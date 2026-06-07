Americký fotbal v Ďolíčku: Lidi se bavili. Co řekl šéf Bohemky o trávníku?
Bylo to atraktivní propojení dvou světů. Ve vršovickém Ďolíčku se odehrál premiérový zápas amerického fotbalu. Domácí Prague Lions v zápase evropské ligy EFA prohráli s kodaňským Nordic Strom 14:40, ale hlavní tribuna byla skoro plná. „Společná budoucnost by tady mohla být,“ řekl Darek Jakubowicz, ředitel fotbalových Bohemians.
Všechno bylo podobné jako při lize, ale zároveň trochu jiné. Kromě tradičního piva a vyhlášených klobás se podávaly i hamburgery gin s tonikem. Pro děti byl k dispozici skákací hrad a stánek s malováním na obličej.
„Fandíme Bohemce, tak jsme v Ďolíčku a jdeme se podívat na Prague Lions. O americkém fotbalu nevíme téměř nic, ale jsme zvědaví,“ řekl Jaroslav Novotný, držitel permanentky Bohemians, který na zápas vzal i svého vnuka Kryštofa.
Ďolíček opět osvědčil svou parádní atmosféru. Strmá hlavní tribuna byla zaplněná přibližně ze dvou třetin a na hřiště se valil hluk z publika. Nejvíc si zavýskalo při interceptions Jana Krse a Kena Hikeho, který ve čtvrté čtvrtině donesl míč pro první touchdown Lions. Ten druhý přidal po zemi quarterback Jalon Henderson. Lions nicméně prohráli 14:40.
„Přišlo hodně lidí, fandili. Tým bojoval do konce,“ hodnotil majitel Lions Mason Parker. „Nordic Storm je skvělý tým. Jsou spolu dva roky a mají hodně velkých hráčů. Potřebujeme hrát lepší fotbal. Ale vydařilo se to. Publikum mě potěšilo. Miluju tenhle stadion.“
Ve Vršovicích se o propojení s americkým fotbalem uvažovalo už dlouho. V současnosti se chystá rekonstrukce stadionu za několik stovek milionů korun a jižní strana za bránou u tramvaje už čeká na stavební povolení.
„My jsme s Prague Lions v kontaktu už několik let. Oťukávali jsme se. Vždycky pro ně bylo zajímavé odehrát zápas v Ďolíčku, vyzkoušet si to, ideálně aby tady byli domácí delší dobu. Ale ten čas jsme nikdy nedokázali najít,“ vysvětlil Darek Jakubowicz. „Sezony se úplně nekryjí, hřiště má odpočívat. Teď se nám to sešlo. Bohužel jsme vypadli relativně brzo v lize a program už nebyl tak napjatý, tak jsme si říkali, že je ideální to vyzkoušet, jaké to bude.“
Bohemians letos v lize končili už začátkem května zápasem úvodního kola skupiny o umístění s Olomoucí a nový ročník začíná až koncem července. Během letošního léta se Lions vrátí zpátky na stadion Viktorie Žižkov. Do budoucna je ale další spolupráce možná i v Ďolíčku.
„Budeme o tom jednat,“ uvedl Parker.
První zkouška dopadla dobře i pro vršovický trávník. Po tříhodinové řeži na něm jako nejvýraznější stopy zbyly čáry lajnovačkou, které při zápase vymezovaly hřiště.
„Když jsem viděl trávník, dneska k tomu přispělo počasí, tak vypadá dobře. Myslím, že by tady nějaká společná budoucnost mohla být v těchto obdobích, kdy fotbal není a americký fotbal má sezonu,“ uvedl Jakubowicz.