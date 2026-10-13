Nadějný Francouz jako Pogačarova motivace? Seixas po triumfu potvrdil roli rivala
Vypadalo to, že ten momentálně nejlepší na světě si jede vlastní ligu uzavřenou pro všechny ostatní. Jenže po letošku Tadej Pogačar obdržel přihlášku od soka, kterého rozhodně nemůže ignorovat. Paul Seixas, velká naděje Francouzů na vysněný triumf na Staré dámě, už na jaře potvrdil, že může být v budoucnu tím, na koho si cyklistický vládce musí dávat opravdu pozor. Z teprve dvacetiletého mladíka se pro Slovince vyloupla extra motivace, proč zase v zimě tvrdě makat.
Kdyby se Tadej Pogačar na španělské Vueltě nezranil, měl by poslední monument sezony Il Lombardia nejspíš naprosto předvídatelný scénář. A po šesté v řadě totožného vítěze. Jenže osud, ve který on sám příliš nevěří, postavil velkou příležitost se ještě víc zviditelnit do cesty mladičkému Francouzi Paulu Seixasovi. Ten v pouhých 20 letech a 16 dnech ovládl svůj první monument a stal se vůbec nejmladším vítězem „klasiky padajícího listí“. To Pogačar si první monumentální výhru na Lutych-Bastogne-Lutych připsal ve 22 letech.
Seixas k ní měl letos nakročeno. Právě na jaře v Lutychu byl jediným cyklistou, stejně jako na Strade Bianche, který dokázal reagovat na jindy rozhodující útoky a současného cyklistického krále donutil jít až na samý limit. V Lombardii to měl rodák z Lyonu trochu usnadněné neúčastí obhájce prvenství, nicméně už předtím ukázal, že rozhodně není náhoda, že monumentální výhru získal.
Velké sebevědomí a jasná snaha jít za svým cílem je vedle nepopiratelného talentu a množství odvedené práce tím, co tyto dva spojuje. I když nutno říci, že v případě Seixase je někdy zdánlivě až přehnaná cílevědomost mnohem víc patrná. Zatímco Pogačar ji prezentoval spíš samotnými výkony, Seixas se o ní nebojí mluvit.
Sebekritik, který si nic neodpustí
A také si umí pořádně posypat hlavu popelem, když se něco nepovede, i když by u něj v takových případech byl zřejmou omluvou nízký věk. Na to si však majitel momentálně osmi profesionálních výher nehraje. „Je ostuda, co jsem dnes udělal. Jsem zklamaný, ale zasloužím si to. Moji týmoví parťáci si nicméně zaslouží lepšího lídra, než jsem já,“ vynadal si před médii těsně po závodu na mistrovství světa. S celým národním týmem jel takové tempo, že v závěru dostal křeče, vypadl z bojů o medaile a dojel až patnáctý.
A stejně tomu bylo také před Tour de France, kde si po pádu na Tour Auvergne - Rhone Alpes vyčítal, že kvůli vlastní chybě musel odstoupit. „Někdy máte pocit, že dokážete hrát o vítězství, a jindy uděláte chyby, kvůli kterým se nedostanete tam, kam byste chtěli. Chyby jsou součástí hry,“ prohlásil mladík, kterého řeší dokonce i francouzský prezident.
A tady vidíme další spojitost s Pogačarem, ke kterému se snaží dotáhnout. Umí se velmi rychle poučit z chyb. Jako při první účasti na podniku Grand Tour, rovnou na jeho domácí, si díky konstantním, skoro až nenápadným výkonům dojel pro skvělé 4. místo v celkové klasifikaci.
Sen? Stát se nejlepším na světě
To však není něčím, s čím by se jezdec celku Decathlon CMA CGM a nový francouzský poklad spokojil. Jeho cíle leží mnohem výš. A součástí jsou také vyrovnané bitvy s Pogačarem.
„Je to pro mě velký sen, abych se s ním jednoho dne mohl skutečně utkat. Samozřejmě mám ambici být nejlepší na světě, stejně jako mnoho dalších jezdců. Prozatím je to sen, ale pracuji na něm. Stejně jako teď – pracoval jsem na snu vyhrát monument a vyhrál jsem ho,“ prohlásil. „Porazit Tadeje je však něco úplně jiného. Možná to nikdy nedokážu, ale vždy se o to budu snažit. Kdo to nezkusí, ten nikdy neuspěje.“
Nový soupeř, nová motivace
Pogačarovi tedy během posledních dvou sezon, kdy se Seixas ve World Tour zjevil, vyrostl soupeř, s nímž bude mít, pokud se jeho vývoj nezastaví, možná už příští rok hodně práce. Což je dobře i pro samotného pětinásobného vítěze Tour de France. Kromě závodů, které ještě neovládl, je to totiž další extra motivace, proč podstupovat těžkou dřinu a dál se zlepšovat. Přestože už mnohokrát dokázal, že je nejlepší.