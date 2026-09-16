Pogačar ukázal zranění z bytu s pomlácenou přítelkyní: Tak jsme si září nepředstavovali
Necelé tři týdny poté, co při tvrdém pádu na Vueltě utrpěl několik zlomenin, už nejlepší současný cyklista Tadej Pogačar znovu šlapal na kole. Zatím jen doma v bytě na stacionárním, což dokumentoval videem na Instagramu. Sedmadvacetiletý Slovinec se zotavuje po operaci klíční kosti, zlomený měl i krční obratel a také prodělal otřes mozku.
„Takhle jsme si září nepředstavovali. Ale aspoň jsme v dobré společnosti,“ komentoval Pogačar zranění svá i partnerky Uršky Žigartové, rovněž profesionální cyklistky, jež si minulý víkend už podruhé v sezoně zlomila čelist.
„Chtěli bychom poděkovat za podporu našim týmům, členům rodiny, kamarádům i vám, cyklistickým fanouškům,“ vzkázal Pogačar za oba.
Na Vueltě upadl 29. srpna v osmé etapě, přičemž průběžné pořadí závodu jasně vedl. Od potlučeného hvězdného Slovince převzal červený trikot Španěl Enric Mas a dovezl ho až do cíle poslední etapy v Granadě.
Lídr stáje UAE Emirates-XRG byl šťastný, že rekonvalescence probíhá dobře a znovu mohl šlapat na kole. „Jdu pomalu krok za krokem a opatrně zvyšuju zátěž s vidinou další sezony,“ řekl Pogačar. S předčasným koncem té současné přišel o šanci stát se devátým cyklistou historie, jenž by vyhrál všechny tři Grand Tour, a také o světový šampionát v Kanadě.