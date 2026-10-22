Pogačar prozradil příčinu pádu na Vueltě. Jaká byla sezona největších hvězd a co ta příští
Byla to jedna z největších záhad konce letošního léta. Co vlastně způsobilo největší šok sezony – pád a odstoupení Tadeje Pogačara na španělské Vueltě? Nejlepší cyklista planety to osvětlil v nedávném rozhovoru pro slovinská média. Jaká byla celkově sezona největších cyklistických hvězd a co esa jako Pogačar, Vingegaard, Seixas a další plánují na tu příští?
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Pidcock: možný konec s cyklokrosem
Tom Pidcock v sezoně 2026:
- Závodních dnů: 60
- Počet výher: 5
- Etapové závody: 5
- Jednorázovky: 17
I v uplynulém ročníku kombinoval všechny tři disciplíny. V cyklokrosu mu však tradičně nepasuje do programu mistrovství světa. Jelikož nebyl tento převážně zimní sport zařazen do programu zimních olympijských her pro rok 2030, ztratil motivaci a oznámil, že v roce 2027 nepojede žádné cyklokrosové závody. A ačkoliv i letos slavil titul světového šampiona v olympijském cross-country, má v plánu v příští sezoně omezit i tuto disciplínu a soustředit se převážně na silnici.
Tam totiž potvrdil, že když se na to ještě víc zaměří, může usilovat na podnicích Grand Tours i o stupně vítězů. Což je pro Brita velké lákadlo. Letos bral na Tour de France celkové 9. místo.
Van der Poel: zklamání z horských kol
Mathieu van der Poel v sezoně 2026:
- Závodních dnů: 45
- Počet výher: 8
- Etapové závody: 4
- Jednorázovky: 7
Na silnici to byl i letos Van der Poel, jak ho fanoušci znají. V klasikách se rval, v etapových závodech ujížděl do úniků. V cyklokrosu přidal už osmý titul mistra světa a začal zase mluvit o tom, že se už možná blíží jeho konec v této disciplíně. Co ho však stále láká a kde rozhodně splněno nemá, je olympijské cross-country. To pro něj i letos bylo spíš zklamáním, když se mu na mistrovství světa nepodařilo ze zadních řad protlačit dopředu do bojů o medaile.
A tak to i nadále zůstává mezi jeho úkoly, nejspíš už pro další sezonu. Na mistrovství světa všech cyklistických disciplín je totiž vysoce pravděpodobné, že vrchařský silniční závod vynechá a soustředí své síly do terénu.
Van Aert: konečně vítězem na Roubaix
Wout van Aert v sezoně 2026:
- Závodních dnů: 47
- Počet výher: 8
- Etapové závody: 4
- Jednorázovky: 8
Přesto, že letos ležel dokonce dvakrát na operačním stole, stihl toho belgický všeuměl hodně. Především v dubnu konečně splnil jeden ze svých kariérních cílů – vyhrál kostkové peklo Paříž-Roubaix. Kvůli komplikacím po zranění lokte, kde se mu rozvinula infekce a následné operaci musel tentokrát vynechat Tour de France. Pak se ale ukázal na španělské Vueltě, kde získal zelený dres.
Mezi jeho nejbližší plány se řadí, jako téměř každý rok, cyklokrosové závody. V silniční sezoně se pak dají tradičně očekávat kostkové klasiky a uvidí se podle itineráře jednotlivých Grand Tours, na kterou ho tým Visma-Lease a Bike pošle.
Del Toro: „malý Pogačar“ zářil společně s tím velkým
Isaac del Toro v sezoně 2026:
- Závodních dnů: 60
- Počet výher: 12
- Etapové závody: 6
- Jednorázovky: 9
Mexického mladíka letos v UAE Emirates-XRG rozhodně nešetřili. Z velkých cyklistických hvězd současnosti nastřádal nejvíc závodních dnů, a to musel odstoupit ze závodu Kolem Baskicka. V něm si poranil nohu a byl pět týdnů mimo závody. Do té doby se mu ale dařilo náramně. Na UAE Tour i na Tirreno-Adriatico kraloval, při Strade Bianche zase hodně znepříjemňoval život Seixasovi, aby nedojel Mexičanova lídra a kamaráda Pogačara.
K jejich ukázkové spolupráci pak došlo na Tour de France, kde měl Del Toro ve Slovinci luxusního superdomestika, byť ve většině etap samozřejmě platil opak. Díky tomu bral dvaadvacetiletý mladík celkové třetí místo.
V příští sezoně je dost pravděpodobné, že některou z Grand Tour pojede jako lídr, na Tour se ale nejspíš znovu objeví po Pogačarově boku. Dilema bude mít on i tým v případě nového závodu MEX Tour, pro Del Tora velmi prestižní záležitost, který je na programu v polovině ledna. Jde však o závod až třetí kategorie, a je tak otázkou, zda na něj z Emirátů vyšlou svůj tým, nebo by jel za národní celek.
