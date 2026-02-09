Super Bowl: titul na Temné straně a vzkaz Trumpovi. Láska je silnější než nenávist
Velké tituly vyhrává obrana, potvrdilo se opět. Defenzivní linie Seattlu Seahawks přezdívaná „Temná strana“ dominovala šedesátému ročníku Super Bowlu a městu ze severozápadního koutu USA přinesla druhou Lombardiho trofej v dějinách. Po direktivním představení, jehož bodový příděl obstarali kopáč Jason Meyers a MVP finále, runningback Kenneth Walker, zdolal Seattle New England Patriots 29:13.
V roce 2014 to byla obávaná „Legie zkázy“, takřka neprostupný obraný val s defenzivními hvězdami Richardem Shermanem a Kamem Chancellorem, který dovedl Seahawks k prvnímu titulu. Po dvanácti letech mají své následovníky v podobě „Temné strany“, jak se přezdívá současné obraně Seattlu.
Ta v kalifornské Santa Claře zhasla světla pro útočné snažení New England Patriots jedním z nejdominantnějších defenzivních představení v dějinách Super Bowlu. Šestkrát sackovala (složila na zem) mladého quarterbacka Draka Maye, vynutila si tři ztráty míče soupeře a po jedné dokonce skórovala obranný touchdown, o nějž se postaral Uchenna Nwosu. Patriots připsali své první body zápasu až v poslední čtvrtině, kdy byl duel již prakticky rozhodnutý.
„Dnes večer jsme šli na temnou stranu. Milujeme naše hráče – oni to dokázali. Oni tomu dali život,“ slavil trenér Seahawks Mike Macdonald. „Dokázali jsme to. Moc děkuji celé naší útočné lajně, která mi to ulehčila, ale fanoušci, prosím, pořádně oceňte naši obranu. Ta byla neskutečná,“ řekl vítězný quarterback Sam Darnold při přebírání trofeje šampionů.
Pro osmadvacetiletého borce a někdejší trojku draftu představoval zisk trofeje Vince Lombardiho vykoupení. Seattle je jeho pátým týmem za osm let kariéry v NFL, během níž se z velké naděje proměnil v odepsaného. Pronásledoval ho i výrok ze sezony 2019, kdy po tragickém výkonu v dresu New York Jets právě proti Patriots prohlásil, že viděl duchy. Nyní démony před 71 tisíci diváky na stadionu včetně sportovních celebrit jako Roger Federer vymítil.
Spolehlivým výkonem bez chyb, který však na zisk ceny pro nejužitečnějšího hráče finále nestačil. Tím byl zvolen Kenneth Walker jako první runningback za posledních 28 let. Walker naběhl 135 yardů a dalších 26 yardů přidal po zachycení přihrávky vzduchem, čímž připravil skórovací pozice pro kopáče Jasona Myerse. Ten pěti přesnými kopy z pěti pokusů zařídil celkem 17 bodů vítězů a vytvořil rekord Super Bowlu.
Halftime show obstaral čerstvý držitel Grammy
Na rozdíl od loňského ročníku tentokrát nedorazil prezident Donald Trump. Oficiálně kvůli velké vzdálenosti San Francisca od Washingtonu, skutečné důvody zřejmě ležely jinde. Prezidentovi poradci se obávali, že v silně liberální Kalifornii bude vypískán, navíc se netajil kritikou interpretů vybraných pro největší sportovní den v USA. Kapela Green Day, protagonisté předzápasového vystoupení i hvězda halftime show, portorický raper Bad Bunny, patří mezi odpůrce jeho administrativy. Trump posléze nepřekvapivě označil show na sociálních sítích za jednu z nejhorších vůbec.
Byl v silné menšině. Třináctiminutové vystoupení nejstreamovanějšího umělce současnosti a čerstvého držitele hudební ceny Grammy Bad Bunnyho prodchnulo stadion latinsko-americkými rytmy a kulturou. Doprovodila ho mimo jiné i Lady Gaga a halftime show sklízela nadšené recenze. Nedošlo při ní k otevřeným antitrumpovským projevům, velký vzkaz svítící s koncem show nad stadionem byl ale všeříkající: Jediná věc silnější než nenávist je láska.
Poslední vítězové Super Bowlu