Český talent jde do Pogačarova týmu. Proč je o naše mladé cyklokrosaře zájem?
Pro české cyklistické prostředí a hlavně pro mladé závodnice a závodníky je to dobrá zpráva. Jen v posledním měsíci se hned tři z nich dostali do renomovaných zahraničních týmů. Jednadvacetiletý Václav Ježek dokonce na tu momentálně nejžádanější adresu – do rozvojového týmu celku UAE Emirates. Kristýna Zemanová a Barbora Bukovská pak do belgického týmu, který se ve velké míře věnuje i cyklokrosu. Právě ten mají všichni tři společný. Proč mají zahraniční stáje zájem o české cyklisty z terénu a jak složité je dostat je do těch nejlepších?
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Zdá se, že pryč jsou konečně doby, kdy Česká republika byla pro ty největší světové stáje východním trhem a raději než skvělého Čecha si vybrali třeba i o něco horšího Itala či Belgičana. Důkazem jsou jednak už v nejvyšší cyklistické lize působící Mathias Vacek a Pavel Bittner, ale i nedávné podpisy smluv s dalšími velkými českými talenty.
Přispěly k tomu do značné míry i moderní technologie, díky kterým už mají dnes týmoví manažeři k dispozici tréninková data mladých závodníků. Vidí tak i jejich vývoj a potenciál, a nemusí se orientovat pouze podle výsledků v závodech.
Česká republika patří k těm nejvyspělejším státům
„Týmy teď opravdu hledají různě po světě, každého si můžou srovnat, jak potřebují. Takže už není důležité, jaký má kdo pas. Všichni v zahraničí pochopili, že Česká republika patří k těm nejvyspělejším státům a že to není jak před dvaceti nebo třiceti lety,“ říká Zdeněk Štybar, jenž zhruba před rokem rozběhl projekt Czech Cycling Academy, který má právě za cíl pomáhat mladým cyklistickým talentům. Ti mají podle něj jednu důležitou vlastnost.
„Věřím, že týmy u nich budou cítit, že mají obrovskou motivaci, že chtějí. Naopak myslím, že mentalitu dříčů už v Itálii tolik neuvidí. U nás to je pořád tak trochu zakořeněné. A co je skvělá reklama pro nás, to jsou Vacek a Bittner,“ myslí si někdejší trojnásobný mistr světa v cyklokrosu.
Právě tuto disciplínu v terénu má společnou i trojice, která nedávno udělala velký krok ve své kariéře. Jsou jimi Kristýna Zemanová, stříbrná a bronzová medailistka z MS do 23 let, Barbora Bukovská, juniorská mistryně světa a Evropy a Václav Ježek, kterému se letos dařilo skvěle už hlavně na silnici, kde vyhrál etapový závod v Řecku a také West Bohemia Tour. I on ale na kole začínal s cyklokrosem, v němž ukazoval svůj talent a potenciál.
Co tedy zahraniční týmy táhne na českých cyklokrosařích? Podle Františka Raboně, agenta všech těchto tří nadějí, jde i o to, jakou tradici zde tato disciplína má, a jakých úspěchů v ní Češi dosáhli.
Proháněli Belgičany, Holanďany
„A samozřejmě to, že se ukazují na velkých závodech. To mají společné všichni tři. Ať to byly juniorské, třiadvacítkové, nebo v případě Kristýny Zemanové i loňská eliťácká první sezona, tak tam vidí ty výsledky. A také to, že tihle závodníci se na mistrovstvích světa, Evropy, Světových pohárech objevovali na čelních pozicích a proháněli Belgičany, Holanďany. To je pak pro týmy velké lákadlo,“ vysvětluje bývalý kolega například hvězdného Marka Cavendishe.
Podle Štybara je nyní obecně trochu vyšší zájem o závodníky z terénu. „A myslím, že se to týmům osvědčuje, že se tito jezdci pohybují líp v pelotonu, jsou trošku obratnější na kole, plus mají ten výkon.“
Bukovská i Ježek podepsali, hlavně kvůli svému věku, zatím do development, neboli rozvojových sestav významných stájí. Zvlášť u Ježka jde ale o velký úspěch, vždyť do celku UAE Emirates by dnes šel rád téměř každý cyklista. V těchto případech, plus Zemanová, navíc ani nebylo podle Raboně složité tam klienty dostat.
„Vždy záleží na typu závodníka a jeho výsledcích. Myslím, že to vždycky bylo, je a bude, že ukázaná platí. Takže moje práce se odvíjí hodně od toho, jaké výsledky závodníci mají. U těchto tří v rámci sezony 2026 dosahovaly takové úrovně, že se týmy ozývaly samy,“ těší Raboně.
