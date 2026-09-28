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Zlomený nos a odřeniny. Vacek po pádu na mistrovství světa může přijít o ME

Matthias Vacek
Matthias VacekZdroj: Bezdek / NurPhoto / Profimedia
Mathias Vacek v časovce na závodě Kolem Švýcarska
Mathias Vacek dojel v 2. etapě závodu Kolem Švýcarska po stíhací jízdě spolu s hvězdným Tadejem Pogačarem šestý
Mathias Vacek
Mathias Vacek se po úniku desetičlenné skupiny posunul na 3. místo průběžného pořadí Tour de France
Český cyklista Mathias Vacek
Český cyklista Mathias Vacek
Bílý trikot pro nejlepšího jezdce do 25 let po 4. etapě Tour de France patří Mathiasi Vackovi
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ČTK, iSport.cz
Cyklistika
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Český cyklista Mathias Vacek si při pádu v nedělním silničním závodě mistrovství světa v Montrealu zlomil nos. Zranění ho může připravit o start na nadcházejícím evropském šampionátu v Lublani. Rozhodnou další vyšetření, která absolvuje po návratu do Česka. Svaz o tom informoval v tiskové zprávě.

Čtyřiadvacetiletý závodník elitní stáje Lidl-Trek toužil odčinit nepovedené vystoupení v časovce. V souboji s chronometrem patřil mezi favority na medaile, ale skončil až devětadvacátý. Namísto toho byl však kvůli následkům pádu nucen odstoupit - má zlomený nos a je sedřený.

„Bohužel to pro mě nedopadlo podle představ. Na závod jsem se po nevydařené časovce hodně těšil. Od startu se pro mě vyvíjel výborně, cítil jsem se dobře a vše šlo podle plánu. Bohužel pak na těch okruzích (v Montrealu) došlo k pádu a já skončil v nemocnici s frakturou nosu. Nedá se nic dělat, snad to příště bude lepší,“ uvedl Vacek ještě z nemocnice.

Zatím nechtěl předjímat, zda zranění ovlivní jeho dříve avizovaný start na mistrovství Evropy ve Slovinsku, kde plánoval nastoupit rovněž do časovky i silničního závodu. Elitní kategorie mužů však absolvuje závod s hromadným startem již v neděli.

Neúspěšná česká výprava

„Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Po návratu domů půjdu na další vyšetření ke specialistům, zhodnotíme stav zranění a podle toho se uvidí, jestli budu schopen startovat na Evropě, nebo si budu muset dát pauzu,“ řekl Vacek.

Do cíle nedojeli v Montrealu ani další dva čeští reprezentanti Pavel Novák a Jakub Otruba. Nejlepším výsledkem české výpravy v Kanadě tak bylo 13. místo Karolíny Špicarové v závodě juniorek.

„Určitě to celkově nedopadlo podle našich představ. V některých závodech jsme měli smůlu, některé nám nevyšly. I když se všichni snažili jet na maximum a jeli třeba svá nejlepší čísla v sezoně, tak to na světovou špičku nestačilo. Musíme si z toho vzít ponaučení do dalších let,“ prohlásil reprezentační trenér Petr Kaltofen.

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