Seixas: potvrdil očekávání, Pogačarovi se rýsuje velká konkurence
Paul Seixas v sezoně 2026:
- Závodních dnů: 49
- Počet výher: 8
- Etapové závody: 4
- Jednorázovky: 9
V případě tohoto mladíka se vědělo už v roce 2025, že je v něm schovaný obrovský potenciál. Rodák z Lyonu se rozhodl, že ho nebude skrývat dlouho a už letos ukázal, co v něm dřímá a jestli se naplno probudí, že to bude pořádná jízda. Už v úvodu sezony na Strade Bianche předvedl, že se nezalekne ani samotného Tadeje Pogačara, a vydal se ho jako jediný ze soupeřů stíhat. Stejně jako pak na Lutych-Bastogne-Lutych, kde před ním smekl i hvězdný Slovinec.
Jeho start na Tour de France v pouhých devatenácti letech brali mnozí s hodně vztyčeným prstem. Seixas a jeho tým to však zvládli ukočírovat naprosto dokonale, maximálně sledovanou domácí Grand Tour projel hladce jako nůž máslem a bral skvělé celkové čtvrté místo.
Zda se na Tour vrátí i v další sezoně ale není jisté. Podle slov sportovního ředitele celku Decathlon CMA CGM Juliena Jurdieho je dost možné, že se francouzský klenot objeví na italském Giru. K tomu by si měl přidat také monumenty v Lutychu a ten v Lombardii, kde bude obhajovat letošní výhru.
Evenepoel: velmi cílená příprava a konečně druhý na Tour
Remco Evenepoel v sezoně 2026:
- Závodních dnů: 54
- Počet výher: 14
- Etapové závody: 4
- Jednorázovky: 14 (včetně MS a ME)
Belgický časovkářský přeborník zvolil v uplynulé sezoně velmi zajímavý závodní program. Na jaře objel své oblíbené klasiky včetně tradičního Lutych-Bastogne-Lutych, který byl ale na dlouho posledním závodem. Víc než dva měsíce se pak pouze připravoval na Tour de France, kde chtěl už konečně uspět. Povedlo se, při odstoupení Jonase Vingegaarda bral celkové druhé místo.
Nepřekonatelný byl však ve své parádní disciplíně, v časovce. V té bral už čtvrtý titul mistra světa v řadě.
Také on čeká na odtajnění tras dvou ze tří Grand Tours. Nechal se však slyšet, že návrat na Giro d´Italia je v jeho případě v roce 2027 možný. Italský třítýdenní etapák byl pro něj zatím zakletý. Při svých dvou účastech ho ještě ani jednou nedokončil. Také má podle svých slov v plánu program na příští sezonu osekat ještě víc, než to udělal letos.
Vingegaard: osekaná sezona a zlomená klíční kost
Jonas Vingegaard v sezoně 2026:
- Závodních dnů: 51
- Počet výher: 12
- Etapové závody: 4
- Jednorázovky: 0
Dosud největší rival Tadeje Pogačara má za sebou také složitou sezonu. Se závoděním začal kvůli nemoci a havárii v přípravě až v březnu na Paříž-Nice, kde ale suverénně kraloval. Následovalo pouze Kolem Katalánska rovněž s celkovou výhrou a pak už první vrchol sezony – premiérové Giro d´Italia. Tam se projevil jeho vítězný duch, když kromě celkového pořadí ovládl také pět etap, což u něj ještě před pár lety rozhodně nebývalo zvykem.
Jako Pogačarův hlavní sok pak nastoupil tradičně na Tour de France. Jenže poprvé v kariéře ji nedokončil. V 15. etapě měl totiž nešťastný pád, který skončil zlomeninou klíční kosti. Toto zranění pro něj znamenalo i brzký konec sezony.
O jeho plánech pro příští rok se nejspíš víc dozvíme až po prezentacích tras Tour de France (22. října) a Giro d´Italia (3. listopadu). Dánský reprezentační trenér Michael Morkov se ale nechal slyšet, že Vingegaardovým velkým cílem bude mistrovství světa, které se příští rok uskuteční v Savojských Alpách, a jehož převýšení má být ukrutných 5700 metrů na 265 kilometrech.
Pogačar: těžký pád a příprava o měsíc dřív než obvykle
Tadej Pogačar v sezoně 2026:
- Závodních dnů: 45
- Počet výher: 22
- Etapové závody: 4
- Jednorázovky: 5
Rok 2026 se jevil jako další z těch dokonalých v kariéře slovinské megastar. Konečně se Pogačarovi po těsném souboji s Tomem Pidcockem podařilo ovládnout monument Milán-San Remo, vyhrál ve Flandrech i v Lutychu. Přišel i pátý úspěšný úder na Tour de France a zařazení po bok těch největších cyklistických legend. Z dalších cílů měl před sebou první výhru na Vueltě a Espaňa a třetí triumf v řadě na mistrovství světa.
Jenže pád na Vueltě a těžké zranění místo toho přineslo konec sezony. Dlouho se spekulovalo, co zapříčinilo jeho pád na španělských silnicích, až to nedávno pro slovinskou televizi RTV SLO sám Pogačar objasnil. „Byl to velký kámen. Všechno ostatní jsou fake news,“ reagoval na spekulace, že mohlo jít o baterii z fotoaparátu nebo něco podobného.
Teď už se soustředí na další sezonu. Na tu začal trénovat dokonce o měsíc dřív než v předchozích letech. „Cílem pro příští rok by samozřejmě mělo být mistrovství světa spolu s Tour a Vueltou,“ prohlásil Pogačar s tím, že o tom bude teprve jednat s vedením týmu.