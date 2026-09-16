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Pogačar ukázal zranění z bytu s pomlácenou přítelkyní: Tak jsme si září nepředstavovali

Pogačar už začal jezdit na kole - tři týdny od nehody na Vueltě
Pogačar už začal jezdit na kole - tři týdny od nehody na VueltěZdroj: Koláž iSport
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Tadej Pogačar utrpěl při pádu na Vueltě otřes mozku, zlomeniny klíční kosti i sedmého krčního obratle
Tadej Pogačar utrpěl při pádu na Vueltě otřes mozku, zlomeniny klíční kosti i sedmého krčního obratle
Tadej Pogačar utrpěl při pádu na Vueltě otřes mozku, zlomeniny klíční kosti i sedmého krčního obratle
Tadej Pogačar utrpěl při pádu na Vueltě otřes mozku, zlomeniny klíční kosti i sedmého krčního obratle
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ČTK, iSport.cz
Cyklistika
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Necelé tři týdny poté, co při tvrdém pádu na Vueltě utrpěl několik zlomenin, už nejlepší současný cyklista Tadej Pogačar znovu šlapal na kole. Zatím jen doma v bytě na stacionárním, což dokumentoval videem na Instagramu. Sedmadvacetiletý Slovinec se zotavuje po operaci klíční kosti, zlomený měl i krční obratel a také prodělal otřes mozku.

„Takhle jsme si září nepředstavovali. Ale aspoň jsme v dobré společnosti,“ komentoval Pogačar zranění svá i partnerky Uršky Žigartové, rovněž profesionální cyklistky, jež si minulý víkend už podruhé v sezoně zlomila čelist.

„Chtěli bychom poděkovat za podporu našim týmům, členům rodiny, kamarádům i vám, cyklistickým fanouškům,“ vzkázal Pogačar za oba.

Na Vueltě upadl 29. srpna v osmé etapě, přičemž průběžné pořadí závodu jasně vedl. Od potlučeného hvězdného Slovince převzal červený trikot Španěl Enric Mas a dovezl ho až do cíle poslední etapy v Granadě.

Lídr stáje UAE Emirates-XRG byl šťastný, že rekonvalescence probíhá dobře a znovu mohl šlapat na kole. „Jdu pomalu krok za krokem a opatrně zvyšuju zátěž s vidinou další sezony,“ řekl Pogačar. S předčasným koncem té současné přišel o šanci stát se devátým cyklistou historie, jenž by vyhrál všechny tři Grand Tour, a také o světový šampionát v Kanadě.

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