Žhavý Super Bowl: Shakira házela zadkem, Jennifer Lopez u tyče | iSport.cz

Vloni v Atlantě, kde slavil po triumfu 13:3 nad Los Angeles Rams ikonický Tom Brady s New England Patriots, se role headlinerů chopili Maroon 5. Šeď, nuda, fanoušci kritikou nešetřili. Ale letošek? To byla jinačí jízda. Organizátoři šli na jistotu, v Miami, kde sídlí početná hispánská komunita, obsadili do hlavních rolí latinskoamerické interpretky Shakiru s Jennifer Lopez.

Obě mají ke sportu osobní vztah, manželem kolumbijské zpěvačky Shakiry je španělský fotbalový reprezentant a obránce Barcelony Gerard Piqué, JLo zase tvoří pár s bývalou baseballovou hvězdou MLB Alexem Rodriguezem, který 12 let zářil v dresu New York Yankees a celkem v MLB odehrál 22 sezon.

Rodriguez byl v Miami dokonce osobně přítomný a "party" si velmi užil.

"Nejlepší narozeninový dárek, který jsem mohla dostat, byla podpora fanoušků a můj nejúžasnější a nejpracovitější tým, stejně jako skvělí tanečníci. Slezli jsme Kilimandžáro a přepsali historii, bez vás by to nebylo možné," tweetovala po konci Super Bowlu Shakira.

