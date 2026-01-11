Rivalita všech rivalit v NFL: strkanice, ledový stisk. Fuck Packers! slavil kouč vítězů
Baník možná jednou obejme Spartu, ale v rivalitě mezi Chicago Bears a Green Bay Packers to nečekejte. Horká sobotní noc byla na úvod play off NFL svědkem gigantického střetu. Chicago dovedlo k vítězství 31:27 zápas, v němž prohrávalo o osmnáct bodů, a jeho kouč Ben Johnson si to pořádně vychutnal.
Poražený trenér Matt LaFleur si to rázoval na chicagském Soldier Field a bylo na něm, aby nabídnul ruku vítěznému soupeři. Ben Johnson ji však strpěl jen na malý moment jako kus ledu a pokračoval dál v tlačenici. A po zápase v šatně se s tím vůbec nepáral. „Fuck Packers!“ křičel za souhlasného halasu svého týmu.
V úvodním wild card kole NFL vyvřela naplno víc než stoletá rivalita mezi velkými značkami i osobní animosita mezi jejich hlavními kouči.
LaFleur prožil snovou první půli, v níž ofenziva vedená quarterbackem Jordanem Lovem nasbírala 21 bodů oproti zoufalým třem domácího týmu. Ještě na začátku čtvrté čtvrtiny znělo skóre 21:6 pro Packers. V tu chvíli ale už Chicago chystalo svou tradiční závěrečnou vzpouru, kterou je v téhle sezoně proslulé. Quarterback Bears Caleb Williams, jednička předloňského draftu, dovedl svůj tým k bezprecedentním 25 bodům ve čtvrté čtvrtině a zápas skončil vítězstvím Chicaga 31:27.
„V tuhle chvíli je to naše identita,“ řekl Johnson k dalšímu fantastickému finiši svého týmu. „Někteří lidé říkají, že to není udržitelné. Nevím. Hrajeme tak celý rok a přichází to ve velkých chvílích. Jde o odolnost a vědomí, že ve čtvrté čtvrtině jsme jako fotbalový tým nejlepší.“
Williams v poslední čtvrtce řídil tři drivy zakončené touchdownem. Packers se proti valící katastrofě zmohli ještě necelých sedm minut před koncem, kdy Love poslal míč na receivera Matthewa Goldena, který prokličkoval obranou jak v počítačové hře a Packers vedli 27:16.
Pak však kicker Brandon McMannus neuspěl při pokusu o extra point a jedenáctibodový náskok Green Bay nestačil. Williams stihnul ještě dvě touchdownové přihrávky a pak si na lavičce oddechl, když útok Packers v zoufalém závěrečném drivu nedoručil poslední změnu skóre.
„Není to náhoda,“ řekl Williams. „Není to tak, že by se to stalo a my měli štěstí. Letos jsme to dokázali několikrát. Ukázalo se, že ve druhém poločase jsme skvělý tým.“
Rivalita trvající přes 100 let
Dramatickým závěrem vyvrcholil očekávaný střet, před nímž atmosféra vařila jako v kotli. Rivalita mezi těmito dvěma kluby má nejdelší historii v celé NFL. Poprvé spolu hrály v roce 1921 a v současnosti se každý rok dvakrát potýkají v rámci divize NFC North.
„Abych byl upřímný, docela jsem si užil porazit Matta LeFleura dvakrát v roce,“ usmíval se před sezonou Johnson v připomínce svého minulého angažmá v Detroitu, kde do loňska působil jako ofenzivní koordinátor.
Další koření přidal los NFL, který oba rivaly svedl dvakrát v závěrečných týdnech základní části, Packers i Bears doma zvítězili. Před sobotním střetem v play off došlo na hřišti k potyčce mezi hráči obou stran, kterou museli klidnit rozhodčí. Hráče Chicaga naštvala sebevědomá slova Jeffa Hafleyho, defenzivního koordinátora Packers, který novinářům v Green Bay garantoval, že se s nimi znovu uvidí před zápasem druhého kola play off.
„Před zápasem nás to dostalo do varu,“ řekl Kevin Byard III, safety Chicaga.
Bears postoupili do divizního kola, kde už na soupeře čekají Seattle Seahawks jako šampioni základní části konference NFC. V něm jsou i Los Angeles Rams, kteří v dalším thrilleru úvodu play off otočili zápas na hřišti Carolina Panthers a zvítězili 34:31.