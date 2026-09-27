Pád Vacka při mistrovství světa, musel do nemocnice. Z titulu se raduje Pogačarův kolega
Projel cílem a mohl spěchat pro americkou vlajku. Novým mistrem světa se v Kanadě stal Brandon McNulty. Týmový kolega Tadeje Pogačara, který kvůli zranění musel duhový dres uvolnit. Svému lídrovi ale udělal McNulty určitě velkou radost. Vždyť před rokem při GP Montrealu slavil také on, poté co cílovou rovinkou projížděli společně s Pogačarem, který svému věrnému domestikovi tehdy výhru přenechal. Tentokrát si ji vydřel osmadvacetiletý Američan zcela sám a po právu. Druhý dojel Michael Matthews, bronz má Mathieu van der Poel. Mathias Vacek místo do cíle zamířil po pádu do nemocnice.