Štybar o MS: Strašně zajímavý závod, cyklistika se mění. Pogačarův pád byla i jeho chyba
Otevřený světový šampionát se mu jako divákovi moc líbil. Podle Zdeňka Štybara ale udělali hlavní favorité taktickou chybu. Jakou? A proč je lepší, že Tadej Pogačar nebude startovat na mistrovství Evropy?
Mistrovství světa už zná svého, pro mnohé překvapivého, nového šampiona. „McNulty určitě měl na to vyhrát. Jen je škoda, že duhový dres teď nebude vyhrávat velké závody,“ říká Zdeněk Štybar k novému majiteli této cenné relikvie, jenž je po většinu sezony domestikem. Promluvil také o favoritech závodu s hromadným startem na mistrovství Evropy.
Jaké bylo z vašeho pohledu mistrovství světa bez Tadeje Pogačara?
„Za mě to byl asi jeden z nejhezčích závodů nejen sezony, ale vůbec. Já jsem na to koukal jen na telefonu, protože jsem se někam přesouval, neměl jsem to úplně z pohodlí domova. Ale byl to neskutečný závod. Pořád se něco dělo, lidi se vraceli zezadu, nastupovali, překvapivý vítěz… Takže nádherný závod.“
Dobře se znáte s jedním z hlavních aktérů Mathieu van der Poelem. Pro něj to bylo asi typické vystoupení, právě řada nástupů, které mu sedí, že?
„To sice ano, ale přišlo mi, že to nebyl úplně okruh na to, aby se nastupovalo sto kilometrů do cíle. Spíš jsem si myslel, že tyhle nástupy, co udělal on, přijdou později. Protože tam bylo ještě celkem dost domestiků v době, kdy začal nastupovat. Možná že tuhle preselekci mohl udělat někdo jiný, než jeden z hlavních favoritů. Ale tím, jak se teď cyklistika změnila a je téměř moderní nastupovat v těchhle těžkých závodech sto, sto dvacet kilometrů před cílem, tak možná to měl někde v hlavě: Sto kilometrů, jedu. Ale nemyslím si, že tenhle okruh byl pro to vhodný.“
Jak by to podle vás vypadalo, kdyby jel Pogačar?
„To úplně nevím, jak moc by to ovlivnilo, kdyby tam byl. Možná že už by jel v té skupině s Mathieuem a že by si asi hodně rozuměli, jeli by spolu. Myslím, že i Tadej by na něj v kopci rád počkal, že by mu nejel takovou hranu, protože by potřeboval, aby mu pak někdo táhnul v rovinatějších pasážích. Takže když se ještě vrátím k těm útokům, možná že Mathieu udělal jednu chybu, a to, že hodil přes palubu Wouta van Aerta. Spíš si ho měl nechat u sebe co nejdéle.“
Mohli být částečně vybláznění, když tam Pogačar nebyl, že chtěli zkusit to, co on, když to v jeho případě zabírá?
„Spíš kdyby tam Tadej byl, byl by hlavní favorit a udělal by to samé, co udělal Mathieu a jeli by spolu. Ale tím, že tam nebyl, se závod otevřel pro dalších deset patnáct lidí a byla to pro ně životní šance, pro některé i poslední, jak se ještě mohli stát mistrem světa.“
Pořád může vyhrát člověk, se kterým nikdo nepočítal
Zmínil jste překvapivého vítěze. Brandon McNulty je v běžné sezoně převážně domestik, který teď ale bude vozit rok duhový dres, což je trochu nezvyklé.
„Myslím, že i jeho tým se k tomu postaví trochu jinak. Asi ho nenechají tahat tempo hned od začátku kopců. Určitě z toho měli v UAE Emirates velkou radost, na druhou stranu si řekli: Dobré, ale kdo teď bude tahat? To musí přikoupit ještě nějakého domestika pro McNultyho, aby odváděl černou práci i pro něj. Každopádně McNulty je dobrý závodník, takže to určitě není tak, že by neměl kapacitu stát se mistrem světa. Mnohá média by byla asi radši, kdyby se jím stal Van der Poel, Pedersen nebo někdo podobný. Ale na druhou stranu je hezké vidět, že se to v cyklistice pořád může stát, že může taktickými chybami favoritů vyhrát člověk, s kterým nikdo nepočítal. Protože to nebylo tak, že by jim ujel v kopci a byl lepší než ostatní. Byla to vyloženě taktická chyba skupiny a hlavních favoritů. Takže za mě strašně zajímavý závod.“
Radost z výhry Van der Poela by měla možná nizozemská média, my jsme byli raději za nový zajímavý příběh.
„Akorát se to možná v tom trochu ztratí, protože to nebude tak, že McNulty vyhraje deset závodů za sezonu. Přeci jen je krásné vidět, když mistr světa vyhraje Flandry nebo etapu na Tour de France, a to se tady nestane. Takže spíš to bude možná taková malinká roční degradace toho dresu, že ho neuvidíme zase tak často v těchto velkých momentech. Na druhou stranu vzpomínám si na Michala Kwiatkowského, který byl u nás v Quick Stepu, a ten nám často dělal domestika, i v duhovém dresu jel dozadu, vzal bidony úplně stejně, jako kdyby mistrem světa nebyl. A u McNultyho předpokládám, že bude platit to samé.“
Pogačarovo správně rozhodnutí
Odběhnu ještě trochu od šampionátů k tomu, proč na nich chybí Pogačar. Řešila se příčina jeho pádu. Jedna věc byla, jestli to byl kámen, baterka z kamery nebo kdo ví co. Zazněl však také názor, že částečnou vinu nesou i Pogačarovi týmoví kolegové, protože mu neukázali překážku na trati. Co si o tom myslíte a jak to vlastně v pelotonu s těmito signály funguje?
