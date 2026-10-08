Roglič víc než Pogačar? Bývalý skokan na domácí trati oslavil evropský titul v časovce
Šestatřicetiletý cyklista Primož Roglič vybojoval na domácím mistrovství Evropy v Lublani zlatou medaili v časovce.
Bývalý skokan na lyžích jel většinu trati bez fungující vysílačky a svůj triumf na pódiu oslavil tradičním telemarkem.
Slovinský šampion po ukončení angažmá v týmu Red Bull-Bora-hansgrohe stále nemá podepsanou smlouvu na další sezonu.
Že na evropském šampionátu pořádaném ve Slovinsku nejel nejlepší cyklista současnosti Tadej Pogačar? Mrzuté, ale nakonec to domácím fanouškům až tolik vadit nemuselo. Jejich miláček Primož Roglič totiž na poslední chvíli zachránil čest této malé země. Ve středeční časovce vybojoval šestatřicetiletý už téměř veterán titul mistra Evropy. Muž, který se ze skokana na lyžích přetransformoval v prvotřídního cyklistu, tak znovu ukázal, že do starého železa rozhodně nepatří. Co ale jeho budoucnost?
Bylo mu teprve 17 let a Slovinci v něj vkládali velké naděje co do skokana na lyžích. Právě s tímto sportem kdysi začínal Primož Roglič, jenž to připomene pokaždé, když na pódiu skáče a nejvyšší stupínek. Ovšem už řadu let v cyklistických závodech.
Hrozivý pád na skokanském můstku v Planici, při němž se náctiletý klučina skutálel téměř ze samého vrcholu doskočiště, zapříčinil, že rodák z Trbovlje o pár let později úplně změnil sportovní disciplínu.
„Než spadl, měl výborné nohy, co se týče dynamiky, síly a toho, co skokan potřebuje. Potom už měl prý problém. Ono nejde o to, že máte strach, ale tělo vám v určité pozici, kdy se dostáváte nad lyže, nedovolí tam dojít. Je to takový ten zadní strach, který se nedá ovládat. Ono by to možná ještě šlo pokračovat, ale neskákal by tak daleko, aby byl třeba desátý na světě,“ vzpomínal v roce 2019 skokanský trenér David Jiroutek.
V té době už byli Slovinci rádi, že k tomuto zásahu osudu došlo. Dvoumilionová zemička totiž měla najednou prvotřídního borce v cyklistice, který navíc „létal“ na těch největších závodech. V roce 2016 zamířil do worldtourové stáje LottoNL-Jumbo (dnešní Visma-Lease a Bike), o dva roky později vyhrál svou první etapu na Tour de France a skončil celkově druhý.
Rogliče nikdy nepodceňujte
V roce 2019 připsal svou první výhru na podnicích Grand Tours, když premiérově ovládl Vueltu a Espaňa. Slovinsko bylo na nohou, ve Španělsku jste mohli vidět spoustu slovinských vlajek. Podpora sympaťáka, který toho sice moc neřekl, ale když už, mnohé tím pobavil, byla obrovská, domácí fanoušci ho zbožňovali. Právě díky jeho životnímu příběhu, kterak skokan na lyžích k výhrám na cyklistických etapácích přišel.
Když mu pak o rok později na Tour de France v nejzazší možný moment vysněný titul vyfoukl jeho krajan Tadej Pogačar, považovali Slovinci mladíka za zrádce.
Od té doby se toho v Rogličově kariéře událo ještě hodně. Včetně velké spousty pádů, které mu zabránily v těch největších bitvách, třeba i v té o celkový žlutý dres na Staré dámě, který už s největší pravděpodobností zůstane jeho nesplněným snem.
Také ale přidal mnoho velkých výher. Celkem čtyřikrát ovládl španělskou Vueltu, k tomu jednou díky skvělému výkonu v horské časovce italské Giro.
Ačkoliv už o něm v poslední době zaznívalo, že v 36 letech je starý na další velké výkony, táta dvou synů všem připomněl, co se o něm vždy říkalo: Nikdy Rogliče nepodceňujte! Letos na pro něj zaslíbenou Vueltu přijížděl prakticky bez tréninku poté, co ho v přípravě srazilo auto. A stejně si tam nakonec dojel pro parádní druhé místo.
A to měl teprve před sebou jeden z vrcholů sezony – evropský šampionát pořádaný doma v Lublani. Při neúčasti Tadeje Pogačara byl jednoznačně tou největší hvězdou právě muž, o kterém slovinská média shodně mluví jako o veteránovi. V silničním závodě uzavřel první desítku. Jeho silnější disciplína ale byla stále před ním.
„Při skokanském tréninku s Matjažem Zupanem během nějakých deseti let postupně získával sílu do nohou. Bylo to vzestupné tak, aby ho nezničili. A tím si myslím, že i časovky ujede takhle skvěle. Skokan je na tom silově tak, že u nás třeba Roman Koudelka váží 58 kilo, ale udělá dřep třeba se 140,“ vyprávěl český trenér před sedmi lety.
Tenhle moment si budu pamatovat po zbytek života
A svou sílu potvrdil Roglič i před nadšeným domácím publikem. V časovce, která v první třetině stoupala na Možjancu, sice po prvním kilometru vypověděla službu jeho vysílačka, a tak jel celou dobu jen podle svého instinktu. Ale i tak se s tratí popral bravurně a mohl si užít něco, co ještě ani Pogačar neprožil. Oslavil jeden z významných titulů na domácí půdě s domácími fanoušky. A jak jinak, než tradičním telemarkem.
„Doma jsem zase tolikrát nevyhrál, takže si budu tento moment pamatovat po zbytek života,“ prohlásil pak na tiskové konferenci. Užil si pódium, slovinskou vlajku stoupající na stožáru na nejvyšší pozici, zazpíval si hymnu. „Ale bylo to příliš krátké,“ litoval.
I přes to, že v posledních týdnech ukázal, že má týmům pořád co nabídnout, stále není jasná jeho další budoucnost. Kontrakt v celku Red Bull-Bora-hansgrohe už neprodloužil, ale nové angažmá ještě neoznámil. Kde tak bude k vidění dres evropského šampiona v časovce?
„Je krásný, možná ho budu nosit jen doma. Protože jsme se ještě nerozhodli, co budu dělat. Ale bez ohledu na to ho nosit budu,“ prohlásil Roglič s humorem jemu vlastním.
Spekulací o jeho možném angažmá proběhla řada, tou poslední je, že by mohl jezdit za aktuálně druhodivizní švýcarský tým Tudor. Ten má díky umístění na čelních dvou příčkách (soupeří s celkem Pinarello-Q36.5) žebříčku Pro týmů jistou účast na všech velkých závodech včetně Grand Tours.