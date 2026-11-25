Mami, nemám nohu, ale to zvládnem! Šampion Ježek odhaluje 5 talentů svého úspěchu
Představte si tu situaci. Je vám 11 let a při vážné nehodě jste právě přišel či přišla o nohu. Ležíte v nemocnici a u postele sedí vaše nešťastná máma. A vy? Nebrečíte, nefňukáte, nepropadáte beznaději. Místo toho ji uklidňujete, že všechno bude dobré. Že to společně zvládnete. A nejen to – vy tomu i věříte. Že to je pohádka? Omyl. Je to příběh nejlepšího českého paralympionika, cyklisty Jiřího Ježka. V novém podcastu Kód šampiona mluvil nejen o svém životním příběhu, ale i o talentech, které mu pomohly překonat všechny překážky.
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„Mami, nemám nohu, ale to zvládnem.“
Tuhle větu skutečně pronesl 11letý Jiří Ježek na nemocničním lůžku. Věděl, že jeho dětský sen stát se fotbalistou Sparty se právě rozplynul. Přesto začal skoro hned přemýšlet o tom, co bude dál. Kdy dostane protézu, kdy se naučí chodit a kdy se vrátí do školy mezi kamarády.
„Já jsem samozřejmě i brečel. Ale většinou jen v noci, když to nikdo neviděl,“ přiznává po 40 letech. A proč v noci? Nechtěl, aby se kvůli němu trápili rodiče a další blízcí…
Jak je možné, že takhle přemýšlelo 11leté dítě? A co má jeho tehdejší reakce společného se šesti zlatými paralympijskými medailemi, které později získal?
Právě odpovědi na podobné otázky hledá nový podcast Kód šampiona, který společně uvádějí šéfredaktor deníku Sport a webu iSport.cz Lukáš Tomek a Jan Mühlfeit, bývalý prezident evropského Microsoftu a dnes mentální kouč vrcholových sportovců.
Nejde jen o to, co jste dokázali. Ale proč
Kód šampiona se od klasických sportovních rozhovorů liší. Nechce jen znovu vyprávět, jak slavní sportovci získávali medaile, překonávali rekordy nebo poráželi soupeře.
Zajímá ho především něco jiného: Proč právě oni? Jaké osobní předpoklady jim pomohly dostat se na vrchol? A dokázali by totéž i s úplně jinou povahou?
Základem je talentový test společnosti Gallup. Ten pracuje se 34 talenty, tedy přirozenými způsoby, jakými lidé přemýšlejí, prožívají svět a hlavně jednají. A odhaluje také pět nejsilnějších stránek konkrétního šampiona.
Ty jsou ale u každého člověka jinak namíchané.
Někdo je soutěživý, někdo má silný smysl pro odpovědnost, další dokáže skvěle organizovat nebo motivovat ostatní. A někdo má přirozenou potřebu neustále pracovat a zlepšovat se.
Podle Mühlfeita není talent sám o sobě zárukou úspěchu. Je to především předpoklad, který člověk musí rozvíjet. „Teprve když pozná své silné stránky a naučí se je správně využívat, může z nich vybudovat skutečnou výhodu,“ vysvětluje.
Tohle poznání může být důležité nejen pro vrcholové sportovce, ale také pro trenéry, rodiče sportujících dětí nebo kohokoliv, kdo hledá vlastní cestu k úspěchu.
A právě Jiří Ježek je mimořádně zajímavým příkladem.
Šampion, jehož nejsilnějším talentem je empatie
Šestinásobný paralympijský vítěz rovněž podstoupil před natáčením podcastu Gallupův test.
A výsledek překvapí každého, kdo si pod elitním sportovcem představuje především bezohledného bojovníka posedlého vítězstvím. Ježkovým nejsilnějším talentem totiž není soutěživost. Na prvním místě má EMPATII – schopnost vcítit se do ostatních lidí.
Na druhém místě pak ROZVÍJENÍ DRUHÝCH, na třetím POZITIVITU. Teprve další dvě pozice obsadily výkonnostní talenty – AKTIVÁTOR a VÝKONNOST.
Právě tento neobvyklý mix také vysvětluje chování 11letého kluka, který v nemocnici uklidňuje vlastní maminku. Aktivátor se zase projevoval ve chvílích, kdy se Ježek musel rozhodovat, jakým směrem se jeho život vydá.
A výkonnost? Ta se naplno ukázala v jeho sportovní kariéře…
Ježek se k závodní cyklistice dostal až v 19 letech. V té době pracoval jako protetik, tedy člověk, který vyrábí a upravuje protézy. A právě díky této profesi potkal cyklistu Josefa Lachmana, který mu změnil život.
Rozhodl se, že bude také závodit. A když už něco dělal, chtěl to dělat naplno. Postupně začal vítězit. A nakonec se stal nejúspěšnějším paracyklistou celé historie, když získal šest zlatých medailí nejen z mistrovství světa, ale i z paralympiád.
Ani to mu ale nestačilo. „Motivovalo mě nastoupit v profipelotonu zdravých šampionů a poměřit se s nimi. A nakonec se mi to povedlo jako prvnímu hendikepovanému cyklistovi,“ popisuje Ježek, který se v jedné z etap postavil dokonce i na start slavné Tour de France.
Dva těžké úrazy. A mezi nimi neuvěřitelný život
Ježkův příběh ovšem není pouze o nezlomné vůli a sportovních triumfech.
V rozhovoru se vrací také k dramatickému pádu na mistrovství světa v roce 2014, při němž málem přišel o život. „Vlétnul jsem v hromadném spurtu do kovových plotů kousek před cílem. A když jsem se probral, viděl jsem přes roztržený hrudník své bijící srdce. A to úplně nechcete,“ popisuje moment, který zásadně ovlivnil jeho další život.
Jak se v takových chvílích zachová člověk, který celý život toužil být nejlepší, ale zároveň dostal do vínku velkou empatii k nejbližším? A může se talent, jenž vám v životě pomáhal, někdy obrátit i proti vám?
Také o tom Jiří Ježek v novém podcastu otevřeně mluví. Kód šampiona pak ukazuje, že neexistuje jediná univerzální povaha vítěze. Každý šampion má svůj vlastní kód, svou vlastní kombinaci talentů. A právě schopnost pochopit ji, rozvíjet a využívat v životě rozhoduje o tom, kam až se dostane.
Celý první díl nového podcastuKód šampiona s Jiřím Ježkem, Janem Mühlfeitem a Lukášem Tomkem nabízí nejen mimořádný sportovní příběh, ale také inspiraci pro všechny, kdo chtějí lépe poznat vlastní silné stránky.