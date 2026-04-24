Expert k překvapení draftu NFL: Hlava mi to nebere... Co čeká nevěrného kouče?

Trenér New England Patriots Mike Vrabel
Vrabel a Russiniová byli na snímcích zachyceni v hotelu pro dospělé v Arizoně
Reporterérka Dianna Russini
Osm výměn opepřilo dramatické první kolo draftu NFL. Před 320 000 diváky v Pittsburghu vybrali Las Vegas Raiders jako číslo 1 quarterbacka Fernanda Mendozu. Show rozčísli Los Angeles Rams nečekaným pickem dalšího quarterbacka Ty Simpsona. Kouč Mike Vrabel z Patriots opustí draft před koncem kvůli urovnávání situace po aféře s novinářkou.

Bomba přišla na čísle třináct. Většina odborníků se shodovala, že v tomhle draftu je jenom jeden pořádný quarterback, který zmizel ze hry jako první. Rams šli ale proti proudu a cenný výběr prvního kola investovali do Ty Simpsona, rozehrávače s jistým potenciálem, který má ale za sebou jedinou univerzitní sezonu. Navíc ho do týmu přivedli jako náhradníka k hvězdě Matthewovi Staffordovi.

„Nalejme si čistého vína, je to Matthewův tým,“ zdůraznil Sean McVay, kouč Rams.

Oceňovaný draft guru Mel Kiper Jr. se hodnocení univerzitních hvězd věnuje celou kariéru, ale tohle rozhodnutí těžko chápal. „Bylo to skutečné překvapení. To mi prostě hlava nebere,“ uvedl Kiper na ESPN.

Kromě toho, že se Mendoza stane jedničkou, byl letošní draft považován za obtížně předvídatelný a to se taky potvrdilo. První rozhodnutí mimo všeobecné očekávání udělali na trojce Arizona Cardinals, když vzali Jeremiyaha Lovea, running backa s přesahem kreativní ofenzivní zbraně.

Potom do atmosféry řízli Kansas City Chiefs. Nedávní trojnásobní šampioni Super Bowlu měli vysoký devátý výběr po unikátní slabší sezoně, v níž doplatili na zranění quarterbacka Patricka Mahomese. V touze po svém hráči zorganizovali trade s Clevelandem a na šestce vybrali nejlepšího cornerbacka draftu Mansoora Delanea.

Cleveland Browns si spokojeně došli pro ofenzivního tackla Spencera Fana. Posunem dozadu přišli o možnost vzít si receivera Jordyna Tysona, jehož bratr hraje Jaylon hraje v Clevelandu basketbal v NBA za Cavaliers. Předtím, než byl povolán na podium, Jordyn Tyson svého bratra sledoval na tabletu během zápasu play off v Torontu.

Kiper označil za vítěze draftu Raiders a Cardinals, kteří si vybrali jím nejvíc oceňované hráče. Pochválil i Cleveland, který kromě Fana získal i receivera KC Conceptiona.

Na draftu bylo šest klubů, které měly na začátku dne díky výměnám dva výběry. New York Jets však končili večer hned s třemi novými hráči. Na dvojce ukázali na pass rushera Davida Baileyho, na šestnáctce vybrali tight enda Kenyona Sadiqa. A pak obětovali své dva pozdější picky, aby se vrátili do prvního kola pro receivera Omara Coopera Jr.

Jets tak zopakovali svůj kousek z roku 2022 a tři možnosti výběru v prvním kole mají i v příštím roce.

Řeší se aféra úspěšného kouče

Jedním z témat draftu je i situace Mikea Vrabela, úspěšného trenéra New England Patriots, který čelí důsledkům aféry s novinářkou Diannou Russiniovou.

První zveřejněné snímky označil před dvěma týdny za zcela nevinné a vyvozování cokoli dalšího za směšné. Od té doby se ale dostal pod ještě větší tlak. Absolvoval hovory s rodinou, zástupci Patriots i hráči a oznámil, že draft v Pittsburghu opustí ještě před jeho sobotním koncem, což je hodně nestandardní krok. Vrabel vysvětlil, že vyhledal odbornou pomoc a bude se s rodinou věnovat řešení své osobní situace.

V den draftu se skandál rozhořel ještě víc, když New York Post zveřejnil další společné fotky Vrabela s Russiniovou. Tentokrát je zachycovaly při intimní interakci v baru a navíc pocházejí už z roku 2020, což naznačuje, že byl jejich vztah dlouhodobý.

Patriots patřili na draftu k aktivním týmům. S divizním rivalem Buffalem se dohodli na výměně, která jim přinesla posun o tři místa nahoru a ofenzivního linemana Caleba Lomu.

Draft NFL

Poř.

Hráč

Pozice

Tým

1

Fernando Mendoza

quarterback

Las Vegas Raiders

2

David Bailey

pass rusher

New York Jets

3

Jeremiyah Love

running back

Arizona Cardinals

4

Carnell Tate

wide receiver

Tennessee Titans

5

Arvell Reese

linebacker

New York Giants

6

Mansoor Delane

cornerback

Kansas City Chiefs

7

Sonny Styles

linebacker

Washington Commanders

8

Jordyn Tyson

wide receiver

New Orleans Saints

9

Spencer Fano

ofenzivní tackle

Cleveland Browns

10

Francis Mauigoa

ofenzivní tackle

New York Giants

11

Caleb Downs

safety

Dallas Cowboys

12

Kadyn Proctor

ofenzivní tackle

Miami Dolphins

13

Ty Simpson

quarterback

Los Angeles Rams

14

Olaivavega Ioane

guard

Baltimore Ravens

15

Rueben Bain Jr.

pass rusher

Tampa Bay Buccaneers

16

Kenyon Sadiq

tight end

New York Jets

17

Blake Miller

ofenzivní tackle

Detroit Lions

18

Caleb Banks

defenzivní tackle

Minnesota Vikings

19

Monroe Freeling

ofenzivní tackle

Carolina Panthers

20

Makai Lemon

wide receiver

Philadelphia Eagles

21

Max Iheanachor

ofenzivní tackle

Pittsburgh Steelers

22

Akheem Mesidor

pass rusher

Akheem Mesidor

23

Malachi Lawrence

pass rusher

Dallas Cowboys

24

KC Conception

wide receiver

Cleveland Browns

25

Dillon Thieneman

safety

Chicago Bears

26

Keylan Rutledge

guard

Houston Texans

27

Chris Johnson

cornerback

Miami Dolphins

28

Caleb Lomu

ofenzivní tackle

New England Patriots

29

Peter Woods

defenzivní tackle

Kansas City Chiefs

30

Omar Cooper Jr.

wide receiver

New York Jets

31

Keldric Faulk

pass rusher

Tennessee Titans

32

Jadarian Price

running back

Seattle Seahawks

Doporučujeme

Články z jiných titulů