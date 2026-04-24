Expert k překvapení draftu NFL: Hlava mi to nebere... Co čeká nevěrného kouče?
Osm výměn opepřilo dramatické první kolo draftu NFL. Před 320 000 diváky v Pittsburghu vybrali Las Vegas Raiders jako číslo 1 quarterbacka Fernanda Mendozu. Show rozčísli Los Angeles Rams nečekaným pickem dalšího quarterbacka Ty Simpsona. Kouč Mike Vrabel z Patriots opustí draft před koncem kvůli urovnávání situace po aféře s novinářkou.
Bomba přišla na čísle třináct. Většina odborníků se shodovala, že v tomhle draftu je jenom jeden pořádný quarterback, který zmizel ze hry jako první. Rams šli ale proti proudu a cenný výběr prvního kola investovali do Ty Simpsona, rozehrávače s jistým potenciálem, který má ale za sebou jedinou univerzitní sezonu. Navíc ho do týmu přivedli jako náhradníka k hvězdě Matthewovi Staffordovi.
„Nalejme si čistého vína, je to Matthewův tým,“ zdůraznil Sean McVay, kouč Rams.
Oceňovaný draft guru Mel Kiper Jr. se hodnocení univerzitních hvězd věnuje celou kariéru, ale tohle rozhodnutí těžko chápal. „Bylo to skutečné překvapení. To mi prostě hlava nebere,“ uvedl Kiper na ESPN.
Kromě toho, že se Mendoza stane jedničkou, byl letošní draft považován za obtížně předvídatelný a to se taky potvrdilo. První rozhodnutí mimo všeobecné očekávání udělali na trojce Arizona Cardinals, když vzali Jeremiyaha Lovea, running backa s přesahem kreativní ofenzivní zbraně.
Potom do atmosféry řízli Kansas City Chiefs. Nedávní trojnásobní šampioni Super Bowlu měli vysoký devátý výběr po unikátní slabší sezoně, v níž doplatili na zranění quarterbacka Patricka Mahomese. V touze po svém hráči zorganizovali trade s Clevelandem a na šestce vybrali nejlepšího cornerbacka draftu Mansoora Delanea.
Cleveland Browns si spokojeně došli pro ofenzivního tackla Spencera Fana. Posunem dozadu přišli o možnost vzít si receivera Jordyna Tysona, jehož bratr hraje Jaylon hraje v Clevelandu basketbal v NBA za Cavaliers. Předtím, než byl povolán na podium, Jordyn Tyson svého bratra sledoval na tabletu během zápasu play off v Torontu.
Kiper označil za vítěze draftu Raiders a Cardinals, kteří si vybrali jím nejvíc oceňované hráče. Pochválil i Cleveland, který kromě Fana získal i receivera KC Conceptiona.
Na draftu bylo šest klubů, které měly na začátku dne díky výměnám dva výběry. New York Jets však končili večer hned s třemi novými hráči. Na dvojce ukázali na pass rushera Davida Baileyho, na šestnáctce vybrali tight enda Kenyona Sadiqa. A pak obětovali své dva pozdější picky, aby se vrátili do prvního kola pro receivera Omara Coopera Jr.
Jets tak zopakovali svůj kousek z roku 2022 a tři možnosti výběru v prvním kole mají i v příštím roce.
Řeší se aféra úspěšného kouče
Jedním z témat draftu je i situace Mikea Vrabela, úspěšného trenéra New England Patriots, který čelí důsledkům aféry s novinářkou Diannou Russiniovou.
První zveřejněné snímky označil před dvěma týdny za zcela nevinné a vyvozování cokoli dalšího za směšné. Od té doby se ale dostal pod ještě větší tlak. Absolvoval hovory s rodinou, zástupci Patriots i hráči a oznámil, že draft v Pittsburghu opustí ještě před jeho sobotním koncem, což je hodně nestandardní krok. Vrabel vysvětlil, že vyhledal odbornou pomoc a bude se s rodinou věnovat řešení své osobní situace.
V den draftu se skandál rozhořel ještě víc, když New York Post zveřejnil další společné fotky Vrabela s Russiniovou. Tentokrát je zachycovaly při intimní interakci v baru a navíc pocházejí už z roku 2020, což naznačuje, že byl jejich vztah dlouhodobý.
Patriots patřili na draftu k aktivním týmům. S divizním rivalem Buffalem se dohodli na výměně, která jim přinesla posun o tři místa nahoru a ofenzivního linemana Caleba Lomu.
Draft NFL
Poř.
Hráč
Pozice
Tým
1
Fernando Mendoza
quarterback
Las Vegas Raiders
2
David Bailey
pass rusher
New York Jets
3
Jeremiyah Love
running back
Arizona Cardinals
4
Carnell Tate
wide receiver
Tennessee Titans
5
Arvell Reese
linebacker
New York Giants
6
Mansoor Delane
cornerback
Kansas City Chiefs
7
Sonny Styles
linebacker
Washington Commanders
8
Jordyn Tyson
wide receiver
New Orleans Saints
9
Spencer Fano
ofenzivní tackle
Cleveland Browns
10
Francis Mauigoa
ofenzivní tackle
New York Giants
11
Caleb Downs
safety
Dallas Cowboys
12
Kadyn Proctor
ofenzivní tackle
Miami Dolphins
13
Ty Simpson
quarterback
Los Angeles Rams
14
Olaivavega Ioane
guard
Baltimore Ravens
15
Rueben Bain Jr.
pass rusher
Tampa Bay Buccaneers
16
Kenyon Sadiq
tight end
New York Jets
17
Blake Miller
ofenzivní tackle
Detroit Lions
18
Caleb Banks
defenzivní tackle
Minnesota Vikings
19
Monroe Freeling
ofenzivní tackle
Carolina Panthers
20
Makai Lemon
wide receiver
Philadelphia Eagles
21
Max Iheanachor
ofenzivní tackle
Pittsburgh Steelers
22
Akheem Mesidor
pass rusher
Akheem Mesidor
23
Malachi Lawrence
pass rusher
Dallas Cowboys
24
KC Conception
wide receiver
Cleveland Browns
25
Dillon Thieneman
safety
Chicago Bears
26
Keylan Rutledge
guard
Houston Texans
27
Chris Johnson
cornerback
Miami Dolphins
28
Caleb Lomu
ofenzivní tackle
New England Patriots
29
Peter Woods
defenzivní tackle
Kansas City Chiefs
30
Omar Cooper Jr.
wide receiver
New York Jets
31
Keldric Faulk
pass rusher
Tennessee Titans
32
Jadarian Price
running back
Seattle Seahawks