Andrle o příchodu Rogliče: Je to rozdílový závodník. Co přinese a na co je potřeba dát pozor?
Kam přestoupí? Nebo snad ukončí svou velmi úspěšnou kariéru? O budoucnosti Primože Rogliče se spekulovalo posledních pár měsíců. Teď už je vše jasné. Hvězdný Slovinec podepsal se stájí NSN, kde mu bude sportovního ředitele dělat i René Andrle. „Přiznám se, že po podpisu Carapaze jsem si myslel, že Roglič už k nám nepřijde,“ prozradil webu iSport.cz. Co od něj ve švýcarské sestavě, za níž stojí i někdejší fotbalová hvězda Andrés Iniesta, čekají?
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Poslední tři roky strávil v celku Red Bull-Bora-hansgrohe, kde na své konto přidal mnohá vítězství. Proslavil se ale ještě předtím jako bývalý skokan, v němž po těžkém zranění objevili cyklistický talent a ten rozvinuli v sestavě Jumbo-Visma. Teď podepsal roční kontrakt s mnohem menším celkem, kterým je NSN, kde v posledních dvou sezonách působil také Jan Hirt. A pracovat by s ním měl také český sportovní ředitel René Andrle.
Co říkáte na příchod Primože Rogliče do týmu?
„Je to velký šampion, skvělý časovkář, určitě pomůže týmu ve vývoji nového časovkářského kola. A určitě nám pomůže skórovat potřebné body, které nám v minulé sezoně chyběly, protože se nám v druhé polovině moc nevedlo. Myslím, že na závody jako Katalánsko, Baskicko a další je skvělý typ. A přinese klid do týmu. Jen bude potřeba vždy sestavit správný tým pro konkrétní závody.“
Pořád je to rozdílový závodník
Na jeho letošních výsledcích je vidět, že dravost v sobě pořád má, že stále chce závodit a vyhrávat, i když je mu už 37 let.
„On začal pozdě a je čerstvý. Měl sice hodně pádů, ale podle mě je pořád dost čerstvý. Takže si myslím, že rozhodně to bude něco jiného, než byl třeba Chris Froome, kterému se už bohužel po těžkém pádu nepodařilo v pozdějším věku navázat na skvělé výsledky. Nemyslím si, že by Roglič někde nestačil. A i když by nestačil, tak třeba nevyhraje, ale bude pátý. Takže pořád je to rozdílový závodník.“