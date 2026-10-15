Vacek o Tour: Bílý dres? Nezapomenutelný. Proč se nemůže připravovat s hvězdným Pedersenem
Obhájil republikový titul v časovce i silničním závodu, ve Švýcarsku se dokázal udržet s Tadejem Pogačarem a vybojoval skvělé třetí místo v celkovém pořadí. Pak si odbyl premiéru na Tour de France, kde zkompletoval svou sbírku bílých dresů z Grand Tours. Mathias Vacek má tak ve svých 24 letech za sebou další parádní sezonu. I když její závěr byl trochu zkalen neúspěchem a smůlou na mistrovství světa. „Na Tour to bylo nezapomenutelné,“ vzpomíná v rozhovoru pro deník Sport na to lepší. A také se poučil, že trénink s Madsem Pedersenem pro něj není ten správný.
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Ať se s ním bavíte po neúspěchu, ale i po náramně povedených závodech, vždy z jeho úst slyšíte, že je to dobrý základ pro to se dál zlepšovat. „Jarní klasiky mi ukázaly, že před nimi musím zvolit jinou přípravu, abych na nich už nebyl unavený,“ vyprávěl třeba v rozhovoru před posledním závodem sezony, kterým bude v neděli jednorázovka v Japonsku. Prozradil i to, jaké novinky se chystají v jeho týmu Lidl-Trek, proč mu nevyšla časovka na mistrovství světa nebo jakou Grand Tour by mohl příští rok jet.
Co byste vyzdvihl ze svého pohledu jako top momenty letošní sezony?
„Rozhodně druhou polovinu, začínajíc Kolem Švýcarska, pak mistráky a Tour de France.“
Ponaučení do dalších sezon
Vezměme to ale přeci jen od začátku sezony od jarních klasik, kde byla vaším nejlepším umístěním 22. příčka na Paříž-Roubaix. Co si z těchto závodů odnášíte, na čem je ještě potřeba zapracovat?
„Spíš bych řekl, že je u mě potřeba trošku ubrat ze začátku sezony. Většinou trénuju už od poloviny listopadu ve Španělsku, a dost brzo se dostávám do formy. Pak je problém ji udržet a udělat krok k tomu, abych byl perfektní na klasikách. Takže myslím, že chyba byla, že příprava byla o pár týdnů dřív, než jsem potřeboval, a na klasikách už jsem byl pak unavený. Je to ponaučení do dalších roků, že je potřeba trošku ubrat hlavně v prvních měsících, kdy člověk najíždí kilometry. Nespěchat na to. Protože když je tělo ve formě, každým dalším tréninkem se unavuje a na klasikách už jsem nebyl tak fresh a explozivní, jak bych potřeboval. Takže myslím, že na příští rok udělám úplně jinou přípravu, asi pojedu do výšky.“
To znamená, že s tréninkem začnete později, nebo jen pozvolněji a pak před klasikami zařadíte vysokohorskou přípravu?
„Trochu to posunu, do Španělska odcestuju asi až koncem listopadu nebo začátkem prosince, nějaké dva týdny před prvním týmovým soustředěním, které máme letos o něco dřív. Do té doby to bude pozvolné, dostat se zase do nějakého tréninkového rytmu a koncem ledna odcestuju někam do výšky asi na tři týdny. Protože vím, že výška na mě působí velice dobře. Takže když tam strávím pár týdnů i bez nějakých intenzit, dostanu se do formy, kterou potřebuju a pak budu mít pár týdnů na to získat do nohou závodní rychlost. To myslím, že bude super příprava, v podstatě taková, jakou jsem měl před Švýcarskem a před Tour de France.“
Kde fungovala dobře, že?
„Ano, proto chci něco podobného udělat i teď před klasikami, na nic nespěchat, ubrat ze začátku trochu plyn a nestresovat se prvními závody. Jen se soustředit, abych přijel v top formě na klasiky, kde je to důležité, a tam ukázal, co ve mně je.“
Letní model
Po klasikách už to u vás byla hlavně zmiňovaná příprava na Tour de France, která vyvrcholila parádním třetím místem na Kolem Švýcarska za Tadejem Pogačarem a Richardem Carapazem. Jak vzpomínáte na tento závod?
„Tam jsem trochu překvapil i sám sebe. Nicméně jsem měl super přípravu, která na mě extrémně pozitivně zapůsobila. I jsem to na sobě cítil. Měl jsem váhu, kterou jsem potřeboval. Byl jsem dost sebevědomý a díky tomu jsem dokázal konkurovat i velkým hvězdám jako Pogačar, Carapaz. Myslím, že správná příprava je klíčová a díky letošku jsem poznal, jaká to pro mě je. Díky tomu jsem pak druhou polovinu roku odjel tak, jak jsem ji odjel, řekl bych dost suprově z hlediska týmu i z mého. Takže se tím budu řídit i do budoucna, soustředit se na specifickou přípravu na závody, kde budu chtít být v top formě. A mezi tím si odpočinout, abych měl motivaci na další tvrdou přípravu.“
Čili jste si vzal ponaučení, že ne dřívější zimní model, ale ten letošní letní byl správný?
„Ano. Shodli jsme se i s trenérem, že ne vždycky příprava, kterou jezdí Mads (Pedersen) je dobrá i pro ostatní lidi. Mads třeba nejezdí do výšky, zato já tam jezdím rád, protože vím, že to funguje. Takže tady bude nejlepší, když si každý půjdeme svou cestou a pak budeme v podobné formě na klasikách a dokážeme si pomoct mnohem víc, než abychom jezdili spolu na soustředění jako loni a pak byl jeden z nás vyřízený.“