Na obě se ptaly vyloženě silniční worldtourové týmy
Pak přichází pro manažera a jeho klienta ta nejdůležitější část. Vybrat z nabídek tu správnou, ať už s cyklistou samotným, nebo v případě mladých i s jeho rodiči.
„Je to i o tom díky mým zkušenostem vybrat, který tým bude komu sedět nejvíc. V případě Kristýny a Báry, když je tam navíc kombinace disciplín, je to pak o to třeba komplikovanější, nebo nemůžete řešit tolik nabídek. Na obě se ptaly vyloženě silniční worldtourové týmy, protože v nich viděly obrovský potenciál, i když tolik na silnici nejezdily. Tam je pak o něco složitější hledat týmy, které jsou schopné to kombinovat,“ vysvětluje agent.
Nabídka z UAE Emirates Gen Z se zdá jako v podstatě neodmítnutelná. Také u ní však museli Ježek se svou rodinou a manažerem zvážit pro a proti. Do sekce pro patřil určitě evidentní zájem týmu, protože rozhovory probíhaly přímo s nejvyšším vedením stáje z Emirátů, tedy principálem Maurem Gianettim a sportovním manažerem Matxinem Joxeanem Fernandezem.
„Když se vám na hovor přihlásí ti dva nejhlavnější a říkají vám o Vaškovi, jak s ním chtějí pracovat, a neprobírá to s vámi nějaký sportovní ředitel v rámci třiadvacítkového týmu, což bych si já třeba řekl, že to tak bude, to vám ukáže ten obrovský zájem,“ potvrzuje Raboň a přidává i jednu veselou historku.
Ty jsi nám dal košem a šel jsi jinam
„Mauro Gianetti mě znal a byla sranda, že na prvním callu mi řekl: Tenkrát, když jsme tě chtěli do Saunier Duval, ty jsi nám dal košem a šel jsi jinam. Romana Kreuzigera jsme chtěli, ten nám dal taky košem. Tak to začal tak úsměvně, a že doufá, že to teď klapne.“
Současně dodává, že svého klienta musel trochu krotit v nadšení. „Ještě před rokem jsme si vůbec nemysleli, že by šel na silničářskou dráhu. Ale UAE je oblíbený tým spousty závoďáků, včetně Vaška. Poté, co nás zkontaktovali, protože viděli ty skvělé výsledky a pak začali sledovat tréninky, to už jelo hodně rychle. Ale nabídek přišlo víc, a tak bylo důležité zvážit různé aspekty, a jestli je lepší ještě zůstat v třiadvacítce, ale v rámci Gen Z v UAE už občas závodit i s eliťákama. Nebo jestli rovnou skočit do World Tour týmu, ale za cenu toho, že tam nebude takový důraz na rozvoj závodníka,“ vypráví někdejší skvělý časovkář.
Zájem o Ježka jevili v UAE Emirates opravdu velký, informace si zjišťovali i u Štybara. „Já jsem s Matxinem mluvil už na Tour de France, kde se na něj hodně vyptával, i jsme si psali. Takže věděl, že s ním v rámci Czech Cycling Academy spolupracujeme, což myslím, že pro něj bylo také důležité vědět, že se mu někdo takto věnuje. Vašek si to zaslouží, protože se fakt posouval, udělal dobré kroky a týmy nespí, sledují, kdo jak se vyvíjí a jsem rád, že je zaujal,“ říká vítěz etapy na Tour de France z roku 2015.
I tak slovutný tým jako UEA Emirates však může mít pro závodníka určité nevýhody. „Říkal jsem mu: Hele, tohle bude extrémně konkurenční prostředí, dostat se z Gen Z do A-týmu. Protože se stačí podívat na tu jejich soupisku, jaké závodníky a na jak dlouhou dobu tam mají. Ale to se setkalo s velmi pozitivní odezvou. Vašek to vidí jako výzvu a nechce si jen odškrtnout, že by jezdil sezonu nebo dvě za UAE a má splněno do konce kariéry. Řekl mi: Já tam chci být potom ideálně jeden z těch top lidí,“ přibližuje Raboň.
Češi do velkých týmů
Barbora Bukovská
- Věk: 18 let
- Disciplíny: cyklokros, cross-country, silnice
- Nový tým: Fenix-Premier Tech (2027-28 Development Team, 2029-30 A-tým)
Václav Ježek
- Věk: 21 let
- Disciplíny: cyklokros (po přestupu tuto disciplínu opouští), silnice
- Nový tým: UAE Emirates Gen Z (2027)
Kristýna Zemanová
- Věk: 23 let
- Disciplíny: cyklokros, silnice
- Nový tým: Fenix-Premier Tech (2027-28)