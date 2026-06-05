Americký fotbal v Ďolíčku? Bude barbecue i quarterback à la Rodgers
Kdysi sem spadla bomba, zpívala tady Tina Turner, zrodil se zde vršovický dloubák. A v neděli se ve staroslavném Ďolíčku poprvé bude hrát i americký fotbal. Prague Lions se v evropské lize EFA utkají s dánským týmem Nordic Storm a slibují unikátní zážitek pro fanoušky. „Ďolíček jsme si vybrali pro jeho neuvěřitelnou atmosféru,“ uvedl klubový ředitel Mason Parker.
Místo Aleše Čermáka či Davida Lischky to tentokrát bude on, kdo na stadionu Bohemians ponese na ramenou naděje domácího týmu. Americký quarterback Jaylon Henderson v kariéře zažil dvě titulové sezony v Německu, zahrál si i v Japonsku, kde se plynně naučil řeč. V minulé sezoně v Paříži potkal slavného trenéra Jacka del Ria, který má za sebou desetiletí jako hlavní trenér v NFL. A teď si zahraje na ikonickém vršovickém stadionu.
„Moje cesta mě zavedla na místa, o kterých jsem si nikdy nemyslel, že je uvidím,“ usmívá se Henderson.
Pochází z Texasu a americký fotbal začal hrát už v pěti letech. Na univerzitě hrál za Boise State se stadionem pro téměř čtyřicet tisíc lidí. V roce 2019 nasázel dvanáct touchdownů a byl zvolen MVP finálového zápasu své konference. Na draft to nestačilo, a tak začal pracovat jako finanční poradce.
„Byl jsem hodně mladý, neměl jsem moc peněz. Ostatní manažeři mě hodně naučili, jak se starat o své peníze i peníze dalších lidí. Je to schopnost, kterou si s sebou nesu dál. Ale pak jsem se začal nudit. Zjistil jsem, že bych pořád chtěl hrát fotbal,“ vysvětluje Henderson.
Vrátil se v halové lize, pak přišlo roční angažmá v Japonsku a angažmá v Postupimi, s níž dvakrát vyhrál německý titul.
„Jsem velký fanoušek Aarona Rodgerse. Je skvělý technik. Rozumí biomechanice těla, jak dát míči co nejvíc energie, aniž by musel tolik energie vydat. Snažil jsem se vymodelovat svůj vlastní styl podle něj,“ líčí Henderson s odkazem na legendárního quarterbacka, který se letos rozloučí s kariérou.
V neděli od jedné se klíčový muž Prague Lions postaví na trávník Ďolíčku, který bude poprvé v historii v desetiyardových odstupech nalajnován pro americký fotbal. Místo klasických branek budou pod tradičním bohemáckým kotlem pod topoly i na druhé straně u tramvajové zastávky háčka pro americký fotbal.
„Ďolíček jsme si vybrali pro jeho neuvěřitelnou atmosféru a pevné místo v pražské sportovní historii,“ uvedl Parker. „Tento úvodní domácí zápas je jedinečnou příležitostí přivést profesionální americký fotbal na legendární místo a ukázat novým divákům, proč je tento sport naživo tak strhujícím zážitkem.“
Pravidla amerického fotbalu nejsou tak složitá, jak se může na první pohled zdát. Cílem je dostat šišatý kožený míč do endzony buď touchdownem (6 bodů) nebo field goalem (3 body). Po touchdownu se pak provádí kop pro extra point.
Útok má při pokaždé čtyři možnosti (takzvané downy), jak překonat deset yardů. Při čtvrtém downu hrozí ztráta míče, a tak se většinou vrací míč kopem co nejdál od vlastní endozny. Tomu se říká punt.
Parker převzal Lions před dvěma lety s vizí vytěžit ze stále rostoucího evropského boomu NFL rozvoj i pro kontinentální soutěž. Klub většinou hraje domácí zápasy na Žižkově, pro první zápas aktuální sezony ale pořádá speciální akci v Ďolíčku. Fanoušci si vyzkouší autentický program zápasu amerického fotbalu včetně barbecue, pivního stanu, hudby či soutěží pro děti.
„Tohle je přesně ten typ události, o kterém hráči a trenéři sní,“ těší se James Brooks, hlavní kouč Lions. „Zahrát si na ikonickém stadionu v našem vlastním městě, před energickým domácím publikem, nastavuje naší sezoně vysokou laťku.“
Pražské zápasy Lions
- 7. června Lions - Nordic Storm, Ďolíček (13:00)
- 11. července Lions - Paris Musketeers, Žižkov (16:00)
- 19. července Lions - Munich Ravens, Žižkov (13:00)
- 2. srpna Lions - Raiders Tirol, Žižkov (13:00)
- 9. srpna Lions - Frankfurt Galaxy, Žižkov (13:00)