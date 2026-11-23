První setkání cyklistického páru snů? Pogačar své snoubence zavařil už na společném tréninku
Je to velmi dobře známý cyklistický pár. Vždyť už od prvních rozhovorů Tadej Pogačar mluví o své přítelkyni, se kterou absolvuje i některé tréninky. Tou je rovněž profesionální cyklistka Urška Žigartová. V nedávném dokumentu POG1 - The Making of a Legend prozradila, jak se s aktuálně nejlepším cyklistou planety, který je mladší než ona, seznámila.
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Psal se rok 2019, ve španělském Burgosu seděl o druhém volném dni během Vuelty v hotelové hale kluk, kterého svět teprve začínal registrovat. Ani zájem médií o Tadeje Pogačara tehdy ještě nebyl kdovíjaký, povídal si v hloučku čtyř novinářů včetně reportérky deníku Sport. A už tehdy vyprávěl o své přítelkyni, jak je výborná cyklistka a že si s ní dobře zatrénuje.
Zmiňovanou přítelkyní je slovinská sportovkyně Urška Žigartová, se kterou je pětinásobný vítěz Tour de France už pár let zasnoubený. Ta se v dokumentu POG1 - The Making of a Legend uvedeném v polovině listopadu na YouTube kanálu společnosti Colnago rozpovídala o jejich prvním setkání. To proběhlo samozřejmě na kole.
První setkání bylo náhodou
„Potkali jsme se při soustředění na tréninku, zcela náhodou. Jeho tehdejší trenér Marko Polanc musel urgentně odjet do Lublaně a nařídil chlapcům, aby se k nám připojili v tréninku. Řekli nám, že každá dívka si má vybrat jednoho z kluků, se kterým bude trénovat 30sekundové intervaly. Protože nejsem moc dobrá ve sprintu, nejprve jsem se zeptala, kdo z chlapců není dobrý sprinter. A ostýchavě se přihlásil Tadej,“ vzpomínala Žigartová už dřív pro slovinská média a nyní tuto historku zopakovala.
A dodala: „Byl v tom samozřejmě dobrý, takže jsem dost trpěla. Ale toto byl první moment, kdy jsme se potkali.“
Současně přiznala, že se na něj tehdy dívala úplně jinak. „Byl docela mladý. Já jsem o dva roky starší než on, víte. Proto jsem se v tento moment na něj dívala jako na kluka, na dítě. Takže mi chvíli trvalo, než mi došlo, že to myslí vážně,“ usmála se Žigartová.
Pár nyní pobývá v Monaku, kde společně často vyjíždí na kole, ať už je to jen na kávu, nebo na trénink. Sprinty už ale spolu nejspíš neprocvičují, v nich se Pogačar od roku 2017 výrazně zlepšil a Žigartová by tak trpěla ještě mnohem víc.
Podpora při zraněních
Vzájemně se podporují také na závodech. Žigartová nechyběla letos v Paříži, kam si Pogačar dojel pro historický pátý titul. On ji pak zase podporoval při ženské edici Tour de France, kde se snažil působit nenápadně a svolil natočit třeba i humorné video „s neznámým přítelem známé cyklistky“.
Letos si společně prožili také stinnou stránku cyklistiky, když se nejprve ošklivě zranila Žigartová v závodu Kolem Švýcarska a Pogačar, byť sám ve stejnou dobu závodil na mužské verzi tohoto etapáku, hned z cíle mířil do nemocnice zjistit, jak na tom jeho snoubenka je.
To samé v opačném gardu pak proběhlo, když se mužská světová jednička zranila a musela na operaci po pádu na španělské Vueltě. Aby toho nebylo málo, krátce poté upadla i Žigartová, závodnice celku AG Insurance-Soudal, a obnovila si zranění čelisti ze Švýcarska.
Nyní už se oba připravují na sezonu 2027.