za výsledky jak od týmu, tak většinou i od svých osobních sponzorů (nejsou zahrnuty v sumě námi zmiňovaných odměn), prize money od pořadatelů jdou do společné kasy a dělí se i mezi zbylé závodníky a další personál přítomný na místě.

Jonas Vingegaard se triumfem na Giru zařadil k legendámJonas Vingegaard se triumfem na Giru zařadil k legendám • ČTK / AP / Andrew Medichini

1.- 3. MÍSTO NA GIRU

1. místo 265 000 eur

2. místo 133 000 eur

3. místo 68 000 eur

TOUR DE FRANCE

Celkové prize money: 2,3 milionu eur

Odměna pro vítěze: 500 tisíc eur

Vítězství v etapě: 11 000 eur

Žlutý dres v etapě: 500 eur/den

Organizátorem Tour de France je francouzská rodinná společnost ASO (Amaury Sport Organisation), o níž se ví, že na největším cyklistickém podniku planety vydělá každoročně obrovskou sumu, samotným cyklistům z ní ale vyplatí nepoměrně menší částku. Na to už si i týmy stěžovaly, páky na rodinu Amauryů ale ještě stájoví manažeři nenašli.

VÍTĚZNÝ TÝM

UAE Emirates-XRG: 832 750 eur (20 202 000 Kč)

Během letošní Tour de France se na celkové sumě, kterou celek z Emirátů získal na odměnách, podíleli všichni závodníci. Nejvíc ale samozřejmě vítězný Tadej Pogačar. Za ním pak byl Isaac del Toro, jenž ovládl klasifikaci mladíků, celkově byl třetí, vyhrál jednu etapu a v dalších třech byl na pomyslném pódiu. Třetí největší suma pak byla za druhé místo v hodnocení týmů.

VÍTĚZ TOUR

Tadej Pogačar: 611 980 eur (14 846 000 Kč)

Stejně jako byl jednoznačným vítězem Staré dámy 2026, platilo to také v žebříčku prize money. Na těch si v přepočtu přišel na víc než 14,5 milionu korun. V Pogačarově případě činí většinu této sumy odměna za celkovou výhru 500 tisíc eur. Za vyhrané etapy připsal 55 tisíc, druhé místo ve vrchařské klasifikaci vyneslo 15 000, ve žlutém dresu strávil 16 dní a za každý dostal 500 eur. K tomu ještě řada odměn za dny, kdy vlastnil puntíkovaný dres, ovládl vrchařské prémie a byl v Top 15 v etapách.

Tadej Pogačar v cíli 19. etapyTadej Pogačar v cíli 19. etapy • Yoan Valat / Profimedia

1.- 3. MÍSTO NA TOUR

1. místo 500 000 eur

2. místo 200 000 eur

3. místo 100 000 eur

VUELTA A ESPAÑA

Celkové prize money: 1,1 milionu eur

Odměna pro vítěze: 150 tisíc eur

Vítězství v etapě: 11 tisíc eur

Červený dres v etapě: 500 eur/den

Španělskou Grand Tour pořádá společnost Unipublic, která však spadá pod francouzské ASO. Ta tak má nemalý vliv i na druhý ze tří třítýdenních etapáků. Už na první pohled zde dostávají cyklisté výrazně nižší odměny, je však také nutné říci, že Vuelta trpí tím, že je „až tou třetí“ i z pohledu pozornosti fanoušků.

VÍTĚZNÝ TÝM

Movistar: 181 300 eur (4 398 000 Kč)

Španělský celek se po odstoupení Tadeje Pogačara zaměřil hlavně na pomoc Enricu Masovi a udržení červeného dresu. Nikdo kromě lídra tak výraznějších úspěchů nedosahoval. Jen v některých sprintech obsadil místa v Top 10 Orluis Aular, za což také nějaká eura do společné kasy přihodil. Většinu sumy tak tvoří Masovy prize money.

VÍTĚZ VUELTY

Enric Mas: 176 800 eur (4 290 000 Kč)

V porovnání s ostatními vítězi letošních Grand Tours vypadá španělský šampion Vuelty jako chudý příbuzný. Je to dáno několika faktory. Tím hlavním je samozřejmě fakt, že prémie pro celkového vítěze je výrazně nižší než na Tour i Giru. Mas navíc neskončil na prvních třech místech vrchařské soutěže, za která se také udělují bonusy. A na rozdíl od Pogačara s Vingegaardem vyhrál pouze jednu etapu. Jeho výdělek na prémiích by se tak dal přirovnat k třetímu Isacu del Torovi na Tour (155 000 eur) či druhému Felixu Gallovi na Giru (167 000 eur).

Španěl Enric Mas ovládl VueltuŠpaněl Enric Mas ovládl Vueltu • Profimedia

1.- 3. MÍSTO NA VUELTĚ

1. místo 150 000 eur

2. místo 58 000 eur

3. místo 30 000 eur

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