Cyklistka zažila horor. Dopingový test ve vedlejší místnosti od těla své zesnulé matky
- Rakouská cyklistka Cavallarová musela na dopingovou kontrolu ihned po úmrtí matky.
Komisaři dorazili pro vzorek, když tělo zesnulé leželo ve vedlejší místnosti.
Závodnice označila tento postup za bolestivý a zcela neuctivý vůči rodině.
Byl to jeden z nejtěžších momentů jejího života. Cyklistce Valentině Cavallarové právě zemřela máma. V horor se však tato situace proměnila ve chvíli, kdy ještě tělo zesnulé milované osoby leželo v domě, kam přišli dopingoví komisaři pro vzorek cyklistky závodící za prvodivizní tým SD Worx-Protime. „Chápu nutnost dopingových kontrol, ale v tuto chvíli to bylo naprosto nepatřičné a neuctivé vůči mé rodině,“ postěžovala si účastnice všech tří letošních ženských Grand Tours.
V sezoně se postavila na start všech nejdůležitějších ženských závodů. Valentina Cavallarová skončila celkově 12. na španělské Vueltě, devátá na italském Giru. Tour de France Femmes už ale z rodinných důvodů nedokončila a následně ukončila sezonu.
Nelidské chování komisařů
V září pak prožila chvíle, na které do konce života nezapomene. Už samotná ztráta mámy byla dostatečnou ránou. Do té však nasypali hromadu soli ještě dopingoví komisaři.
Cavallarová se v neděli rozhodla o těchto těžkých momentech napsat na svém Instagramu. „Můžete strávit velkou část života tím, že budete usilovat o své cíle, posouvat své hranice a měřit úspěch podle výsledků, vítězství a úspěchů. Ale když ztratíte někoho, koho milujete, uvědomíte si, jak málo na tom nakonec opravdu záleží,“ začala svou intimní výpověď. Navíc dodala, že zářijová ztráta mámy ovlivní její vnímání světa po zbytek života.
Současně si ale postěžovala na nelidské chování dopingových komisařů. Ti totiž přišli odebrat vzorky jen pár hodin po smrti mámy, ve chvíli, kdy její tělo ještě stále leželo ve vedlejší místnosti.
Bolest a urážka vůči rodině
„Chápu, jak důležitý je čistý sport, a vždy jsem respektovala odpovědnost, která s rolí profesionální sportovkyně souvisí,“ podělila se o svůj názor rakouská cyklistka. „V tu chvíli jsem ale nemyslela na cyklistiku, na závody ani na své povinnosti jako sportovkyně. Byla jsem dcera, která právě přišla o maminku. Muset v takových podmínkách podstoupit dopingovou kontrolu pro mě bylo velmi bolestivé, naprosto nevhodné a urážlivé vůči mé rodině,“ dodala Cavallarová.
Podle sportovkyně je nesmírně důležité nezapomínat na to, že za každým sportovcem stojí člověk s vlastním životem, rodinou a city, které nezmizí jen proto, že začíná plnit povinnosti profesionálního sportovce.