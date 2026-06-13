Hvězdy NFL o „soccerovém“ MS: Nevím, kdo tam hraje. Titul pro Ghanu, tipuje další
Po startu v Mexiku a Kanadě přichází na fotbalovém mistrovství čas i na nablýskané chrámy NFL a spousta hvězd amerického fotbalu si show nenechá ujít. Jaký vztah k nejpopulárnějšímu sportu světa mají, a komu předpovídají úspěch? Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
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Reportér Rich Cimini osvědčil zdravý nadhled, když v úvodních větách zval čtenáře ESPN ke svodce názorů osobností NFL na mistrovství světa v socceru, jak se v Americe kopané běžně říká.
Anketa 29 hráčů odhalila, že spousta hráčů s odstupem nejvýdělečnější ligy planety bude světový šampionát sledovat. Ačkoli ne všichni to dělají pravidelně.
„Fotbal už nesleduju tak intenzivně, ale mistrovství světa je podle mě největší událost roku, takže to prostě musíte milovat. Pokusím se zajít na nějaký zápas. Nevím, kdo tam hraje… Ale jo, těším se,“ uvedl Jordan Love, hvězdný quarterback tradiční značky Green Bay Packers
Marcus Mariota, rozehrávač týmu Washington Commanders, naopak prokázal solidní znalosti. „Na papíře má nejlepší tým Francie, ale mistrovství světa je vždycky zajímavé. Je to o tom, kdo hraje dobře v daný den,“ uvedl Mariota. „Jejich útočníci jsou mimo tenhle svět. Když máte dva takové elitní střelce, musíte dát spoustu gólů. Dává jim to výhodu.“
Mariota měl zřejmě na mysli Kyliana Mbappého a Osmanea Dembélého. Francii a jednoho ze dvou těchto výjimečných hráčů jmenovalo hned několik hráčů NFL, když byli dotázáni na favorita turnaje a kandidáta na jeho nejlepšího střelce. Bijan Robinson, running back Atlanty, nedávno Francii navštívil a s Mbappém si vyměnil dres. „Dembélého a Mbappého bude těžké zastavit. Myslím, že vyhraje Francie. Ale srdcem jsem se Spojenými státy,“ řekl kicker Cam Little z Jacksonville Jaguars.
Právě kickeři mají k fotbalu nejblíž. Právě na téhle pozici ostatně hrál zatím jediný původem český hráč. Miroslav Rödr si v tehdejším Československu zahrál s Josefem Masopustem či Karlem Brücknerem kopanou, aby se stal po emigraci v sedmdesátých letech jako Mirro Roder kickerem Chicago Bears a Tampa Bay Buccaneers v NFL.
„Je těžké sázet proti Brazílii. Ten tým má šmrnc,“ uvedl Will Reichard, kicker Minnesoty.
Charlie Smyth, který kope za New Orleans Saints pochází z Irska a dal to znát. „V Irsku máme takové rčení: Kdokoli, jen ne Anglie,“ prohlásil.
Harrison Butker z Kansas City Chiefs prozradil, že je velkým fanouškem Cristiana Ronalda a přeje si čtvrtfinále Portugalsko – Argentina. „Jsem si jistý, že lístky budou drahé, ale rád bych viděl Ronalda na jeho pravděpodobně posledním mistrovství světa,“ řekl Butker.
Brazílii bude fandit i populární quarterback Dak Prescott z Dallas Cowboys, který za nejlepšího střelce oldschoolově tipuje Neymara.
A našlo se i pár loajálních fanoušků, kteří věří v úspěch domácího týmu Spojených států. „Určitě teď řeknu něco naprosto šokujícího. Myslím, že se to ještě nikdy nestalo, ale podle toho, co jsem se dozvěděl, by to byl neuvěřitelný příběh o outsiderovi. Kdyby se to Američanům podařilo, bylo by to šílené, že?“ uvedl Cooper Kupp, receiver Seattle Seahawks, čerstvých šampionů Super Bowlu.
Kenny Clark, defenzivní tackle Dallasu, si svého favorita vylosoval. „Právě jsem vytáhl jméno z klobouku. Je to Ghana,“ oznámil.