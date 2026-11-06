Giro vs. Tour: Dodrží Pogačar plány? Rozhodovat bude i mistrovství světa, ví Kreuziger
Gavia, dvakrát Mortirolo nebo Zoncolan. Už jen při vyslovení těchto ikon italského Gira se cyklistickým fanouškům vzrušením ježí chlupy na rukou. A cyklistické hvězdy a jejich sportovní ředitelé poté, co už vědí i trasu Tour de France 2027, teď mají před sebou nelehké rozhodování. Jet Giro, které je pro vrchařsky orientované lídry na celkové pořadí téměř ideální, nebo Tour, kde sice nebude tolik dojezdů na vrcholech kopců, ale i tak bude velmi těžká? Tadej Pogačar měl jasno už předem, co a proč by mu ale svědčilo víc?
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Necelé dva týdny po Tour de France se vytasilo s trasou pro příští sezonu i Giro d’Italia. Stejně jako u francouzské Grand Tour se ani tady původní spekulace příliš nemýlily a Giro tak opravdu přichází s tím, co bylo fanouškům bez záruky slibováno.
První větší kopec v páté etapě
Tři týdny v Itálii nabité cyklistikou se uskuteční od 8. do 30. května 2027. Tedy většina z toho bude v Itálii, hned v prvních dvou dnech totiž zavítá růžový závod i do Slovinska. Už v prvním závodním bloku přijde na řadu i časovka, která bude dlouhá jen 19,6 kilometru. O to víc bude zajímavá díky tomu, že 12,5 kilometru z toho bude do kopce, a ne zrovna příjemného. Jeho sklon bude totiž od 4,4 do 9 procent.
„Start nebude vůbec jednoduchý, první etapy vypadají nepříjemně, s nějakými brdky v závěru. Určitě zajímavá bude 5. etapa, kdy Sassotetto se jezdilo už na Tirrenu. To je první opravdu slušný kopec tohoto Gira. A pak časovka do vrchu, to dá nějaké indicie,“ popisuje trasu italského závodu Roman Kreuziger, sportovní ředitel týmu Bahrain Victorious.
I tentokrát zavítá Giro do Neapole (8. etapa), kde po kritizovaném loňském sprinterském dojezdu v mokru po kostkách slibují pořadatelé jiný závěr. Neapol bude také nejjižnějším bodem 110. ročníku Corsa Rosa. Pak už se závod bude sunout na sever a první horská etapa přijde hned následující den, tedy na konci prvního bloku.
Dvakrát přes Mortirolo
Letošní ročník přinese šest možností pro sprintery, osm kopcovitých etap různé obtížnosti a pět horských dnů, z nichž čtyři budou finišovat na vrcholu stoupání. Dojezdů v těžkých stoupáních však bude, jak už i Kreuziger naznačil, rozhodně víc.
Nejnáročnějším dnem by měl být, už téměř tradičně, ten 16., tedy po druhém volném dnu. Tady český fanoušek zavzpomíná na úspěch Jana Hirta z roku 2022, kdy slavil životní výhru v etapě vedoucí přes jeho oblíbené Mortirolo a s cílem v Aprice. Právě tam budou dojíždět cyklisté i příští květen. I přes Mortirolo pojedou, a to hned dvakrát. A k tomu jim jako nejvyšší vrchol ročníku přidali organizátoři Passo Gavia (2618 m n. m.). Je zcela zřejmé, že tuto etapu si nemůže nechat ujít žádný cyklistický fanda.
„Po volném dnu nebude dvakrát Mortirolo s Gavií a dojezdem na Apricu nic jednoduchého. Aprica je ale jiný dojezd, než měl Hirt 2022. Tento je po těch třech kopcích velice nepříjemný,“ upozorňuje Kreuziger.
