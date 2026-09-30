Zelená od chirurga nepomohla, Pogačar na domácím ME nepojede. Šéf stáje: Ještě je moc brzy
Slovinský cyklista Tadej Pogačar nedostal od týmového vedení povolení k předčasnému návratu na nedělním mistrovství Evropy v rodné zemi.
Závodník se po zlomenině klíční kosti a krčního obratle z Vuelty opíral o souhlas chirurga, šéf stáje Mauro Gianetti však označil jeho start za příliš brzký.
Pogačar se tak k závodění vrátí až v sezoně 2027 a o domácí šampionát přijde i jeho snoubenka Urška Žigartová s obnovenou zlomeninou čelisti.
Ani zelená od chirurga mu nepomohla. Tadej Pogačar se měl snažit přesvědčit týmové vedení, aby mu povolilo start na mistrovství Evropy už tuto neděli v jeho rodném Slovinsku. Jenže ani ne 24 hodin poté, kdy se tyto zvěsti objevily, přišli z Pogačarovy stáje UAE Emirates s rezolutním ne. Jejich hlavní hvězda na šampionátu, na kterém také měla obhajovat loňský titul, závodit nebude. „Ne, tohle se nestane,“ prohlásil šéf týmu Mauro Gianetti.
Krátce poté, co Tadej Pogačar se svou přítelkyní Urškou Žigartovou, toho času oba ve stavu zraněných, zveřejnili fotky, jak už trénují venku, objevily se také zprávy, že Slovinec usiluje o svůj dřívější návrat, a to už tuto neděli. Je to logické. Evropský šampionát se koná konečně v jeho zemi, pořadatelé navíc trasu zavedli i přímo do jeho rodné Komendy. A tak chtěl Pogačar přeci jen ještě zvrátit rozhodnutí, na kterém se dohodli s týmovým vedením, že pro něj tato sezona skončila.
Zdraví je prioritou, startovat nebude ani Pogačarova snoubenka
Pogačar si v těžkém pádu na Vueltě a Espaňa před měsícem zlomil klíční kost a krční obratel a utrpěl řadu odřenin. Operace klíční kosti, která měla být podle šéfa celku UAE Emirates Maura Gianettiho náročnější, proběhla bez komplikací a zotavování nejlepšího cyklisty současnosti také jde hladce. A tak si podle listu El País Slovinec vyžádal svolení od chirurga, který jej v Barceloně operoval. Ten mu sice start na závodech povolil, jenže se jednalo teprve o první krok.
A v tom druhém už Pogačar neuspěl. Nepodařilo se mu přesvědčit týmové vedení, aby mu start v zeleném slovinském národním dresu v neděli povolilo.
„Tadejovu vůli startovat doma je snadné pochopit, ale je příliš brzy. Zdraví je prioritou, takže se to nestane,“ vyjádřil se Gianetti pro Gazettu dello Sport.
Stále tak platí, i přes to, že Pogačarovo jméno figurovalo na předběžné soupisce slovinského týmu, že tuto globální hvězdu uvidí fanoušci závodit zase až v sezoně 2027. V té bude také chtít pokořit výzvy, které mu ještě odolávají, nebo na ně neměl čas. Jednou z nich bude určitě kostkové peklo Paříž-Roubaix.
Domácího šampionátu se nezúčastní ani Pogačarova snoubenka Žigartová, která si v září znovu zlomila čelist. Obnovila si tak zranění, které si přivodila v červnu na závodu Kolem Švýcarska.