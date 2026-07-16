Zápas, na který se čekalo léta: Rivalita pod Zoborom a první střet Nitry s Vysočinou
Dvě nejmocnější organizace ligy amerického fotbalu se konečně dočkaly a v neděli se v Nitře utkají v titulovém Czech Bowlu. Domácí Knigts přivítají loňské šampiony Vysočina Gladiators. „Je to souboj, na který se čekalo roky. Bál jsem se, aby to nebylo jako s Kobem Bryantem a LeBronem Jamesem, kteří se nikdy nepotkali ve finále NBA,“ usmívá se Gorazd Lazorík, šéf marketingu Nitry.
Desmond Prusia stál právě na dně řeky. V ligovém semifinále ve Znojmě dostal jeho tým zlomový touchdown a 107 sekund před koncem prohrával.
„Kouknul jsem na hodiny a zjistil jsem, že máme opravdu málo času. Ale letos jsme v těchto situacích už párkrát byli. Moje nastavení bylo hodit míč našemu playmakerovi a vyhrát zápas. Pro tyhle momenty hrajete a když vyhrajeme, je to ještě lepší příběh,“ líčil Prusia.
Netrvalo ani minutu hracího času a Prusia narýsoval 44 yardů dlouhou přihrávku do end zony, kde jeho elitní receiver Mário Bíro míč zachytil a ještě jednou otočil zápas. Znojmo smutnilo. Ale liga konečně dostala vysněný střet Nitry a Vysočiny, dominantních klubů v éře, v níž kvůli účasti v mezinárodních soutěžích chybí pražské kluby Black Panthers a Lions. V Nitře se Czech Bowl koná podruhé, před dvěma lety domácí tým porazil Znojmo.
Ikonický stánek pro americký fotbal
„Já se na to strašně těším, před dvěma lety byla fantastická atmosféra. Bylo to první prodloužení v historii Czech Bowlu. Naskakovala husí kůže,“ vzpomíná předseda asociace Radim Kroulík. „Ne pokaždé se nám podaří zaplnit takový stadion, jaký mají pod Zoborom v Nitře,“ dodává Kroulík.
Slavný stánek, kam české fotbalové týmy za federace jezdily hrát proti Lubomíru Moravčíkovi nebo Michalu Hippovi, bude v neděli centrem amerického fotbalu. Zápas od 16.30 odvysílá ČT2 i ČT Sport.
„Bude to něco jiného než klasický zápas. Nitra dlouhodobě patří ke špičce, co se týká návštěvnosti, a teď bude špička umocněná tím, že to je Czech Bowl,“ říká Petr Kratochvíl, linebacker Gladiators, který bude spoluodpovědný za obranu obhájců titulu.
Nitra má k dispozici parádní útočnou dvojici. Quarterback Desmond Prusia v základní části stanovil sedmi touchdowny proti Brnu rekord ligy. Tolikrát se v NFL v jednom zápase neprosadil ani Tom Brady. Receiver Mário Bíro překonal rekordy v počtu touchdownů i zachycených yardů.
„Při prvním ligovém zápase v Nitře nám dal Mário Bíro touchdown hned z první akce. Táhne se to s námi pět let. Musíme vymyslet, jak ho zastavit,“ řekl Roman Fiala, hlavní kouč Vysočiny, jejíž silnými stránkami jsou útok po zemi a celková kvalita týmu.