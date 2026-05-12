Evropa znovu v Ďolíčku, Lions přivítají dánského soupeře. Hrozí field goaly tramvaji?
Do vršovického Ďolíčku se vrací významná evropská soutěž. Zatím ji nebudou hrát Klokani, ale tým amerického fotbalu Prague Lions, který začátkem června v prvním domácím zápase nové ligy EFA přivítá dánský Nordic Storm.
Bohemians si museli před třemi lety pro zápas s Bodø/Glimt vypůjčit Letnou, pro Prague Lions je ale naopak jejich útulný stadion vhodným místem pro start nové éry.
„Ďolíček je nádherný, Bohemians mají skvělé fanoušky. Věřím, že se pro nás stane cool místem,“ řekl Mason Parker, šéf a generální manažer Lions, kteří dosud hráli na Žižkově. „Milujeme to tam, ale chceme růst. Stadion Bohemians je větší. Vyhovuje našemu plánu připravit pro fanoušky plnohodnotný game day zážitek včetně předzápasové fan zony.“
Vršovický stánek nabízí větší kapacitu i možnou zajímavou budoucnost v modernizovaném Ďolíčku. Přestavba je však teprve v úvodní fázi. Na jižní straně stadionu se od loňského léta rekonstruovala odpadní stoka a v současnosti je za brankou vykopaná zemina s dřevěnými milánskými stěnami. Během jarních zápasů Klokanů už se stalo, že míč ze hřiště skončil na nedaleké tramvajové zastávce. Může to hrozit znovu při vysokých field goalech během utkání amerického fotbalu?
„Byl jsem tam na zápase Bohemians se Spartou a byla tam velká díra. Ale i na Žižkově může skončit míč na terase,“ usmívá se Parker. „Pořád je to velmi krásný stadion. Musíme popřemýšlet, asi tam dáme síť.“
Lions během sezony budou dál hrát na Žižkově, v Ďolíčku půjde o atraktivní test. 7. června se zde v prvním domácím utkání sezony utkají s Nordic Storm, kteří se v minulé sezoně dostali do semifinále ligy ELF. Na finálový zápas mezi Stuttgartem a Vídní přišlo do bundesligové MHP Areny 37 000 fanoušků.
Cílem je postoupit do čtyřčlenného play off
Minulá soutěž byla v pauze přetvořena do nové ligy EFA, která je dalším stupněm rozvoje amerického fotbalu v Evropě. Lions jsou jejími zakládajícími členy. Parker věří, že je pravý čas pro další boom sportu v Evropě. Už proto, že o zápasy NFL, které se každoročně na kontinentu pořádají, je obrovský zájem. Blíží se taky olympijské hry v Los Angeles, na jejichž programu je poprvé v historii flag football.
„Já jsem hrál i soccer. Po zápase Slavia – Sparta silně cítím s hráči, kteří přišli o vítězství kvůli jednání svých fanoušků,“ řekl Parker. „Americký fotbal je jiný. Když se začíná, nemusíte sedět na místě, protože zápas je dlouhý. Je to přátelské, rodinné prostředí. V Ďolíčku budeme mít i pivní stan.“
Lions čeká deset zápasů v základní části a jejich cílem bude postoupit do čtyřčlenného play off, které začíná srpnovým semifinálovým víkendem Big 4 ve Frankfurtu.
„Myslíme to vážně, je to tým, který má šanci ligu vyhrát. S týmem jsme velmi spokojení, je to opravdové mužstvo,“ pochvaluje si Parker.
Velkou posilou Lions je americký quarterback Jaylon Henderson, dvojnásobný šampion německé ligy GFL. Dalšími hvězdami jsou wide receiver William Patterson, ofenzivní lineman Jasper Friis nebo český running back Adam Žouželka.
Všechny zápasy Lions bude vysílat televize Sporty TV, utkání ligy EFA budou k dispozici i na Youtube.
Pražské zápasy Lions
- 7. června Lions - Nordic Storm, Ďolíček (13:00)
- 11. července Lions - Paris Musketeers, Žižkov (16:00)
- 19. července Lions - Munich Ravens, Žižkov (13:00)
- 2. srpna Lions - Raiders Tirol, Žižkov (13:00)
- 9. srpna Lions - Frankfurt Galaxy, Žižkov (13:00)