Zoncolan dvakrát nakonec ne
A velmi těžká bude i etapa s pořadovým číslem 20, která bude po šesti letech cílovat na brutálním Zoncolanu. Na ten se pojede z náročnější strany od Ovara, kde je uváděn nejprudší sklon 25,3 %! Naposledy tady při stejném výjezdu v roce 2018 udělal Chris Froome důležitý krok ke své pozdější výhře.
„Naštěstí se nejede Zoncolan dvakrát, jak zněly nějaké zákulisní informace,“ prozrazuje bývalý český profesionál, který si stejné stoupání vyzkoušel v roce 2018 jako domestik Simona Yatese, kterého následně vysvlékl z růžového dresu Froome.
Ze současných hvězd zatím nikdo svou plánovanou účast na italské Grand Tour neoznámil. Tadej Pogačar ještě před představením Tour de France pro příští rok řekl, že jeho cílem v roce 2027 bude právě Tour a následně Vuelta a Espaňa, se kterou má po letošním pádu nevyřízené účty.
Při pohledu na obě trasy se však pro něj jeví jako lepší volba právě závod v Itálii než ve Francii. Jednak kvůli většímu množství dojezdů na vrcholech kopců, ale také z pohledu časovek. Tour totiž nabízí dvě dlouhé (38 a 33 km) a navíc zcela rovinaté. Kdežto na Giru by mu mnohem víc seděla ta první horská a druhou dlouhou rovinatou (37,3 km) už by nějak zvládl.
Evenepoel zřejmě dá přednost Tour
To samé, možná s ještě trochu větším příklonem k Giru, by se dalo říct i v případě Jonase Vingegaarda, u kterého je ale, s ohledem na letošní předčasné odstoupení z Tour, také pravděpodobnější start ve Francii.
Naopak možný návrat do Itálie sliboval Remco Evenepoel. Pro mistra světa a úřadujícího olympijského šampiona v časovce je při pohledu na chronometry obou závodů také zřejmě rozhodnuto, že vyrazí po omezeném klasikářském programu na jaře na trénink a pak v létě na Starou dámu.
Právě v Belgičanově případě se mnozí odborníci shodovali, že množství kilometrů časovek na Tour by mu mohlo pomoci v souboji s Pogačarem.
„Když Evenepoel najede nějaký čas na Pogačara v časovkách, o to budou pak zajímavější etapy v kopcích. Myslím, že na Pogiho šest minut (letošní rozdíl mezi nimi na konci Tour) nenajede, ale bude pak záležet, jak budou závodit lidi zezadu, a právě ti to můžou udělat zajímavější. A to organizátoři chtěli, aby byla Tour napínavá až do 20. etapy,“ je přesvědčený Kreuziger.
Roli bude hrát i MS
Otazník visí nad dvěma nejmladšími členy velké pětky. V případě Paula Seixase, u nějž už dřív hlásili z týmu Decathlon-CMA CGM, že by se příští rok nemusel vrátit na domácí Grand Tour, se jeví Giro jako ideální volba. A Isaac del Toro? I jemu by bylo Giro určitě bližší, zde ale zřejmě rozhodnou preference týmu.
„Giro by pro Del Tora mohlo být ideální. Už tam jednou skončil druhý a asi nebude chtít jenom dělat domestika Pogimu. Takže nevidím důvod, proč by nebyl tady.“
Současně ale Kreuziger upozorňuje, že je zde ještě jeden důležitý faktor, který bude ovlivňovat týmový program mnohých závodníků.
„Bude záležet, kdo z téhle velké pětky bude mít jako velký cíl mistrovství světa. Protože myslím, že MS ve Francii je jedno z nejtěžších za poslední roky a kombinace Gira a přípravy na MS může být lepší, že si člověk odpočine. Pak postupně postaví sezonu, tu druhou část, a může jet ještě MS a Vueltu.“
Podrobnější informace od samotných závodníků se nejspíš dozvíme až po jejich prosincových kempech. Právě tam bude preference cyklistů a jejich program řešit se svými svěřenci z celku Bahrain Victorious i český sportovní ředitel.