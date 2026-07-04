Bůh žehnej Taylor Swift. Zpěvačka vydělala NFL miliony, svatba s Kelcem spojila impéria
V New Yorku se odehrála svatba roku. Popová ikona Taylor Swift a slavný hráč amerického fotbalu Travis Kelce už podepsali papíry a v Madison Square Garden se odehrála obří párty pro 1000 pozvaných hostů. Je to pohádkové vyústění vztahu, který propojil dva světy a NFL vydělal miliardu dolarů.
Zkusil starý osvědčený trik. Když chceš holku, dej jí telefonní číslo. Travis Kelce, obdivovaný tight end Kansas City Chiefs, to svoje v červenci 2023 včlenil do takzvaného náramku přátelství a doufal, že ho na stadionu Arrowhead předá Taylor Swift. Zpěvačka tehdy přijela do města tehdejších vládců NFL se svou Eras tour.
„Chtěl jsem jí dát náramek s mým číslem. Ale nechtěla se se mnou potkat. Vzal jsem si to osobně,“ vzpomínal Kelce o pár měsíců později ve svém podcastu.
Jako správný chlap se nevzdal a brzy se zrodila romance, která spojila nejen dva zamilované lidi, ale s nimi i dva obří zábavní průmysly se stovkami milionů fanoušků.
Taylor Swift je královna současné populární hudby. Její melodické linky jsou sice jednoduché, ale především své cílové skupině bodá do srdce procítěnými texty. Vypráví v nich o starostech, které prožívají všichni obyčejní lidé. O pochybnostech, vlastní nejistotě či rozchodech.
V klipu k hitu Anti Hero se objevila s vyděšeným pohledem na váze, dokonce se v něm nechala zavřít do rakve, v níž sleduje divokou hádku svých příbuzných po své smrti. Už čtrnáctkrát získala cenu Grammy.
Kelce je jedním z nejvýraznějších hráčů NFL poslední dekády, velký a mohutný chlap. Na hřišti drsný, ale v civilu milý, s odzbrojujícím smyslem pro humor. Hraje jako tight end, což je hybridní pozice, v níž k jeho povinnostem patří blokovat obránce soupeře a v jiných akcích zase přijímat přihrávky od quarterbacka.
V moderní NFL bývají tight tendi klíčovými hráči úspěšných superbowlových týmů. Tom Brady měl v Patriots svého Roba Gronkowského, Kelce je na hřišti nejlepším přítelem a záchytným bodem pro quarterbacka Patricka Mahomese. Spolu se dostali do pěti Super Bowlů a třikrát v nich zvítězili.
Naposledy v únoru 2024, kdy už Kelceho vztah se Swift běžel naplno. Jeho láska tehdy pospíchala z koncertu v Tokiu. Stihla to. V loži se uvelebila s herečkou Blake Lively, rapperkou Ice Spice, zpěvačkou Lanou Del Rey nebo se svou kamarádkou Ashley Avignone. S ní taky pro pobavení publika na stadionu do sebe vyklopila kelímek s pivem, když je zabrala kamera.
A po dramatickém vítězství nad San Franciskem na svého miláčka čekala s polibkem přímo na hřišti.
Popová hvězda s vlivem na NFL
Tenkrát vyvrcholil sbližovací proces dvou zábavních cirkusů. Na Super Bowl se každoročně jen v Americe dívá přes sto milionů lidí. A takzvaných Swifties, oddaných fanoušků popové star, je na světě asi třikrát tolik.
Swift, navzdory svému našlapanému programu, začala na podzim 2023 pravidelně docházet na stadion Arrowhead, kde jen před pár měsíci odmítla Kelcemu první kontakt.
Byla to společenská senzace. Zpěvačka se na zápasy Chiefs dívala z rodinné lože rodu Kelceových a televizní kamery ji tam často zabíraly. Pravověrným fanouškům amerického fotbalu už to brzy přišlo otravné, pro NFL šlo však o skvělý byznys.
Jen prodej Kelceho dresů vzrostl o 400 procent. Nahoru šla i sledovanost zápasů NFL a jejich mediální dopad.
„Travis a Taylor jsou báječní mladí lidé, zdají se být velmi šťastní. Ona má kromě Travise ráda i fotbal. Slyšíme historky, vidíme data. O hře mluví lidé, kteří o něm včera nemluvili. Ať je tím důvodem cokoli, jsem s tím v pohodě, pokud se o naší hře dozvědí,“ uvedl komisionář ligy Roger Goodell. „Taylor je samozřejmě dynamo. Lidé se zajímají o všechno, čeho se dotkne. My se jsme za to rádi a vítáme to.“
Podle šetření společnosti Apex Marketing vydělalo lize spojení s Taylor Swift kolem miliardu dolarů, a to jde o přibližně rok starý údaj. Šlo o tak velký obchodní úspěch, že se dokonce objevily spekulace, zdali vztah dvou hvězd není jen marketingovou bublinou.
Dnes však celý New York ví, že je to reálné. Legendární Madison Square Garden si šťastný pár zamluvil na tři noci, každá z nich ho přijde na milion dolarů. Už ve čtvrtek zde proběhla úvodní akce pro sto nejbližších pozvaných.
V pátek se naplno rozjela oslava pro tisícovku hostů. Dámy byly v róbách, Swift se měla objevit v jedné od Diora, a muži ve smokinzích. Zazpívali jim údajně Paul McCartney či Ed Sheeran. Vše měl na starosti slavný tvůrce svateb Rishi Patel.
Otázkou zůstává, kde budou novomanželé bydlet. Kelceho čeká rozlučková sezona v Kansas City, poblíž něho má v Leawoodu sídlo za šest milionů dolarů. Swift vlastní množství realit v New Yorku a Nashvillu. Patří jí také plážová vila na Rhode Islandu, jíž říká Holiday House.