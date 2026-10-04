O cyklistickém mistru Evropy rozhodl MILIMETR. Belgičan Evenepoel potvrdil roli favorita
- Belgický cyklista Remco Evenepoel se stal novým mistrem Evropy, když v těsném finiši v Lublani porazil Giulia Cicconeho o jediný milimetr.
Belgický favorit během závodu ustál vlastní pád i vlnu nevole od soupeřů za útok v zóně pro občerstvení.
Domácí šampion Tadej Pogačar kvůli zranění ze Španělska nestartoval a napínavý cyklistický závod sledoval pouze jako divák.
Při všech absencích počínaje Tadejem Pogačarem na nedělním mistrovství Evropy byl předem jasný hlavní favorit. Belgičan Remco Evenepoel neměl před týdnem v Kanadě dobré nohy, o to větší měl nyní motivaci. A ačkoliv roli favorita potvrdil, dost se u toho zapotil. Navíc pro potvrzení svého vítězství nad Italem Giuliem Cicconem musel čekat až na cílovou fotografii.
Skvělá týmová práce, pěkný útok, drobná chyba, náznak vztekání, ale i pak koncentrovaný výkon a následná výhra. Jako by to už tak nějak obecně charakterizovalo výkony Remka Evenepoela. V silničním závodu olympijského vítěze, někdejšího mistra světa a nyní konečně také evropského šampiona.
Od tohoto mistrovství Evropy si pořadatelské Slovinsko slibovalo hodně. Hlavně pak korunovaci Tadeje Pogačara na domácí půdě, prakticky kousíček od jeho rodné Komendy, kterou cyklisté včera také projížděli. Jenže pád na španělské Vueltě tohle nejlepšímu cyklistovi planety a jeho fanouškům zmařil. Přesto si Pogačar nenechal velký svátek ve Slovinsku ujít a na místě sledoval nakonec hodně napínavý závod.
I české sestavě chyběla největší hvězda
Mathias Vacek si před týdnem na mistrovství světa v Kanadě při pádu zlomil nos a v Lublani startovat nemohl. Přesto byl český národní dres vidět, a to zásluhou Josefa Černého v denním úniku, který se zformoval v rovinatější pasáži před nájezdem do cílových okruhů.
V těch už se ale o zábavu starali ti, od kterých se to čekalo. Peloton táhla belgická sestava, ale na útok jejich hlavní hvězdy bylo třeba si počkat. Konkrétně do předposledního okruhu. Evenepoel se dopředu vydal 36 km před cílem, za ním se ale pustil také Giulio Ciccone. Jenže v jedné ze zatáček krátce poté to Evenepoel trochu přehnal a šel k zemi, čímž se do malé výhody dostal Ital. Po dvou kilometrech ho ale malý peloton vedený Belgičany dohnal.
„Udělali jsme to přesně, jak jsme chtěli. Dobře jsem zaútočil ve stoupání, ale pak jsem byl moc rychlý v zatáčce a skončil na zemi. I přesto jsme zůstali klidní, zvládli jsme to, vrátili se k plánu,“ komentoval pak tuto situaci Evenepoel. Ten po necelých čtyřech kilometrech opět zaútočil a opět se mu udržel za zády jen Ciccone.
Rozhodl milimetr
Tento krok druhého muže letošní Tour de France se ale nesetkal s přílišným pochopením ostatních soupeřů. Došlo k němu totiž při průjezdu bufetem, kde je nepsané pravidlo, že se neútočí, aby se mohli všichni v klidu občerstvit.
„Já jsem na bufetu potřeboval bidon, a v tu chvíli Remco zaútočil,“ postěžoval si Toms Skujinš, lotyšský reprezentant, jenž bral nakonec 4. místo.
Při nájezdu do posledního kola měla dvojice na čele náskok okolo půl minuty a dál ho navyšovala. Bylo tak už jasné, že o výhru se poperou Evenepoel s Cicconem, který už na závěrečných kilometrech po rovině odmítal Belgičanovi střídat. Naopak v závěrečném souboji skvěle využil Evenepoelovo zaváhání při nájezdu do ostré zatáčky a rázem byl víc než o metr před soupeřem. Ten však posbíral všechny zbývající síly a cílovou čáru protnuli tak, že nikdo v tu chvíli nebyl schopen říct, kdo je vlastně vítěz. O tom rozhodla až cílová fotografie, a to o milimetrový rozdíl ve prospěch Evenepoela.
„Cítil jsem se dobře, že mám větší rychlost, ale nikdy nevíte. Myslel jsem si hned po dojezdu, že jsem vyhrál. Takže jsem hrdý,“ prohlásil nový mistr Evropy.
Mistrovství Evropy v silniční cyklistice v Lublani - závod s hromadným startem
Muži elite (196,3 km): 1. Evenepoel (Belg.) 4:16:37, 2. Ciccone stejný čas, 3. Scaroni (oba It.) -59, 4. Skujinš (Lot.) -1:13, 5. Romeo (Šp.), 6. Debruyne (Belg.) oba -1:16, ...51. NEUMAN -18:03, ČERNÝ nedokončil.
Ženy elite (129,9 km): 1. Volleringová 3:10:33, 2. Pieterseová (obě Niz.), 3. Reusserová (Švýc.), 4. Longová Borghiniová (It.) všechny -5, 5. Niedermaierová (Něm.) -15, 6. Niewiadomá (Pol.) -45, ...72. BURLOVÁ (ČR) -13:08.
Juniorky (66 km): 1. Ballanová (It.) 1:52:38, 2. Lestradeová (Fr.), 3. Dworatzeková (Něm.) obě stejný čas, ...6. DRHOVÁ, 13. ŠPICAROVÁ, 22. JIROUTKOVÁ všechny -1:34, 38. N. NĚMCOVÁ -5:15.
Junioři (110,5 km): 1. Dybing (Nor.) 2:42:40, 2. Martínez (Šp.), 3. Van den Biggelaar (Niz.) oba -10, ...28. STIBLÍK -34, 41. KMENT -42, 53. ICHA -1:28, 71. JOHN -3:38, 74. ZAŇKA -3:42, 100. SVOBODA -16:42.