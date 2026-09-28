Zlomený nos a odřeniny. Vacek po pádu na mistrovství světa může přijít o ME
Český cyklista Mathias Vacek si při pádu v nedělním silničním závodě mistrovství světa v Montrealu zlomil nos. Zranění ho může připravit o start na nadcházejícím evropském šampionátu v Lublani. Rozhodnou další vyšetření, která absolvuje po návratu do Česka. Svaz o tom informoval v tiskové zprávě.
Čtyřiadvacetiletý závodník elitní stáje Lidl-Trek toužil odčinit nepovedené vystoupení v časovce. V souboji s chronometrem patřil mezi favority na medaile, ale skončil až devětadvacátý. Namísto toho byl však kvůli následkům pádu nucen odstoupit - má zlomený nos a je sedřený.
„Bohužel to pro mě nedopadlo podle představ. Na závod jsem se po nevydařené časovce hodně těšil. Od startu se pro mě vyvíjel výborně, cítil jsem se dobře a vše šlo podle plánu. Bohužel pak na těch okruzích (v Montrealu) došlo k pádu a já skončil v nemocnici s frakturou nosu. Nedá se nic dělat, snad to příště bude lepší,“ uvedl Vacek ještě z nemocnice.
Zatím nechtěl předjímat, zda zranění ovlivní jeho dříve avizovaný start na mistrovství Evropy ve Slovinsku, kde plánoval nastoupit rovněž do časovky i silničního závodu. Elitní kategorie mužů však absolvuje závod s hromadným startem již v neděli.
Neúspěšná česká výprava
„Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Po návratu domů půjdu na další vyšetření ke specialistům, zhodnotíme stav zranění a podle toho se uvidí, jestli budu schopen startovat na Evropě, nebo si budu muset dát pauzu,“ řekl Vacek.
Do cíle nedojeli v Montrealu ani další dva čeští reprezentanti Pavel Novák a Jakub Otruba. Nejlepším výsledkem české výpravy v Kanadě tak bylo 13. místo Karolíny Špicarové v závodě juniorek.
„Určitě to celkově nedopadlo podle našich představ. V některých závodech jsme měli smůlu, některé nám nevyšly. I když se všichni snažili jet na maximum a jeli třeba svá nejlepší čísla v sezoně, tak to na světovou špičku nestačilo. Musíme si z toho vzít ponaučení do dalších let,“ prohlásil reprezentační trenér Petr Kaltofen.