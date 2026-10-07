Jacquelin: biatlonista, nebo cyklista? Návrat na lyže by nebyl tak snadný, tuší Krčmář
- Biatlonový šampion Emilien Jacquelin nedokončil sérii jednodenních cyklistických závodů v Itálii a stále nemá angažmá pro příští sezonu.
Český reprezentant Michal Krčmář ocenil jeho dosavadní proměnu, ale upozornil, že kvůli ztrátě horní svalové hmoty bude případný návrat k biatlonu náročný.
Přestože trenér Simon Fourcade jarní přechod k biatlonu zlehčoval, výrazná fyzická proměna a odlišný tréninkový profil představují pro francouzského závodníka velkou překážku.
Má teď za sebou sérii jednodenních cyklistických závodů. Stále ještě i biatlonista Emilien Jacquelin však řadu z nich nedokončil a pořád ještě ani není známo, zda bude mít na příští sezonu angažmá v některém z cyklistických týmů. Je tak otázkou, zda se dřív nebo později nebude přeci jen řešit jeho návrat ke sportu, ve kterém posbíral tolik úspěchů. Ten by však nemusel být tak jednoduchý, jak to na jaře líčil Jacquelinův kouč Simon Fourcade.
Vzbudilo to velký rozruch, když na jaře několikanásobný medailista a mistr světa v biatlonu Emilien Jacquelin oznámil, že si bude plnit svůj sen a pokusí se stát profesionálním cyklistou. V tom mu výrazně pomohl prvodivizní celek Decathlon CMA CGM, konkrétně zpočátku jeho rozvojová sestava. V ní začal rodák z Grenoblu zdokonalovat své schopnosti a instinkt důležitý pro jízdu v balíku.
Dařilo se mu natolik, že od srpna jej vedení týmu zařadilo jako stážistu do prvodivizní sestavy. S tou objel jeden z větších etapových závodů Kolem Británie, kde byl vidět i na čele pelotonu, jak udával tempo celému balíku.
Krčmář: Držím mu pěsti
„Myslím, že v něm zůstala ta pravá dravost, to, že miluje pozice na čele, kdy i v cyklistice může táhnout peloton. Toho tam má teď dostatek. Takže opravdu před ním smekám. Pro mě to bylo s velkým otazníkem, sám jsem byl zvědavý, jak to zvládne, a on se s tím popral s bravurou. Držím mu pěsti, aby za svým snem šel dál. Mám rád takovéhle sportovní příběhy,“ komentoval pro deník Sport český biatlonista Michal Krčmář kolegovo počínání.
Už na jaře Jacquelinovo rozhodnutí podporoval i jeden z trenérů mužské francouzské reprezentace Simon Fourcade. „Je plně oddaný své cyklistické kariéře. Když uspěje, tím lépe, splní si svůj dětský sen a možná ho i předčí. A když ne? Dveře pro něj zůstávají otevřené a cesta zpět k biatlonu nebude velký problém. Má fyzické kvality, které neztratí tím, když v příštím půlroce najede na kole devět až deset tisíc kilometrů,“ řekl tehdy Fourcade.
Jacquelin se uchytil, dostal šanci, našel si manažera a společně začali hledat angažmá pro příští cyklistickou sezonu. „Není biatlonista, který by to nesledoval. Všichni byli zvědaví, jak to zvládne, jak mu to půjde. A já smekám klobouk. To, co dokázal od dubna, jak se dokázal přetransformovat na jiný sport… Samozřejmě je asi lehčí přechod z lyží na kolo, než z kola na lyže. Ale to to nijak nesnižuje,“ prohlásil Krčmář.
Dojde na návrat?
Nyní majiteli dvou olympijských medailí z letošních zimních olympijských her francouzská sestava naplánovala sérii menších jednorázovek v Itálii. Jel tak například závody jako Tre Valli Varesine, Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi a ještě předtím v Belgii Velkou cenu Valonska. Ani jeden ze zmíněných však nedokončil.
Ani o prodloužení smlouvy s Decathlonem či angažmá v jiném týmu zatím nepřišly žádné zprávy. A tak je otázkou, zda přeci jen nedojde na biatlonový návrat. Ten by však tak úplně snadný, jak to prezentoval Fourcade, nebyl. Trénovat na kole a na lyžích, byť přes léto jen kolečkových, je velký rozdíl.
„Na kolečkových lyžích používáte celé tělo. Když bychom trénovali jen na kole, tak nám něco bude chybět. Běh, co se týče procentuálního zapojení svalstva, je lyžování bližší. Kolo je doplněk a spíš odlehčení svalů, abychom sedm měsíců nestrávili jen na kolečkových lyžích,“ vysvětlil Krčmář, jak to mají biatlonisté s kolem, na kterém přes léto také trénují kondičku. A právě nedostatečné zapojení vršku těla by pro Jacquelina znamenalo největší překážku.
Musel by začít hodně posilovat
„Co jsem tak zaregistroval z různých článků, nebavil jsem se přímo s ním, tak podstoupil přísný režim. Přísný ve smyslu diety, aby shodil i svaly na rukou. Protože když si vezmete cyklisty, tak svaly na rukou jsou pro ně zbytečné a zatěžující v maximálním výkonu. U něj se mluvilo o tom, že ztratil nějaká čtyři, pět kilo, a dost toho bylo ve svalové hmotě vršku těla. A to je ten největší problém,“ vysvětluje český biatlonista.
Proto by musel Jacquelin při návratu nejspíš nejprve hodně posilovat. „Kdyby se vracel k lyžování, tak bude komplikované to dohnat. Samozřejmě lidské tělo je zázrak, takže všechno je možné. Ale proto jsem to vyzdvihoval, jakou za těch pět měsíců prošel proměnou, co tomu obětoval, jak si za tím šel,“ dodává Krčmář.
Jacquelin na kole
|Závod
|Kategorie
|Výsledek
|Tour du Limousin-Périgord
|3. kategorie
|52. místo
|Mediterranean Games
|4. kategorie
|14. místo
|Kolem Británie
|2. kategorie
|51. místo
|GP de Fourmies
|2. kategorie
|118. místo
|Grand Prix de Wallonie
|2. kategorie
|nedokončil
|Coppa Agostoni
|3. kategorie
|nedokončil
|Coppa Bernocchi
|2. kategorie
|nedokončil
|Tre Valli Varesine
|2. kategorie
|nedokončil