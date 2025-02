Bučení na Swiftovou při Super Bowlu. Kopnul si i Trump: Vyhnali ji pryč

Byť bučení na Taylor Swiftovou nebylo úplně jednostranné a během finále ligy amerického fotbalu NFL se americká zpěvačka dočkala i podpory, nepříznivé reakce brzy využil ve vlastní prospěch Donald Trump . Nedávno znovuzvolený americký prezident se na své sociální síti Truth Social ještě více obul do celebrity, která veřejně vystupuje proti němu.

„Jediný, kdo měl těžší noc než Kansas City Chiefs, byla Taylor Swift. Vyhnali ji ze stadionu. MAGA (Trumpovo heslo: ´Make America Great Again´) je velmi nemilosrdná!“ napsal Trump. Super Bowlu se zúčastnil jako první úřadující hlava Spojených států. Prezidentova přítomnost ještě zesílila už tak velká bezpečnostní opatření, jak uvedl server stanice CNN.

„Je to nezapomenutelný den,“ řekl Trump stanici Fox News v předtočeném rozhovoru odvysílaném několik hodin před zápasem, v němž si jako vítěze tipnul Kansas City Chiefs. Jeho favorita a obhájce titulu ale nakonec porazili Philadelphia Eagles 40:22.

Zatímco před rokem v Las Vegas po druhém triumfu Kansas City v řadě měli fanoušci možnost spatřit romantické objetí Swiftové s Trevisem Kelcem, tentokrát se nekonalo. Objevily se ovšem zvěsti, že pětatřicetiletý tahoun Chiefs ještě před finále požádal populární partnerku o ruku.

V předzápasové show uctili památku obětí teroristického útoku z 1. ledna, při němž muž v centru New Orleans s autem vjel do davu lidí slavících příchod nového roku a 14 osob zabil a dalších pět desítek zranil. Před zápasem také zpěvačka Ledisi zazpívala píseň Lift Every Voice and Sing, považovanou za černošskou hymnu.

Kromě Trumpa či Swiftové dorazila na finále NFL podle CNN řada celebrit, například americký hudebník Jay-Z, herec Kevin Coster či britský zpěvák či skladatel Paul McCartney .

Během poločasové show vystoupil rapper Kendrick Lamar s více než desetiminutovou směsí svých hitů. Byla mezi nimi i skladba Not Like Us, za niž před týdnem získal pět cen Grammy. Píseň je ale také předmětem žaloby, kterou kvůli její distribuci podal kanadský rapper Drake na nahrávací společnost Universal Music Group (UMG), a to za pomluvu a obtěžování. Drake tvrdí, že ho Lamarova skladba nepravdivě obviňuje z pedofilie a ohrožuje jeho i jeho rodinu.

Lamar na Super Bowlu svůj hit Not Like Us zarapoval, ale vypustil z něj slovo „pedofil“. K tanečnímu vystoupení se připojila i tenisová ikona Serena Williamsová. Během Lamarovy show jeden z tanečníků rozbalil kus látky, na níž byly dvě vlajky a nápisy Súdán a Gaza. Po vystoupení ho podle CNN zadržela ochranka.

Tým Philadelphia Eagles si pro tento zápas zvolil heslo Choose Love (Vyberte lásku), které se objevilo v jeho koncové zóně na hrací ploše. Podle CNN chtějí Philadelphia Eagles nový heslem připomenout několik tragických události, které nedávno postihly Spojené státy - lesní požáry v Kalifornii, teroristický útok v New Orleans, srážku letadla s vojenským vrtulníkem ve Washingtonu či pád malého letadla ve Filadelfii.