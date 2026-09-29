Chystá se velký zvrat? Pogačar přesvědčuje tým, aby mohl jet na ME doma ve Slovinsku
- Tadej Pogačar, který po zlomeninách klíční kosti a obratle ukončil sezonu, usiluje o nečekaný start na domácím mistrovství Evropy.
Operatér z Barcelony mu již návrat povolil, nyní hvězdný cyklista přesvědčuje lékaře a vedení svého týmu UAE Emirates.
Klíčovým rizikem zůstává především zlomený krční obratel, pro jehož plné zhojení by podle expertů bylo potřeba šest až osm týdnů.
Zdálo se to jako hotová věc. Týden po zranění na španělské Vueltě oznámil tým UAE Emirates, že Tadej Pogačar ukončuje sezonu a soustředí se na rekonvalescenci, aby byl zcela fit na další rok. Jenže poté, kdy jeho parťák Brandon McNulty v neděli získal titul mistra světa, se to nejlepšímu cyklistovi světa rozleželo v hlavě a nyní prý přesvědčuje lékaře a vedení své stáje, aby mu přeci jen dovolili startovat alespoň na domácím mistrovství Evropy doma v Lublani. To se jede už v neděli.
Když si při pádu na poslední Grand Tour sezony zlomil Tadej Pogačar klíční kost a k tomu ještě i krční obratel, jevilo se jako zcela logické, že celek z Emirátů oznámil, že jejich hvězda ukončuje tuto sezonu. Sám Pogačar se nechal v týmovém prohlášení slyšet, že jeho tělo potřebuje prostor a čas, aby se ze zranění pořádně dostalo.
Lekář z Barcelony mu dal zelenou
Teď je to přesně měsíc od jeho pádu a zdá se, že nejlepšímu cyklistovi současnosti už výrazně otrnulo. Podle listu El País totiž Slovinec přesvědčuje důležité lidi v celku UAE Emirates, aby mu přeci jen povolili převratnou změnu a on mohl v neděli vyrazit na trať evropského šampionátu, který se koná ve Slovinsku a trať vede mimo jiné i přes jeho rodnou Komendu.
Podle španělského listu už volal Pogačar i lékaři, který mu v Barceloně operoval klíční kost, a ten návrat do závodů povolil. Chirurg Xavier Mir údajně řekl, že rekonvalescence probíhá dobře a že neexistuje žádný zdravotní důvod, který by bránil v závodění.
Zastaralé informace?
Nyní se tak ještě stále úřadující mistr Evropy snaží přesvědčit lékaře a vedení svého týmu, aby dali zelenou. Pogačarovo jméno totiž figuruje v předběžné soupisce slovinské reprezentace pro nedělní závod, jakkoliv se z UAE Emirates snažili tvrdit, že jde o zastaralé informace.
Týmoví lékaři musí mimo jiné zhodnotit míru rizika případného dalšího pádu nejen v souvislosti se zlomenou klíční kostí, která si vyžádala náročnější operaci, ale hlavně kvůli zlomenému krčnímu obratli.
„Pokud jde o klíční kost, u cyklistů je to v podstatě rutinní zranění, tam jsou klidně po třech čtyřech týdnech schopní jet závody. Ale co se týká zlomeniny krčního obratle, tak já, abych měl jistotu, že se mu nic nestane, bych ho pustil závodit až ve chvíli, kdy bude mít obratel zhojený, čili za 6-8 týdnů od zranění,“ zmiňoval pro deník Sport David Vrbický, vedoucí fyzioterapeut Ústřední vojenské nemocnice v Praze.