„Kdyby to byla velká překážka, tak by to určitě všichni ukázali. Takže buď to přehlídli, nebo mně spíš přišlo, že to byla trošku nepozornost Tadeje. Protože s jeho schopnostmi, jestli to byl kámen, baterka nebo by tam byl třeba bidon, tak by to přeskočil. Jestli tam něco bylo, tak to domestici určitě řekli, ukázali. Ale je možné, že to neviděl, nebo tomu nevěnoval pozornost. Když to vezmeme hodně teoreticky, tak on už před Vueltou říkal, že ji nechce jet v takovém nasazení jako Tour, že to spíš bere jako přípravu na mistrovství světa. Hned první dny ukázal, kdo je tam pánem, všichni jsme říkali, že po čtyřech dnech je Vuelta rozhodnutá. A myslím, že pak trochu polevil. Na Tour by se tohle nestalo, protože tým by byl vepředu, tahal by na špici. Každopádně jde o věc, která se prostě stane, nevyhýbá se to nikomu.“
Přejděme teď k nadcházejícímu mistrovství Evropy. Kdo je vaším největším favoritem? Trať by měla sedět Paulu Seixasovi, ten měl však na MS v závěru potíže, dostal křeče, a je tak otázka, jestli podobně dlouhé závody na něj v jeho věku nejsou přeci jen ještě těžké…
„Podle mě jel Paul neskutečný závod. I jak k tomu přistoupili Francouzi, že vsadili všechno právě na dvacetiletého kluka. To jen svědčí o jeho kvalitách, a jak vysoko je v žebříčku. Takže určitě bude jeden z favoritů. Že měl křeče, to se stane. Po závodě byl hodně sebekritický. A byl to extrémně těžký závod.“
Dalším z adeptů na výhru bude Remco Evenepoel. Ten neměl v Kanadě svůj den. Bude to pro něj o to větší motivace, aby vyhrál evropský šampionát?
„Určitě ano. Remco je typ závodníka, který je pořád motivovaný, čím dál víc. Takže myslím, že bude jedním z hlavních favoritů. Skvělý výkon předvedl v časovce, takže formu měl určitě dobrou, ale závod mu nesedl.“
Ať už vyhraje Evenepoel, nebo někdo jiný, alespoň bude v dalším roce vidět zase dres mistra Evropy, který měl nyní také Pogačar, ale vozil logicky jen ten duhový. Navíc bude zajímavé v příští sezoně sledovat Pogačara zase v klasickém týmovém dresu, že?
(usměje se) „To ano, ale myslím, že to nebude tak časté, protože on si většinou hodně brzo bere na závodech dres lídra, takže si zase zvykneme na ten žlutý a podobně.“
Co jste říkal na různé zvěsti o tom, že se snažil Pogačar přesvědčit tým, aby mohl startovat na ME? Protože klíční kost je sice běžné zranění cyklistů, ale u něj byl větším problémem zlomený krční obratel.
„Přesvědčuje nás to o tom, jak moc má rád cyklistiku, jak moc chce závodit, jak moc ho to baví. Ještě i tím, že je to ve Slovinsku, o to větší to pro něj byla motivace. Ale nemyslím si, že by měl podstupovat takové riziko. Protože může spadnout znovu a může mu to ukončit kariéru. Takže myslím, že je to správné rozhodnutí nejít přes nějakou hranu a dát mu prostor, aby si odpočinul, zregeneroval a připravil se na příští rok.“
Pogačar měl povolení od chirurga, který ho operoval, ale závodění mu zatrhl tým. Jak to funguje, když si taková velká hvězda řekne, že by chtěla jet? Pořád má hlavní slovo stáj, když ho platí?
„Přesně tak. Ten kdo platí, má to hlavní slovo. Tadej může být Tadejem, ale pořád musí respektovat rozhodnutí týmu. I když samozřejmě Tadej má velké slovo. Ale myslím, že je to správné rozhodnutí ho po několika těžkých sezonách nedostat pod tlak. Protože by tam zase jel s tím, že chce vyhrát. A kvůli čemu? Myslím, že bude lepší, když si odpočine a připraví se na další sezonu.“
V podcastu iSportExtra mluvil Zdeněk Štybar také o tom, jak reálná je vize uspořádat velké závody v Česku, jak mají profesionální závodníci dlouhé volno po sezoně, jak zvládají přechod na nové značky kol či kombinaci silnice s cyklokrosem. Pusťte si kompletní rozhovor ve videoformátu.
Program ME v silniční cyklistice
Sobota - závod s hromadným startem:
9.00 junioři (KMENT, ICHA, JOHN, STIBLÍK, SVOBODA, ZAŇKA)
13.30 ženy elite (BURLOVÁ)
Neděle - závod s hromadným startem:
9.00 juniorky (DRHOVÁ, JIROUTKOVÁ, N. NĚMCOVÁ, ŠPICAROVÁ)
12.30 muži elite (ČERNÝ, NEUMAN)
Úterý - smíšená štafeta družstev:
11.00 junioři
15.30 elite
Středa - časovka:
9.15 juniorky (DRHOVÁ, ŠPICAROVÁ)
10.10 junioři (KMENT, ZAŇKA)
11.30 ženy do 23 let (J. KOPECKÝ, KVASNIČKOVÁ)
12.20 muži do 23 let (ŠUMPÍK)
14.30 ženy elite
16.15 muži elite