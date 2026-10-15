Dopingová agentura se omluvila cyklistce za chování v den úmrtí její matky. Ale zároveň se brání
Už tak nesmírně těžký den cyklistky Valentiny Cavallarové ještě zhoršili dopingoví komisaři. Jen pár hodin po úmrtí její matky jí totiž přišli domů odebrat vzorky. Na incident ze září si jezdkyně celku SD Workx-Protime postěžovala před pár dny. Následně se jí za to Mezinárodní testovací agentura omluvila, zároveň však její zástupci na svou obranu uvedli, že o situaci cyklistky až do příjezdu na místo nevěděli a Cavallarová nepožádala o odklad odběrů.
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Hororový den, kdy jí přijeli dopingoví komisaři odebrat vzorky jen několik málo hodin po úmrtí mámy, Valentina Cavallarová do smrti nezapomene. I proto, že odběry probíhaly v místnosti sousedící s tou, kde ještě stále leželo tělo její maminky.
Když na událost ze začátku září v tomto týdnu upozornila na svém Instagramu, označila tuto dopingovou kontrolu a přístup dopingových komisařů za „bolestivé, naprosto nepatřičné a neuctivé vůči mé rodině“.
Omluva přes časopis
Následně obdržela omluvu od Mezinárodní testovací agentury (ITA), která tyto testy pro Mezinárodní cyklistickou unii provádí.
„Mezinárodní testovací agentura vyjadřuje Valentině Cavallarové a její rodině upřímnou soustrast v souvislosti se ztrátou její matky,“ uvádí se v prohlášení, které ITA zaslala časopisu Velo.
Současně v tomto prohlášení agentura uvedla, že o situaci Cavallarové se komisaři dozvěděli až při příjezdu do jejího domu. Navíc prý cyklistka nevznesla námitky.
Komisař se prý snažil
„Ani ITA, ani dopingový kontrolor neměli před příjezdem do jejího domu žádné informace o osobní situaci této cyklistky. Komisař byl o úmrtí její matky informován až po příjezdu. Podle informací, které ITA shromáždila od zveřejnění příspěvku závodnice na Instagramu, paní Cavallarová a její rodina plně spolupracovaly při provádění kontroly a v daném okamžiku ani později nebyly vzneseny žádné námitky ani žádosti o odložení či přerušení kontroly.“
Současně v prohlášení stojí, že se komisař snažil o to, aby kontrola proběhla co nejdiskrétněji, s respektem a co možná nejrychleji.
„Plně si uvědomujeme, že podstoupení dopingové kontroly za těchto okolností ještě více prohloubilo její utrpení v tomto mimořádně bolestivém období. Kontaktovali jsme jezdkyni přímo a omluvili jsme se jí.“