Policejní motorka v závodu srazila dva cyklisty. Zuřil jsem, vyprávěl Pidcock
Na italské klasice Tre Valli Varesine vjel policejní motocykl v protisměru přímo do cesty jezdcům stáje Pinarello-Q36.5.
Nehoda vyřadila Thomase Gloaga, který skončil se stehy na koleni, zatímco Marcelo Camprubi dojel na posledním místě.
Lídr týmu Tom Pidcock po závodě vyjádřil naštvání a poukázal na opakující se selhání pořadatelů při zajištění bezpečnosti.
Od smrtelné nehody Finlaye Tarlinga v létě se pořád mluví víc o bezpečnosti v cyklistických závodech. Je pak s velkým podivem, že se stane to, co se přihodilo v úterní italské klasice Tre Valli Varesine. Tam v závodu vjela v protisměru policejní motorka cyklistům přímo do cesty. Odnesli to dva jezdci celku Pinarello-Q36.5, jejichž lídr Tom Pidcock následně zuřil: „Tohle se přece nemůže stávat!“
Byl to už 105. ročník tohoto závodu, a tak by si mnozí řekli, že italští pořadatelé už mají vše v malíku a nebudou žádné problémy. Jenže tomu tak v úterní jednorázovce Tre Valli Varesine dlouhé 196 kilometrů nebylo.
Pidcock chtěl sesednout z kola
Když v cíli natáčel Eurosport rozhovor s Tomem Pidcockem, jenž ve spurtu skončil druhý za Jarno Widarem, přišel s jednou zásadní stížností.
„Policejní motorka jela po trati v protisměru a narazila do dvou našich kluků. Takže od té chvíle… no, především jsem chtěl sám sesednout z kola. Zuřil jsem. Všichni ti kluci jeli přede mnou, kvůli mně, a dva z nich najednou leželi na zemi,“ vyprávěla britská hvězda.
Zlomená přední vidlice
Nehoda se týkala jeho kolegů Španěla Marcela Camprubiho a Brita Thomase Gloaga. Camprubi závod dokončil na posledním 103. místě, Gloag do cíle nedojel a od lékaře „vyfasoval“ několik stehů na koleni.
Španěl pak poskytl na Instagramu fotku svého kola, kterému se po nárazu zlomila přední vidlice. V popisku navíc poukázal na nedávnou tragickou událost, kdy v srpnu v závodu v Portugalsku právě po srážce s protijedoucím autem, které nemělo na trati co dělat, zemřel v pouhých devatenácti letech britský cyklista Finlay Tarling.
„Takové věci by se neměly dít!“ prohlásil Pidcock k italskému incidentu.