Sagan v sukni? Devatenáctiletá Slovenka ovládla MS a takové srovnání se jí nelíbí
- Devatenáctiletá slovenská cyklistka Viktória Chladoňová ovládla závod s hromadným startem v kategorii do 23 let na MS.
Ačkoliv ji veřejnost často označuje za Sagana v sukni, závodnice se tomuto přirovnání brání.
Ve své stájové sestavě má podepsaný tříletý kontrakt a svými výkony si vysloužila uznání.
Jsou to tři roky, co slavný Tourminátor ukončil svou veleúspěšnou kariéru. Slováci přitom nemuseli ani moc dlouho čekat, a už tady mají náhradu za Petra Sagana. Ovšem ta jezdí v ženském pelotonu.
Teprve devatenáctiletá cyklistka Viktória Chladoňová už posbírala řadu úspěchů, těmi posledními jsou zlato z mistrovství světa a bronz z evropského šampionátu v kategorii do 23 let. A také slavné kolegyně z Visma-Lease a Bike v ní vidí velkou budoucnost. Jak se mladičká Slovenka v týmu s hvězdami jako Jonas Vingegaard a Wout van Aert zabydlela?
Když jela v červnu v Jeseníku společné mistrovství České a Slovenské republiky, neměla mezi Slovenkami konkurenci. Ta už ostatně Viktórii Chladoňové na domácí scéně chybí delší dobu.
I proto se o ní u východních sousedů začalo mluvit jako o Saganovi v sukni.
Srovnání se Saganem se jí nelíbí
Sama rodačka ze Soblahova se tomuto označení brání. „Když o mně někdo tak mluví, hodně se mi to nelíbí,“ prozradila pro Šport24.sk. Nechce být jen ženskou kopií tohoto velkého slovenského cyklisty, ale chce jít vlastní cestou.
Přesto je srovnávání logické. Sagan zanechal ve světové cyklistice nesmazatelnou stopu a po něm se tomu žádný slovenský muž zatím zdaleka neblíží. Ovšem jedna dívka ano, a tak se Slováci těší na další úspěchy a že budou moci zase vyrážet na závody jako Tour de France a hrdě tam vystavovat národní vlajky.
Jejich cesta je navíc v lecčems podobná. Už jako junioři oba vyhráli mistrovství světa na horských kolech a velmi brzy neměli na Slovensku konkurenci. Chladoňová sbírala úspěchy také v cyklokrosu a záhy si jí všimly velké zahraniční stáje, stejně jako před léty Sagana.
S rodiči vybrala nakonec tým Visma-Lease a Bike také proto, že jí v něm dovolili dál kombinovat silnici a cyklokros.
A samozřejmě i ona, stejně jako spousta slovenských dětí, měla Sagana za vzor. V roce 2016 ji a bratra prarodiče přihlásili na cyklistické závody v rámci Dětské Tour pod patronací celkově sedminásobného majitele zeleného trikotu z Tour de France. Viktória v nich skončila třetí a shodou okolností ceny předával sám Sagan. Malá Viktória využila šance a nechala si jím podepsat svou cyklistickou helmu, se kterou pak jezdila ještě několik sezon.
Svůj tým si pochvaluje
Nyní už vozí vybavení týmu Visma-Lease a Bike, kde dál zdokonaluje své schopnosti. Dokonce i olympijská vítězka v cross-country a vítězka loňské ženské Tour de France Pauline Ferrand-Prévotová se o ní vyjádřila jako o velkém talentu, který bude brzy v kopcích za sebou nechávat všechny velké soupeřky.
Chladoňová v nizozemské sestavě, jejímiž hlavními hvězdami jsou v mužském celku Jonas Vingegaard a Wout van Aert, podepsala tříletý kontrakt, který odstartoval v minulé sezoně. S tím, že na výsledky se u ní nebude spěchat. Ty se ale dostavily tak nějak samy. Loni na mistrovství světa brala v kategorii U23 stříbro jak v časovce, tak v silničním závodě. Letos už dosáhla v závodu s hromadným startem na duhový dres. Ten však příliš vozit nebude, protože v sezoně jezdí za svůj tým na úrovni elite, a tam má právo vozit trikot s duhou pouze Demi Volleringová.
Mladičkou Slovenku, která dvacetiny oslaví 15. listopadu, v nejbližší době čeká ještě časovka na mistrovství Evropy. A po sezoně pak tradiční teambuilding s celkem Visma-Lease a Bike.
Působení v této stáji si Chladoňová velmi pochvaluje. „Snažíme se na tom být každým rokem lépe a lépe, i když na rozpočtu je viditelné, že muži ho mají větší než my. Jezdíme na stejných kolech jako muži, i ostatní komponenty máme stejné. Možná někdy máme na závodech méně personálu než muži. Ale i v tom je to oproti minulému roku letos lepší,“ popsala Chladoňová.
Po sezoně teambuilding
Co však mají společného, jsou dva dny po konci sezony, kdy se sejde úplně celý tým Visma-Lease a Bike a společně stráví zábavné chvilky.
„Po sezoně máme jeden nebo dva dny teambuilding, kde jsme úplně celý tým, i ti, co pracují v kanceláři. Je to obrovská akce. Nejdřív máme teambuildingové aktivity a na závěr je party. Je to skvělé, že se můžeme všichni společně takto potkat,“ přiblížila úřadující vicemistryně světa v cyklokrosu.
V týmu si dávají záležet, aby akce byla opravdu stmelovací. A tak se při nich vylosují týmy, v nichž je vždy zástupce mužského, ženského rozvojového týmu a také ostatní zaměstnanci.
„Minulý rok jsme to měli v Amsterdamu a přes nějakou mobilní aplikaci jsme hledali ztracená kola. Všichni jsme běhali po Amsterdamu, bylo to super.“ Jen ji trochu mrzelo, že při losu neměla štěstí na velké hvězdy týmu. I tak si ale tyto společné aktivity moc užila.
V celku Visma-Lease a Bike ji čeká ještě minimálně jedna sezona. Už v té letošní skončila celkově 23. na ženské verzi Giro d'Italia, kde brala také třetí místo mezi mladými závodnicemi. Čekají se tak od ní ještě mnohem větší věci.