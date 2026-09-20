Král časovky Evenepoel, MS ovládl počtvrté v řadě. Vacek mezi poraženými
Belgičan Remco Evenepoel vyhrál na mistrovství světa silničních cyklistů jako první v historii počtvrté za sebou závod v časovce. Druhý byl Ital Filippo Ganna, třetí Francouz Paul Seixas. Jediný český reprezentant na startu Mathias Vacek, jenž patřil mezi aspiranty na medaile, obsadil v Montrealu 29. místo.
Titul obhájila i Švýcarka Marlen Reusserová. V úvodní disciplíně šampionátu zvítězila s velkým náskokem před Britkou Zoe Bäckstedtovou a Němkou Franziskou Kochovou. Češky nestartovaly.
Evenepoel vládne od roku 2023 a dnešním suverénním triumfem se zařadil po bok Němce Tonyho Martina a Švýcara Fabiana Cancellary, kteří mají rovněž čtyři světové tituly. Jen Martin a Australan Michael Rogers však dokázali uspět třikrát po sobě, šestadvacetiletý Belgičan to dnes zvládl počtvrté.
„Samozřejmě bylo mým cílem přijet sem a vyhrát. A uspět počtvrté za sebou pro mě představovalo velkou motivaci. Jsem ohromně šťastný, že se mi to podařilo,“ pochvaloval si Evenepoel v rozhovoru pro Mezinárodní cyklistickou unii.
Další výzva za týden
Martina a Cancellaru vyrovnal nejen čtvrtým zlatem, ale i celkově sedmou medailí. Vedle aktuální vítězné série má Evenepoel, jenž na olympiádě v Paříži 2024 vyhrál časovku i závod s hromadným startem, ze soubojů s časomírou ve sbírce také stříbro a dva bronzy. Stejnou bilanci má Martin, Cancellara získal čtyři zlata a tři bronzy.
Evenepoel vedl od prvního mezičasu 39,2 kilometru dlouhého závodu. Zvládl ho nakonec za 44 minut a 53 sekund při rychlostním průměru 52,4 kilometru v hodině. Před Gannou triumfoval s takřka minutovým náskokem.
„Celý den jsem se cítil výborně a je to pro mě skvělý vstup do šampionátu. Teď si to užiju a od úterý se už budu plně soustředit na nedělní silniční závod,“ vyhlížel Evenepoel další možnost úspěchu, k němuž bude otevřená cesta i díky neúčasti zraněného fenoména Tadeje Pogačara.
Mimořádné časovkářské kvality potvrdil i Ganna, jenž loni ve Rwandě nestartoval, ale už v letech 2023 a 2024 dojel za Evenepoelem druhý. Třicetiletý Ital vybojoval šestou medaili z časovky na MS. Dvakrát zvítězil (2020 a 2021), z roku 2019 má bronz. Devatenáctiletý Seixas za ním zaostal o 16 sekund, k medaili mu pomohl i pád skvěle jedoucího Švéda Jakoba Söderqvista, jenž skončil nakonec pátý.
Čtyřiadvacetiletý Vacek velká očekávání nenaplnil. „Jsem zklamaný, ale dal jsem do toho úplně všechno,“ uvedl ve videonahrávce pro česká média.
Ženám vládla favoritka
Reusserová oslavila nejlepším možným způsobem dnešní pětatřicetiny. „Opravdu krásný dárek. I kdybych nevyhrála, tak bych dnes měla tak jako tak co slavit,“ řekla s úsměvem. Na prvním mezičasu stejně dlouhé trati byla sice až pátá, ale síly si rozvrhla dokonale. Zvítězila v čase 50:24 při průměru 46,66 km/h, Bäckstedtovou porazila o 40 sekund.
„Těšila jsem se, ale zároveň jsem byla i nervózní, jaké nasadit tempo na takhle dlouhé trase. Nechtěla jsem vědět o mezičasech, takže jsem neměla tušení, jak jsem na tom. Někdy vám tyhle informace zrovna nepomáhají,“ vysvětlila Reusserová.
Roli obrovské favoritky nakonec čtyřnásobná evropská šampionka a držitelka stříbra z olympijských her v Tokiu ze soubojů s chronometrem naplnila s přehledem a získala na MS již pátou individuální medaili. Ve sbírce má dvě zlata, dvě stříbra a bronz. Další dvě zlata a bronz vybojovala Reusserová na MS ve smíšené časovce družstev.
„Nechtěla jsem vůbec přemýšlet nad tím, zda je na mě nějaký tlak. Vyhrát je pokaždé výzvou, bez ohledu na to, zda se vám už podařilo zvítězit v minulosti či nikoliv. Šla jsem do závodu s tím, že se o to znovu pokusím a budu bojovat. Byla to po všech směrech velká výzva,“ dodala.
Mistrovství světa v silniční cyklistice v Montrealu - časovka (39,2 km):
Muži: 1. Evenepoel (Belg.) 44:53, 2. Ganna (It.) -57, 3. Seixas (Fr.) -1:13, 4. McNulty (USA) -1:25, 5. Söderqvist (Švéd.) -1:26, 6. Del Toro (Mex.) -1:38, ...29. Vacek (ČR) -2:59.
Ženy: 1. Reusserová (Švýc.) 50:24, 2. Bäckstedtová (Brit.) -40, 3. Kochová (Něm.) -45, 4. Longová Borghiniová (It.) -50, 5. Kerbaolová (Fr.) -1:10, 6. Kopecká (Belg.) -1:47.