Cyklistu srazilo auto, helma mu zachránila život. Jen pár dní před svatbou s hvězdou
Vítězka Tour de France Femmes a olympijských her Pauline Ferrand-Prévotová a šampion Paříž-Roubaix Dylan van Baarle tvoří slavný cyklistický pár. Teď se navíc budou i brát. Přípravy na svatbu jim však zkomplikovala tréninková nehoda, při níž Nizozemce srazilo auto. „Helma mu rozhodně zachránila život,“ napsala na sociální sítě už trochu klidnější nevěsta. Van Baarle musel nicméně hned na operaci poraněného zápěstí.
Cyklistická sezona se pomalu blíží ke konci, to však neznamená, že by už závodníci netrénovali. A právě při jedné takové vyjížďce se zranil nizozemský cyklista v dresu celku Soudal-Quick Step Dylan van Baarle. „Dylan byl součástí dopravní nehody během tréninku v Tielu v Nizozemsku, do které bylo zapojeno osobní auto,“ uvedl belgický tým ve středu na svých webových stránkách.
Vítěz Paříž-Roubaix z roku 2022 vyvázl bez vážných zranění, přestože brzy po nehodě podstoupil operaci zápěstí.
„Helma mu rozhodně zachránila život,“ napsala jeho snoubenka Pauline Ferrand-Prévotová. Tuto informaci tým doplnil konstatováním: „Po incidentu byl odvezen do nemocnice, kde prošel vyšetřením na CT. To naštěstí neukázalo žádné zranění lebky, ani páteře.“
Operace zápěstí v každém případě pro Van Baarleho znamená konec sezony 2026, ale současně i trochu větší komplikace. S vítězkou Tour de France Femmes z minulého roku a olympijskou vítězkou v cross-country totiž chystají svatbu a podle všeho se zdá, že se má odehrát už tento víkend.
„Má zlomenou ruku a operace se uskuteční ve čtvrtek (děkuji @soudalquickstepteam za rychlou pomoc). Jsem opravdu, opravdu vděčná, že to dopadlo docela dobře. A jsem opravdu vděčná, že mám takové přátele, kteří mi tento opravdu hrozný, dlouhý a stresující den trochu zpříjemnili,“ napsala ještě ve středu Ferrand-Prévotová na instagramu.
„Pár nocí budu spát sama, ale to je asi tradice před velkým svatebním dnem,“ dodala nevěsta.