Bizarní dohra MS: zlatá medaile i vysoká pokuta! Za co? Není jasné, jak se provinila
Nová mistryně světa v silniční cyklistice Nizozemka Demi Volleringová dostala po zlatém sobotním závodu v Montrealu vysokou pokutu za porušení pravidel UCI. Specializované servery včetně cyclingnews.com uvedly, že musí zaplatit 1000 švýcarských franků (26.000 korun) a přišla o 25 bodů do žebříčku kvůli nepovolené pozici na kole.
Volleringová vybojovala životní úspěch a duhový trikot v závodu s hromadným startem, který měřil 180 kilometrů. Není jasné, v jaké fázi a jak konkrétně se provinila. Podle rozhodčích porušila pravidlo UCI týkající se použití nepovolené pozice nebo bodu opory na kole, což může být nebezpečné pro samotnou cyklistku či ostatní účastnice závodu.
S pokutou a odečtem bodů přišla pro novou šampionku i žlutá karta. Stejný trest dostala také Rakušanka Katharina Sadniková. Další medaile za Volleringovou vybojovaly v Kanadě stříbrná Polka Kasia Niewiadomá a bronzová Italka Elisa Longová Borghiniová. Češky v pelotonu nebyly.