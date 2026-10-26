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Letošní přestupy se týkají i velkých jmen. Hvězdný Roglič: KONEC, nebo bohatý tým

Slovinský cyklista Primož Roglič ovládl časovku na domácím ME
Slovinský cyklista Primož Roglič ovládl časovku na domácím MEZdroj: Profimedia.cz
Slovinský cyklista Primož Roglič ovládl časovku na domácím ME
Richard Carapaz vyhrál po úniku v závěrečném stoupání do lyžařského střediska Orciéres-Merlette 18. etapu Tour de France
Primož Roglič ovládl časovku na domácím ME
Slovinský cyklista Primož Roglič ovládl časovku na domácím ME
Richard Carapaz slaví výhru ve 20. etapě Tour
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Romana Barboříková
Cyklistika
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Toto téma je v cyklistice každoročně na stole od 1. srpna, kdy se mohou začít oficiálně oznamovat přestupy. Velké star jako Pogačar, Vingegaard, Van Aert a další jsou sice ve svých týmech zaháčkované na dlouhá léta dopředu, některé dokonce „doživotně“. Ale je tu řada těch, o které se letos velké týmy přetahovaly. A třeba v případě Primože Rogliče ještě teď není jasné, zda bude pokračovat, nebo ukončí svou veleúspěšnou kariéru, tak jako letos několik jeho kolegů. Která velká jména tedy od ledna změní stáj a která už neuvidíme?

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V nejistotě

PRIMOŽ ROGLIČ

Za pár dnů mu bude už 37 let, a tak odchod „do důchodu“, který je u tohoto Slovince také jednou z variant, by nebyl až tak překvapivý. V celku Red Bull-Bora-hansgrohe mu letos skončí smlouva, a na jejím prodloužení se s vedením německého týmu nedomluvil. Závěr sezony měl však skvostný. Celkové druhé místo na Vueltě a titul mistra Evropy v časovce by samy o sobě jiným k novému angažmá úplně stačily.

Sám Roglič ale o budoucnosti mluvil velmi vyhýbavě „Ještě jsem se nerozhodl, jak to bude,“ usmíval se po mistrovství Evropy. Jeho žena Lora však slovinským médiím řekla, že si momentálně nedovede představit, že by s jejich dvěma syny už nejezdili na závody podporovat tátu.

V Rogličově případě se objevilo několik spekulací, s kým měl vyjednávat. Tou poslední byl bohatý švýcarský druhodivizní celek Tudor, jenž usiluje o postup do WorldTour. Navíc nedávno ukončil kariéru Julian Alaphilippe a jméno podobného cyklistického významu by se týmu hodilo.

Největší přestupy

RICHARD CARAPAZ

  • EF Education-EasyPost → NSN

Během kariéry toho vyzkoušel hodně. Útlého ekvádorského vrchaře si z malého španělského klubu nejprve stáhl pod svá křídla Movistar, v jehož barvách oslavil výhru na Giru d´Italia. Poté jej zlákal velkoklub s obřím rozpočtem, tedy britský Ineos. V něm zase mohl hrdě vozit zlaté prvky jakožto olympijský vítěz. Poslední čtyři roky strávil Carapaz v americké sestavě EF Education-EasyPost, kde se zdálo, že i prodlouží smlouvu. Pak ale přišla překvapivá zpráva. Třiatřicetiletý cyklista přestupuje do sestavy NSN. Tu už dřív posílil také Santiago Buitrago, a je tak jasné, že tým se silným španělským zázemím chce mířit na celková pořadí velkých závodů.

FILIPPO GANNA

  • Netcompany Ineos → Lidl-Trek

Tento přestup je jen dalším důkazem, že v dnešní době lze prolomit i zdánlivě neprolomitelné dlouhodobé kontrakty. Italský mistr časovek měl v Ineosu, v němž působí od roku 2019, platnou smlouvu ještě do konce příštího roku. A ačkoliv všechny zainteresované strany nějakou dobu popíraly zvěsti, že by rodák z Verbanie mohl změnit své působiště ještě dřív, nakonec se to potvrdilo. V celku Lidl-Trek se tak schází velká část italského bronzového dráhařského týmu ze stíhacího závodu v Paříži (Ganna, Consonni, Milan). Svými schopnostmi přispějí nejen v časovkách, ale i jako výborní týmoví pomocníci.

FELIX GALL

  • Decathlon CMA CGM → Lidl-Trek

Většinu své profesionální kariéry strávil tento osmadvacetiletý Rakušan ve francouzské sestavě s názvem nejprve AG2R Citroën a nyní Decathlon-CMA CGM. Jenže s rostoucími schopnostmi Paula Seixase mu bylo jasné, že takové příležitosti, jaké by si přál, tedy být lídrem na Tour de France a podobných velkých závodech, už tolik dostávat nebude. Je však otázkou, na čem se domluvil v celku Lidl-Trek, v němž mají na celková pořadí také celkem nabito – Juan Ayuso, Derek Gee-West, Mattias Skjelmose. A do toho teď Gall. Bude tak zajímavé sledovat, s jakou taktikou vedení vstoupí do nové sezony a kdo dostane důvěru.

Další zajímavá jména

GIULIO CICCONE

  • Lidl Trek → Pinarello-Q36.5

KADEN GROVES

  • Alpecin-PremierTech → Tudor

MIKEL LANDA

  • Soudal-Quick Step → Euskaltel-Euskadi

PAVEL BITTNER

  • Picnic-PostNL → Pinarello-Q36.5

SANTIAGO BUITRAGO

  • Bahrain Victorious → NSN

KASPER ASGREEN

  • EF Education-EasyPost → NSN

GUILLAUME MARTIN

  • Groupama FDJ United → Lotto Intermarché

Kdo oznámil konec kariéry

  • JULIAN ALAPHILIPPE (34) – dvojnásobný mistr světa v silničním závodu (2020, 2021), v roce 2019 jel 14 dnů ve žlutém dresu na Tour de France, vítěz šesti etap na Tour
  • PELLO BILBAO (36) – vítěz dvou etap na Giro d´Italia a jedné na Tour de France, vítěz etap na Kolem Baskicka, Critérium du Dauphiné, Kolem Alp
  • NAIRO QUINTANA (36) – vítěz Giro d´Italia (2014) a Vuelty a Espaňa (2016), vítěz tří etap na Tour de France, 2x celkově druhý na Tour de France
  • DAMIANO CARUSO (39) – vítěz etap na Giro d´Italia, Vueltě a Espaňa (2021), druhý celkově na Giro d´Italia (2021)
  • MAGNUS CORT (33) – vítěz dvou etap na Tour de France, šesti na Vueltě a Espaňa a jedné na Giro d´Italia, vítěz Kolem Norska (2024)

Jak jsou na tom Češi z WT týmů

  • PAVEL BITTNER (23) – oznámený přestup do Pinarello-Q36.5
  • JAN HIRT (35) – končí mu smlouva v NSN, nový tým/konec kariéry neoznámen
  • PAVEL NOVÁK (21) – smlouva v Movistaru do konce 2028
  • MATHIAS VACEK (24) – smlouva v Lidl-Trek do konce 2029
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