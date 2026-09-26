Favoriti MS v cyklistice při absenci Pogačara: Kamarád Mexičan i talent, co Vacek?
Letošní světový šampionát v Montrealu měl přinést útok Tadeje Pogačara na třetí titul v řadě a vyrovnání Petera Sagana. Favorit byl prakticky rok dopředu jasný. Jenže po Slovincově pádu na Vueltě a předčasném ukončení sezony je vše jinak. Rázem je silniční závod na mistrovství světa mnohem otevřenější. Hlavní favorité se vykrystalizovali v průběhu sezony, jenže může klidně dojít i na překvapení. Koho tedy především v nedělním závodu sledovat?
REMCO EVENEPOEL (Belg.)
Věk: 26 let
Na minulém MS: 2. místo
Nejlepší výsledky v sezoně: celkově 2. místo na Tour de France, vítěz Amstel Gold Race, Klasiky San Sebastian, GP Quebecku, 3. místo na Lutych-Bastogne-Lutych
Při Pogačarově neúčasti patří hvězdný Belgičan k top favoritům. Skvělou formu ukázal na Tour de France, výborný byl ale i na řadě klasik. Na té, která částečně vedla po trati MS, tedy na GP Montreal, skončil dva týdny před šampionátem pátý. V Evenepoelův prospěch hovoří zkušenosti s takto dlouhými závody, vždyť v roce 2022 se stal mistrem světa. A také to, že mu sedí krátké prudké kopce. Naopak uškodit by mu mohla jeho výbušná povaha.
ISAAC DEL TORO (Mex.)
Věk: 22 let
Na minulém MS: 7. místo
Nejlepší výsledky v sezoně: vítěz GP Montreal, celkový vítěz UAE Tour, Tirreno-Adriatico, Tour Auvergne-Rhone Alpes, Kolem Německa, celkově třetí na Tour de France
Ačkoliv přísluší každý k jinému národu, na MS se očekává, že by mohl mladý Mexičan zaskočit za svého lídra a kamaráda z celku UAE Emirates Pogačara. Během sezony získal sebevědomí, které potvrdil právě v Montrealu, když ovládl tamní Velkou cenu, která se jela na podobných okruzích, jaké jsou přichystané na MS. Jen zde budou ještě těžší, protože stoupání Cammilen Houde bude dlouhé 1,6 km s průměrným sklonem 7,7 % (na GP 1,9 km, 7,1 %).
TOM PIDCOCK (Brit.)
Věk: 27 let
Na minulém MS: 10. místo
Nejlepší výsledky v sezoně: vítěz Milán-Turín, Andorské klasiky, GP Industria, 2. místo na Milán-San Remo, Eschborn-Frankfurt, Clasica Jaén
Britský všeuměl si v této sezoně prošel nepříjemným zraněním, i tak toho ale stihl poměrně hodně. Vedle silničních závodů zavítal na horském kole tradičně do Nového Města na Moravě, kde vyhrál, stejně jako pak na mistrovství světa v cross-country. Do paměti cyklistických fanoušků se zapsal především jako ten, kdo málem zabránil Pogačarovi ve výhře na monumentu Milán-San Remo. Obvykle nemívá problémy s prudkými stoupáky, proto by mu trať silničního MS měla sedět.
PAUL SEIXAS (Fr.)
Věk: 20 let
Na minulém MS: 13. místo
Nejlepší výsledky v sezoně: vítěz Faun-Ardéche a Valonského šípu, 2. místo na Strade Bianche, Lutych-Bastogne-Lutych a GP Montreal, celkový vítěz Kolem Baskicka
Mladičký Francouz na sebe upozornil už v minulé sezoně, v té stávající ale udělal neuvěřitelný pokrok. Ten ukázal už na začátku sezony, kdy se jako jediný snažil odrazit Pogačarův útok nejprve na Strade Bianche, a následně mu skvěle vzdoroval také na ardenském monumentu Lutych-Bastogne-Lutych. Stejně jako nyní na Velké ceně Montrealu z toho pro něj bylo vždy druhé místo, kterým ale vzkázal, že se na něj nesmí zapomínat ani v tak nízkém věku.
DRUHÝ SLED
WOUT VAN AERT (Belg.)
V belgickém týmu je vždy otázkou, kdo bude hlavním lídrem. Vedle Evenepoela je tady totiž další extrémně silný klasikář v osobě Van Aerta. Ten na nedávné španělské Vueltě ukázal, že má zase formu jak hrom, když skvěle zvládal i těžké horské výjezdy. I s ním se tak musí počítat.
DRUHÝ SLED
RICHARD CARAPAZ (Ekv.)
V případě olympijského vítěze z Tokia 2021 se také už několikrát ukázalo, že není radno ho nikdy podceňovat. Letos už má za sebou ale Tour de France i Vueltu, a tak je otázkou, jak moc se u něj projeví únava. Od konce španělské Grand Tour měl na odpočinek a aklimatizaci jen dva týdny.
DRUHÝ SLED
PRIMOŽ ROGLIČ (Slovin.)
Když je slovinská reprezentace bez Pogačara, je jejím lídrem ten nejzkušenější. Jeho celkové druhé místo na Vueltě a Espaňa ukazuje, že po zranění, kdy ho v tréninku srazilo auto, se dostal do hodně dobré formy. Sám ale po třítýdenním martyriu prohlásil, že si MS pojede užít a uvidí se.
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MATHIAS VACEK (ČR)
Český fanoušek by si přál, aby byl mezi hvězdami vidět také jeho zástupce. Vacek si po premiérové účasti na Tour de France odpočinul a na ZLM Tour na začátku září předvedl, že se vrátil opět ve velmi dobré kondici. Ukáže to i v silničním závodě v Montrealu?
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BEN HEALY (IR)
Irský lídr v této sezoně, hlavně pak na Tour de France, nezářil tak, jak by si přál. Třetí muž loňského světového šampionátu ale před dvěma týdny v Montrealu předvedl, že se do formy vrací v pravý čas. I on patří k těm, kteří se vyžívají v útocích v prudkých sklonech, může tak překvapit.
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BRANDON McNULTY (USA)
Muž, který je v sezoně v roli Pogačarova pomocníka, může nyní prezentovat i své schopnosti ve snaze zvítězit. Tak jako je ukázal třeba i loni právě při Velké ceně Montrealu. Tam v předposledním okruhu zaútočil Pogačar, parťák jej ale ještě dojel a po vzájemné dohodě si užil výhru.
TRAŤ MS
Závod mužů elite (Brossard-Montreal)
Délka: 273,7 km
Převýšení: 3803 m
Počet městských okruhů: 12
Start: 15.00 SELČ
Cíl cca: 21.40 SELČ
Přímý přenos: ČT sport/ČT sport Plus a Eurosport