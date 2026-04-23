Aférka trenéra s novinářkou? Kráska dala výpověď, kouč měl těžké vysvětlování
O jedničce draftu NFL, který v Pittsburghu začíná v noci na pátek (2:00, PP Nova Sport 5), je zřejmě jasno předem, šťávu tradiční velkolepé show ale mimo jiné dodává skandální aféra. Jejími účastníky jsou oceňovaný kouč Mike Vrabel z New England Patriots a novinářka Diana Russiniová. Skandál rozjely fotografie, na nichž oba vypadají jako romantický pár.
Na jednom snímku se drží za ruce, na dalším spolu v plavkách uvolněně konverzují na baru. A protože patří Mike Vrabel i Diana Russiniová ke známým osobnostmem cirkusu NFL a navíc jsou oba sezdaní s jinými partnery, společenská stránka New York Post si jejich zveřejnění nenechala uniknout.
„Fotky ukazují úplně nevinnou interakci a jakékoli tvrzení o opaku je směšné,“ reagoval Vrabel. Když však v úterý předstoupil před novináře na tiskovce Patriots před čtvrtečním začátkem draftu, připustil, že za sebou nemá úplně veselé chvíle.
„Měl jsem několik obtížných rozhovorů s lidmi, na kterých mi záleží – s rodinou, vedením klubu, trenéry i hráči. Byly to pozitivní a plodné rozhovory,“ uvedl. Vrabel a Russiniová byli na snímcích zachyceni v hotelu pro dospělé v Arizoně, nedaleko od Phoenixu, kde se na přelomu března a dubna konala tradiční setkání bossů všech klubů NFL.
Oba aktéry kauza zachytila na vrcholu jejich profesionálních kariér. Vrabel jako hráč třikrát vyhrál s Patriots Super Bowl. V minulé sezoně se do klubu vrátil jako hlavní kouč a hned zazářil. Jeden z nejhorších týmů ročníku 2024 pomocí agresivního chování na volném trhu a quarterbacka Drakea Maye přetvořil v mužstvo, které si zahrálo v Super Bowlu. Přestože dostal New England v titulovém zápase nařezáno od Seattlu, Vrabel byl oceněn titulem Trenér roku.
Russiniová patří k elitním novinářům, kteří se zabývají americkým fotbalem. Deset let pracovala v ESPN a od roku 2023 byla jednou z tváří platformy The Athletic, kterou v roce 2022 za 550 milionů dolarů převzaly The New York Times.
Pro oba má kauza nepříjemné důsledky, přestože popírají, že by se provinili něčím nepatřičným. Russiniová podala výpověď a Vrabel musel věc vysvětlovat v klubu. Před úterní tiskovkou si dal záležet, aby si nejdřív promluvil s hráči.
„Věříme, že k tomu, abychom byli úspěšní na hřišti i mimo něj, je třeba činit správná rozhodnutí. To se týká i mě. Začíná to u mě,“ řekl Vrabel. „Nikdy nechceme, aby naše činy měly negativní dopad na tým. Týmu jsem odpověděl na určité otázky. Necháme si to pro sebe.“
Teď Vrabela čekají důležité tři dny na draftu, který se po dlouhých 79 letech vrací do Pittsburghu. Tradiční výběr univerzitních talentů se v minulosti skoro půl století konal v Radio City Musical Hall na newyorské Broadwayi. Od roku 2015 ale draft cestuje po Spojených státech a díky neustávající mediální masáži se z něho stává stále populárnější akce.
Ačkoli se liší metodiky měření, z draftu se stal mamutí podnik. Detroit hlásil v roce 2024 za tři dny 750 000 návštěvníků, v Green Bay bylo loni 600 000 lidí. A podobný nával čekají i v Pittsburghu, kde bude pro akci vyhrazená čtvrť North Shore v okolí Acrisure Stadium, kde hrají NFL místní Steelers, a PNC Parku, sídla baseballových Pirates.
Hlavní atrakcí třídenního spektáklu je čtvrteční první kolo, které tentokrát postrádá hlavní drama. Všeobecně se očekává, že Las Vegas Raiders si z prvního místa vyberou quarterbacka Fernanda Mendozu.
Šílenství v Pittsburghu
Draft NFL se do Pittsburgu vrací poprvé od roku 1947 v éře, kdy je výběru nejlepších univerzitních hráčů obřím zábavným spektáklem. Ve čtvrti North Shore jsou připraveni na rekordní cifry přihlížejících. „Začíná to tady vřít. Přijíždí víc a víc lidí. Město je už takhle hodně zaměřené na sport, neumím si představit, co se bude o víkendu na draftu dít. Bude to šílené,“ řekl pro USA Today Sports receiver Michael Pittman Jr., který se po přestupu přistěhoval do centra města.
Šestkrát double
New York Giants se díky pondělní výměně defenzivního linemena Dextera Lawrence do Cincinnati za desátý výběr zařadili do skupinky týmů, které budou mít v letošním draftu dva picky v prvním kole. Dalšími kluby jsou Dolphins, Cowboys, Chiefs, Browns a Jets. Giants jsou ale jediní, kdo drží dva výběry v top ten. Kromě desítky mají i svou pětku.
Jeden quarterback
Na draftu většinou nejrychleji mizí quarterbeci, letošní rok je ale specifický. Podle většiny expertů patří do elitní třídy letos jenom Fernando Mendoza, kterého si velmi pravděpodobně vyberou Las Vegas Raiders na jedničce. O další rozehrávače by takový zájem být neměl, ačkoli Ty Simpson by v některých odhadech mohl být koncem prvního kola vybrán.
Až za rok
Mezi experty převažuje názor, že letošnímu draftu schází hvězdná kvalita. Týmy, které nemají quarterbacka, se cíleně soustředí na příští sezonu. Zdá se, že draft v roce 2027 bude kvalitními quarterbacky nabitý. Měli by mezi ně patřit Dante Moore, CJ Carr, Julian Sayin nebo Arch Manning, synovec slavných Peytona a Eliho Manningů.
Špatná interview
Makai Lemon patří k nejtalentovanějším wide receiverům k mání a v mock draftech se pohybuje hodně vysoko. Jeho pozice se ale zhoršila poté, co během dovednostního festivalu NFL combine při rozhovoru se zástupci týmů působil arogantně a nezaujatě. Jednou z nejzajímavějších otázek draftu je, jestli Lemon půjde rychle ze hry, nebo ho špatné známky z rozhovorů odsunou dolů.
Strop pro Lovea
Mezi oceňované prospekty patří running back Jeremiyah Love, který na univerzitě Notre Dame dvakrát naběhal přes 1000 yardů za sezonu a za dva roky nasbíral čtyřicet touchdownů. Jeho pozice sice nepatří mezi na draftu preferované, Loveovo renomé je však silné. Může být vybrán jako nejlepší running back od Saquona Barkleyho, kterého v roce 2018 vzali Giants jako druhého.